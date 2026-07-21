Klüngelskerle und Altmetallsammler in Ennepetal

Ennepetal (PLZ 58256) liegt im Ennepe-Ruhr-Kreis im südlichen Ruhrgebiet, eingebettet ins Tal der Ennepe zwischen Hagen, Gevelsberg, Schwelm und Wuppertal, und zählt mit rund 31.000 Einwohnern auf einer Fläche von knapp 58 km² zu den charaktervollen Mittelstädten des Bergischen Landes. Das Stadtgebiet entstand am 1. April 1949 aus dem Zusammenschluss der Gemeinden Milspe und Voerde und gliedert sich in 9 Ortsteile: Milspe (bevölkerungsreichster Ortsteil, rund 10.000 Einwohner), Voerde, Altenvoerde, Büttenberg, Oelkinghausen, Hasperbach, Bülbringen/Oberbauer, Rüggeberg und Königsfeld – sowie weitere Wohnplätze wie Bilstein, Heide, Herminghausen und Hillringhausen. Die gesamte Stadt hat die einheitliche Postleitzahl 58256.
Ennepetal ist als „Fuchsstadt" bekannt – der Fuchs ist Wahrzeichen der Stadt und Markenzeichen der lokalen Stadtidentität. Überregional bekannt ist die Klutert-Höhle in Oelkinghausen, eine der größten Tropfsteinhöhlen Deutschlands, die seit 1950 zur Behandlung von Atemwegserkrankungen genutzt wird. Der Bahnhof Ennepetal (Gevelsberg) in Milspe, 1847 als einer der ersten Bahnhöfe Nordrhein-Westfalens eröffnet, ist ein Kulturdenkmal. NRW Schrott & Metallankauf (Robertstraße 70, 44809 Bochum) ist Ihr verlässlicher Partner für den Schrottankauf und die Metallverwertung in Ennepetal – in allen Ortsteilen, von Milspe bis nach Rüggeberg und Königsfeld.
Von Milspe bis Voerde – Eisenschrott in Ennepetal kostenlos abholen
Ennepetal vereint auf seinem waldreichen Stadtgebiet die industriell gewachsenen Kernbereiche in Milspe und Altenvoerde mit den ruhigen, dörflich geprägten Lagen in Voerde, Rüggeberg und Königsfeld. In Handwerksbetrieben, Gewerbezonen und auf Privatgrundstücken quer durch alle Ortsteile fällt regelmäßig Eisenschrott an. NRW Schrott & Metallankauf holt Eisenschrott in Ennepetal kostenlos ab einer Menge von ca. 300 kg ab – in allen Ortsteilen, ohne Anfahrtspauschale.
Wer die Mindestmenge mit reinem Eisenschrott allein nicht erreicht, hat eine einfache Lösung: Buntmetalle wie Kupfer, Messing oder Aluminium können ergänzt werden – die Kombination beider Materialien gleicht die 300-kg-Schwelle gemeinsam aus und ermöglicht trotzdem eine kostenfreie Abholung.
Kein Pflichttermin vor Ort für die Erstbewertung: Senden Sie uns per WhatsApp Ihre PLZ 58256, ein Foto oder kurzes Video des Materials sowie eine ungefähre Mengenangabe – wir antworten sofort mit einer konkreten Rückmeldung. Dieser Vorabcheck gilt für Eisenschrott, Altmetall, Fahrzeuge und Entrümpelungsgüter gleichermaßen.
Mehr zur Eisenschrott-Abholung in Ennepetal finden Sie auf unserer Website.
Kupfer, Messing & Kernschrott in Ennepetal – Buntmetall zu Tagespreisen, Industrieschrott zum Höchstpreis
Ennepetals Wirtschaft ist von einer traditionsreichen Metallverarbeitungs- und Zulieferindustrie geprägt: Bekannte Unternehmen wie dormakaba (Schließ- und Sicherheitstechnik, DORMA Platz 1 in Milspe), DIRAK (Verschlüsse und Scharniere), August Vormann (Holzverbinder und Beschläge) und Hugo Lahme (Schwimmbadzubehör aus Rotguss und Bronze) machen Ennepetal zu einem bedeutenden Metallverarbeitungsstandort. In diesen und zahlreichen weiteren Betrieben fallen täglich werthaltige Buntmetallabfälle an: Kupferkabel, Messingarmaturen, Aluminiumprofile, Edelstahlreste.
