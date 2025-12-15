Klüngelskerle Solingen – Professionelle Schrottsammler & Fachgerechte Altauto-Verschrottung in Solingen
Verschrotten und Entsorgen von Kfz Aller Art - Autoabholung und Abmeldung
Als moderne Schrottsammler verbinden wir die traditionelle Klüngelskerle-Dienstleistung mit professionellen Abläufen und zertifiziertem Recycling.
Klüngelskerle Solingen – Tradition trifft moderne Professionalität
Früher fuhren Klüngelskerle mit ihrem Ruf „Schrott, Altmetall!“ durch die Straßen – heute bieten wir denselben Service, aber deutlich strukturierter, sicherer und professioneller:
Kostenfreie Schrottabholung bei verwertbarem Metall
Flexible Termine, häufig noch am selben Tag
Abholung direkt an deinem Wunschort
Transparente Preise ohne versteckte Gebühren
Umweltgerechtes Recycling in zertifizierten Betrieben
Unterstützung bei Entrümpelungen und Haushaltsauflösungen
Unser Ziel ist eine einfache, zuverlässige und vollkommen stressfreie Entsorgung für jeden Haushalt in Solingen.
Schrottsammler Solingen – Welche Materialien wir abholen
Unsere Schrottsammler holen nahezu alle Arten von Metall-, Alt- und Elektroschrott ab. Dazu zählen:
Haushaltsgeräte
Waschmaschinen
Geschirrspüler
Trockner
Elektroherde & Backöfen
Elektroschrott
Fernseher
Computer & Monitore
Kabelreste
Elektrowerkzeuge
Metallische Gegenstände
Fahrräder
Heizkörper
Metallbetten
Garten- und Industriemetall
Kfz-Schrott & Werkstattreste
Autobatterien
Felgen
Motorblöcke
Katalysatoren
Du kannst uns einfach Fotos senden – wir sagen dir sofort, ob die Abholung kostenlos ist oder ob eine kleine Aufwandspauschale notwendig ist.
Altauto Verschrotten Solingen – Fachgerecht, unkompliziert & kostentransparent
Auch die Altauto-Verschrottung in Solingen gehört zu unserem professionellen Service. Egal, ob das Fahrzeug noch fährt oder nicht – wir holen es zuverlässig ab und entsorgen es nach gesetzlichen Vorgaben.
Unser Service umfasst:
Abholung des Fahrzeugs am Wunschort
Zertifizierte Verschrottung nach Umweltstandards
Übernahme der Kfz-Abmeldung auf Wunsch
Transparente Preisgestaltung ohne Überraschungen
Wann ist die Autoverschrottung in Solingen kostenlos?
Eine kostenfreie Verschrottung ist möglich, wenn:
das Fahrzeug vollständig ist (Motor, Getriebe, Katalysator vorhanden)
das Fahrzeug rollfähig oder gut zugänglich steht
keine aufwendige technische Bergung erforderlich ist
In manchen Fällen können Fahrzeuge aufgrund ihres Metallwerts sogar vergütet werden.
Kosten der Autoverschrottung in Solingen
Kosten entstehen nur, wenn besondere Umstände vorliegen:
Fahrzeug ist nicht rollfähig
wichtige Fahrzeugteile fehlen
das Auto steht an einem schwer zugänglichen Ort
eine Bergung mit Spezialgerät ist erforderlich
Typischer Kostenrahmen:
0 € bis 80 € bei normalen Abholungen
100 € bis 250 € bei aufwendigen Bergungen
Alle Preise werden vorab verbindlich kommuniziert.
Ablauf – Schrottabholung & Altauto-Verschrottung Solingen 1. Kontaktaufnahme
Schicke uns Bilder oder eine Beschreibung deines Schrotts oder Fahrzeugs per Telefon oder WhatsApp.
2. Kostenfreie Einschätzung
Wir prüfen sofort, ob die Abholung kostenlos möglich ist.
3. Schnelle Terminvergabe
Oft können wir noch am selben Tag kommen.
4. Fachgerechte Abholung & Verladung
Unser Team übernimmt alle Arbeiten – Demontage, Tragen, Sortieren und Transport.
5. Umweltgerechte Verwertung
Der gesamte Schrott wird in zertifizierten Recyclingbetrieben verarbeitet.
6. (Optional) Kfz-Abmeldung
Wir übernehmen die komplette Abmeldung deines Fahrzeugs bei der Zulassungsstelle.
Warum Klüngelskerle & Schrottsammler in Solingen die richtige Wahl sind ✔ Bequem & zeitsparend
Kein Transport zum Wertstoffhof, keine schwere körperliche Arbeit.
✔ Professionell & zuverlässig
Wir halten Termine ein und arbeiten sauber und strukturiert.
✔ Umweltfreundlich
Metalle und Fahrzeuge werden fachgerecht recycelt.
✔ Faire & transparente Preise
Du kennst die Kosten vorab – ohne versteckte Gebühren.
✔ Komplettservice bei Autos
Abholung, Entsorgung und auf Wunsch Abmeldung aus einer Hand.
Fazit: Klüngelskerle Solingen – Seriöse Schrottsammler & Experten für Autoverschrottung
Mit unseren Klüngelskerlen in Solingen erhältst du eine moderne, professionelle Lösung für die Entsorgung von Schrott und Fahrzeugen. Egal ob Altmetall, Elektroschrott, Haushaltsgeräte oder ein komplettes Altauto – wir bieten dir eine schnelle, transparente und umweltgerechte Abwicklung.
Eine stressfreie Entsorgung war noch nie so einfach.