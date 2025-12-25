Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1046758

Schrotthandel-Entrümpelungsdienst Voedestr. 49A 44866 Bochum, Deutschland https://nrw-schrott.de/
Ansprechpartner:in Herr Fabian Sprökel
Logo der Firma Schrotthandel-Entrümpelungsdienst

Klüngelskerle in meiner Nähe - Schrottabholung und Schrottentsorgung

Schrottankauf erfolgt zu marktgerechten Tagespreisen beim Klüngelskerl

(lifePR) (Witten, )
Die Klüngelskerle in meiner Nähe bieten ab sofort eine professionelle, kostenlose Altmetallabholung sowie einen transparenten und fairen Schrottankauf für Privatpersonen und Unternehmen in der Region an.

Ob alter Haushalts­schrott, Elektroschrott, Kabelreste oder Mischmetalle – die Klüngelskerle kümmern sich schnell, zuverlässig und umweltgerecht um die Abholung und Verwertung. Ziel ist es, wertvolle Rohstoffe dem Recyclingkreislauf wieder zuzuführen und gleichzeitig Kunden von unnötigem Aufwand zu entlasten.

Der Schrottankauf erfolgt zu marktgerechten Tagespreisen. Kunden profitieren von einer ehrlichen Bewertung und einer direkten Auszahlung vor Ort. Auch größere Mengen aus Gewerbe, Handwerk oder Industrie werden fachgerecht übernommen.

Leistungen im Überblick:
  • Kostenlose Altmetallabholung
  • Fairer Schrottankauf zu aktuellen Preisen
  • Annahme von Eisen- und NE-Metallen (z. B. Kupfer, Aluminium, Messing)
  • Entsorgung von Elektroschrott
Schnelle Terminvergabe und pünktlicher Service

Die Klüngelskerle stehen für Seriosität, Transparenz und Umweltbewusstsein. Durch kurze Wege und regionale Einsätze wird zusätzlich der CO₂-Ausstoß reduziert.

Interessierte können unkompliziert Kontakt aufnehmen und einen Abholtermin vereinbaren.
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.