Klüngelskerle Solingen – Professionelle Schrottsammler & Fachgerechte Altauto-Verschrottung in Solingen

Verschrotten und Entsorgen von Kfz Aller Art - Autoabholung und Abmeldung

Die modernen Klüngelskerle in Solingen stehen für zuverlässige Schrottabholung, transparente Preise und umweltgerechte Entsorgung. Ob Altmetall, Elektroschrott oder ein komplettes Altfahrzeug – unser Service bietet privaten Haushalten in Solingen eine schnelle, unkomplizierte und nachhaltige Lösung.Wir sind im gesamten Stadtgebiet Solingen unterwegs – von Ohligs, Wald, Merscheid, Solingen-Mitte, Gräfrath, Höhscheid, Burg, Aufderhöhe bis hin zu allen umliegenden Wohngebieten.

Als moderne Schrottsammler verbinden wir die traditionelle Klüngelskerle-Dienstleistung mit professionellen Abläufen und zertifiziertem Recycling.

Klüngelskerle Solingen – Tradition trifft moderne Professionalität

Früher fuhren Klüngelskerle mit ihrem Ruf „Schrott, Altmetall!“ durch die Straßen – heute bieten wir denselben Service, aber deutlich strukturierter, sicherer und professioneller:

Kostenfreie Schrottabholung bei verwertbarem Metall

Flexible Termine, häufig noch am selben Tag

Abholung direkt an deinem Wunschort

Transparente Preise ohne versteckte Gebühren

Umweltgerechtes Recycling in zertifizierten Betrieben

Unterstützung bei Entrümpelungen und Haushaltsauflösungen

Unser Ziel ist eine einfache, zuverlässige und vollkommen stressfreie Entsorgung für jeden Haushalt in Solingen.

Schrottsammler Solingen – Welche Materialien wir abholen

Unsere Schrottsammler holen nahezu alle Arten von Metall-, Alt- und Elektroschrott ab. Dazu zählen:

Haushaltsgeräte

Waschmaschinen

Geschirrspüler

Trockner

Elektroherde & Backöfen

Elektroschrott

Fernseher

Computer & Monitore

Kabelreste

Elektrowerkzeuge

Metallische Gegenstände

Fahrräder

Heizkörper

Metallbetten

Garten- und Industriemetall

Kfz-Schrott & Werkstattreste

Autobatterien

Felgen

Motorblöcke

Katalysatoren

Du kannst uns einfach Fotos senden – wir sagen dir sofort, ob die Abholung kostenlos ist oder ob eine kleine Aufwandspauschale notwendig ist.

Altauto Verschrotten Solingen – Fachgerecht, unkompliziert & kostentransparent

Auch die Altauto-Verschrottung in Solingen gehört zu unserem professionellen Service. Egal, ob das Fahrzeug noch fährt oder nicht – wir holen es zuverlässig ab und entsorgen es nach gesetzlichen Vorgaben.

Unser Service umfasst:

Abholung des Fahrzeugs am Wunschort

Zertifizierte Verschrottung nach Umweltstandards

Übernahme der Kfz-Abmeldung auf Wunsch

Transparente Preisgestaltung ohne Überraschungen

Wann ist die Autoverschrottung in Solingen kostenlos?

Eine kostenfreie Verschrottung ist möglich, wenn:

das Fahrzeug vollständig ist (Motor, Getriebe, Katalysator vorhanden)

das Fahrzeug rollfähig oder gut zugänglich steht

keine aufwendige technische Bergung erforderlich ist

In manchen Fällen können Fahrzeuge aufgrund ihres Metallwerts sogar vergütet werden.

Kosten der Autoverschrottung in Solingen

Kosten entstehen nur, wenn besondere Umstände vorliegen:

Fahrzeug ist nicht rollfähig

wichtige Fahrzeugteile fehlen

das Auto steht an einem schwer zugänglichen Ort

eine Bergung mit Spezialgerät ist erforderlich

Typischer Kostenrahmen:

0 € bis 80 € bei normalen Abholungen

100 € bis 250 € bei aufwendigen Bergungen

Alle Preise werden vorab verbindlich kommuniziert.

Ablauf – Schrottabholung & Altauto-Verschrottung Solingen 1. Kontaktaufnahme

Schicke uns Bilder oder eine Beschreibung deines Schrotts oder Fahrzeugs per Telefon oder WhatsApp.

2. Kostenfreie Einschätzung

Wir prüfen sofort, ob die Abholung kostenlos möglich ist.

3. Schnelle Terminvergabe

Oft können wir noch am selben Tag kommen.

4. Fachgerechte Abholung & Verladung

Unser Team übernimmt alle Arbeiten – Demontage, Tragen, Sortieren und Transport.

5. Umweltgerechte Verwertung

Der gesamte Schrott wird in zertifizierten Recyclingbetrieben verarbeitet.

6. (Optional) Kfz-Abmeldung

Wir übernehmen die komplette Abmeldung deines Fahrzeugs bei der Zulassungsstelle.

Warum Klüngelskerle & Schrottsammler in Solingen die richtige Wahl sind ✔ Bequem & zeitsparend

Kein Transport zum Wertstoffhof, keine schwere körperliche Arbeit.

✔ Professionell & zuverlässig

Wir halten Termine ein und arbeiten sauber und strukturiert.

✔ Umweltfreundlich

Metalle und Fahrzeuge werden fachgerecht recycelt.

✔ Faire & transparente Preise

Du kennst die Kosten vorab – ohne versteckte Gebühren.

✔ Komplettservice bei Autos

Abholung, Entsorgung und auf Wunsch Abmeldung aus einer Hand.

Fazit: Klüngelskerle Solingen – Seriöse Schrottsammler & Experten für Autoverschrottung

Mit unseren Klüngelskerlen in Solingen erhältst du eine moderne, professionelle Lösung für die Entsorgung von Schrott und Fahrzeugen. Egal ob Altmetall, Elektroschrott, Haushaltsgeräte oder ein komplettes Altauto – wir bieten dir eine schnelle, transparente und umweltgerechte Abwicklung.

Eine stressfreie Entsorgung war noch nie so einfach.
