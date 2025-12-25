Klüngelskerle in meiner Nähe - Schrottabholung und Schrottentsorgung

Ob alter Haushaltsschrott, Elektroschrott, Kabelreste oder Mischmetalle – die Klüngelskerle kümmern sich schnell, zuverlässig und umweltgerecht um die Abholung und Verwertung. Ziel ist es, wertvolle Rohstoffe dem Recyclingkreislauf wieder zuzuführen und gleichzeitig Kunden von unnötigem Aufwand zu entlasten.
Der Schrottankauf erfolgt zu marktgerechten Tagespreisen. Kunden profitieren von einer ehrlichen Bewertung und einer direkten Auszahlung vor Ort. Auch größere Mengen aus Gewerbe, Handwerk oder Industrie werden fachgerecht übernommen.
Leistungen im Überblick:
- Kostenlose Altmetallabholung
- Fairer Schrottankauf zu aktuellen Preisen
- Annahme von Eisen- und NE-Metallen (z. B. Kupfer, Aluminium, Messing)
- Entsorgung von Elektroschrott
Die Klüngelskerle stehen für Seriosität, Transparenz und Umweltbewusstsein. Durch kurze Wege und regionale Einsätze wird zusätzlich der CO₂-Ausstoß reduziert.
Interessierte können unkompliziert Kontakt aufnehmen und einen Abholtermin vereinbaren.