NRW Schrott & Metallankauf kauft alle Nichteisenmetalle an – Kupfer, Messing, Aluminium, Edelstahl, Zink und Blei. Dabei gilt ausdrücklich: Buntmetalle werden auch in kleineren Mengen angekauft, sofern ihr Materialwert eine Abholung rechtfertigt. Ein Elektriker aus Büttenberg mit Kupferkabelresten oder ein Sanitärbetrieb aus Voerde mit Messingverschraubungen – ein WhatsApp-Foto mit PLZ und Menge reicht für eine sofortige, unverbindliche Bewertung.
Für Betriebe mit grobem Maschinenschrott besonders attraktiv: Kernschrott – sauberer Block- und Maschinenbruch – wird bei uns zum Höchstpreis vergütet. Gerade aus den metallverarbeitenden Betrieben in Milspe und Altenvoerde fällt dieses werthaltige Material regelmäßig an. Direkt zum Buntmetall- und Kernschrottankauf in Ennepetal.
Fahrzeugentsorgung in Ennepetal – drei Wege im Ennepe-Ruhr-Kreis
Ennepetal ist über die A 1 (Kreuz Wuppertal-Nord) und die B 7 gut erreichbar und liegt am Bahnknotenpunkt der Strecke Wuppertal–Dortmund. Fahrzeughalter aus allen Ortsteilen profitieren von drei klar strukturierten Entsorgungswegen:
- Schrottfahrzeug direkt vor Ort kostenfrei abholen lassen: Steht Ihr Wagen bewegungslos auf einem Grundstück in Rüggeberg, in einer Garage in Königsfeld oder auf einem Betriebshof in Altenvoerde? Wir kommen zu Ihnen – kostenlos, nach kurzem WhatsApp-Foto mit PLZ und Fahrzeugbeschreibung. Zur Schrottauto-Abholung in Ennepetal.
- Zertifizierte Fahrzeugverwertung mit amtlichem Verwertungsnachweis: Wir verwerten Ihr Fahrzeug vollständig nach der Altfahrzeugverordnung und stellen Ihnen einen offiziellen Verwertungsnachweis aus. Auf Wunsch übernehmen wir gleichzeitig die KFZ-Abmeldung – vollständig kostenlos und ohne eigenen Gang zur Zulassungsstelle. Details zur Autoverschrottung in Ennepetal.
- Altfahrzeug entsorgen und Vergütung erhalten: Hat Ihr Wagen noch verwertbare Bestandteile, zahlen wir Ihnen eine Vergütung von bis zu 250 Euro aus. Foto vorab schicken – wir bewerten kostenfrei und nennen sofort eine realistische Summe. Alle Infos: Auto entsorgen in Ennepetal.
Ennepetals Stadtbild ist geprägt von der historischen Industriearchitektur in Milspe mit dem denkmalgeschützten Bahnhofsgebäude, dem Heimhardtsbau und der evangelischen Kirche Milspe, den waldreichen Höhenlagen in Rüggeberg mit dem Heilenbecker Stausee sowie den dörflichen Strukturen in Voerde mit der Volkssternwarte auf dem Hinnenberg. In Altbauten, Fachwerkgebäuden, Gewerbehallen und Hofanlagen stecken häufig fest verbaute Stahlkonstruktionen, Heizungsanlagen oder Maschinengestelle, die vor dem Abtransport fachgerecht demontiert werden müssen.
Unsere Schrottdemontage in Ennepetal übernimmt genau das: Unser Team baut Metalleinbauten direkt vor Ort fachgerecht aus – gebäudeschonend, professionell, mit vollständigem Abtransport. Für Wohnungsauflösungen, Kellerberäumungen und Dachbodenräumungen in allen Ortsteilen bieten wir unsere Entrümpelung in Ennepetal an – verwertbare Metalle fließen direkt weiter und senken Ihre Kosten erheblich.
Wer lediglich einzelne Metallgegenstände, ausgediente Fahrräder, Gartengeräte oder Elektrokleingeräte loswerden möchte, nutzt unseren Klüngelskerl-Service in Ennepetal: bequeme Hausabholung direkt vor Ort, auch ohne Mindestmenge.
Ennepetal als Metallverarbeitungsstandort – Rahmenverträge für Gewerbebetriebe
Ennepetal beherbergt trotz seiner überschaubaren Größe einen bemerkenswert dichten Besatz an metallverarbeitenden Unternehmen. dormakaba, DIRAK, August Vormann, Hugo Lahme und zahlreiche weitere Zulieferer und Handwerksbetriebe entlang der B 7 und im Gewerbegebiet Milspe produzieren kontinuierlich Schrott und Altmetall. Für Unternehmen mit dauerhaftem Materialaufkommen bieten wir individuelle Rahmenverträge mit festen Abholintervallen, tagesaktuellen Preisen und zuverlässiger Gesamtabwicklung über einen einzigen Ansprechpartner. Einen ersten Überblick bietet nrw-schrott.de/ennepetal.html.
FAQ – Schrottankauf & Fahrzeugentsorgung in Ennepetal
- Ab welcher Menge holen Sie Eisenschrott in Ennepetal kostenlos ab?
Kostenfreie Abholung erfolgt ab ca. 300 kg Eisenschrott – in allen 9 Ortsteilen, von Milspe bis nach Rüggeberg und Königsfeld. Wer diese Menge allein nicht erreicht, kann Buntmetalle wie Kupfer, Messing oder Aluminium ergänzen – die Kombination zählt gemeinsam. Im Zweifel einfach ein WhatsApp-Foto schicken, wir prüfen das kostenfrei.
- Kann ich meinen Schrott oder mein Fahrzeug vorab per WhatsApp fotografieren und einsenden?
Ja, ausdrücklich empfohlen. PLZ 58256 + Foto oder kurzes Video des Materials + ungefähre Menge per WhatsApp senden – wir antworten sofort mit einer konkreten Einschätzung. Kein Pflichttermin vor Ort, weder für Schrott noch für Fahrzeuge oder Entrümpelungsgüter.
- Ich habe in Ennepetal nur wenig Kupfer oder Messing – lohnt sich eine Anfrage trotzdem?
Ja. Buntmetalle werden auch in kleineren Mengen angekauft, wenn ihr Materialwert stimmt. Foto mit PLZ und Menge schicken – ehrliche Rückmeldung, keine Mindestgebühren.
- Übernehmen Sie die KFZ-Abmeldung für Ennepetaler Fahrzeughalter?
Auf Wunsch ja – vollständig kostenlos. Wir erledigen die Abmeldung bei der zuständigen Zulassungsstelle für Sie. Sie erhalten zusätzlich einen amtlichen Verwertungsnachweis nach der Altfahrzeugverordnung.
- Wie schnell ist ein Abholtermin in Ennepetal möglich – auch in Rüggeberg oder Königsfeld?
In der Regel innerhalb weniger Werktage – in allen Ortsteilen, von der Kernstadt Milspe bis nach Rüggeberg, Königsfeld und Bülbringen. Bei dringendem Bedarf direkt anrufen: 0152 / 52 376 589.
- Bieten Sie für Metallbetriebe wie dormakaba-Zulieferer oder DIRAK in Ennepetal Rahmenverträge an?
Ja. Für Produktions-, Metallverarbeitungs- und Handwerksbetriebe in Ennepetal bieten wir individuelle Rahmenverträge mit festen Abholintervallen, transparenten Tagespreisen und auf Wunsch Container-Stellung an. Sprechen Sie uns direkt an – unverbindlich und kostenfrei.
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr