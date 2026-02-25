Klüngelskerle Lüdenscheid – Ihr zuverlässiger Schrottsammler und Partner für Metallrecycling
Haushaltsschrott und Firmenschrott abgeben - Schrottabholung Lüdenscheid
Was sind Klüngelskerle? Tradition trifft modernen Recyclingservice
Der Begriff Klüngelskerle hat im Ruhrgebiet und in Südwestfalen Tradition. Gemeint sind mobile Schrottsammler, die Altmetalle und Wertstoffe einsammeln und dem Recycling zuführen. Heute verbinden wir diese Tradition mit modernen Umweltstandards und professioneller Logistik.
Wir holen Schrott direkt bei Ihnen ab, sortieren die Materialien fachgerecht und sorgen für eine nachhaltige Wiederverwertung.
Schrottabholung in Lüdenscheid – schnell, kostenlos und zuverlässig
Wir bieten eine flexible Schrottabholung in Lüdenscheid und Umgebung. Egal ob kleine Mengen aus dem Haushalt oder größere Mengen aus Gewerbe und Industrie – wir holen Ihren Schrott schnell und zuverlässig ab.
Unser Service:
kostenlose Schrottabholung vor Ort
kurzfristige Terminvergabe
umweltgerechte Entsorgung
fachgerechte Sortierung und Recycling
Abholung auch sperriger Metallteile
Unser Ziel ist eine einfache Lösung ohne Aufwand für Sie.
Welche Materialien sammeln die Klüngelskerle in Lüdenscheid?
Wir übernehmen die Abholung und Verwertung unterschiedlichster Metalle und Wertstoffe.
Wir sammeln unter anderem:
Kupfer (Kabel, Rohre, Dachrinnen)
Aluminium (Felgen, Profile, Bleche)
Messing (Armaturen, Beschläge, Ventile)
Edelstahl
Zink & Blei
Elektrokabel und Kabelreste
Stahl- und Eisenschrott
Wertvolle Metalle werden dem Recyclingkreislauf zugeführt und nachhaltig wiederverwertet.
Haushaltsschrott entsorgen in Lüdenscheid
Im Alltag fallen häufig Altmetalle an, die entsorgt werden müssen. Wir holen Haushaltsschrott direkt bei Ihnen ab.
Typische Gegenstände:
Waschmaschinen & Haushaltsgeräte
Heizkörper & Rohre
Fahrräder & Metallmöbel
Herde & Öfen
Werkzeuge & Metallreste
So schaffen Sie Platz und leisten gleichzeitig einen Beitrag zum Umweltschutz.
Schrottabholung für Gewerbe & Handwerksbetriebe
Handwerksbetriebe und Unternehmen profitieren von unserer schnellen und zuverlässigen Abholung.
Typische gewerbliche Schrottarten:
Produktionsreste & Metallspäne
Baustellenabfälle aus Metall
Kabelreste & Elektroschrott
Metallprofile & Konstruktionsteile
Maschinenkomponenten
Bei größeren Mengen bieten wir regelmäßige Abholungen an.
Warum Metallrecycling so wichtig ist
Metalle können nahezu unbegrenzt wiederverwertet werden, ohne Qualitätsverlust. Recycling spart Energie und reduziert Umweltbelastungen erheblich.
Vorteile des Recyclings:
Schonung natürlicher Ressourcen
Reduzierung von CO₂-Emissionen
Verringerung von Deponieabfällen
nachhaltige Kreislaufwirtschaft
Durch fachgerechte Verwertung leisten wir gemeinsam einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.
Faire Vergütung für wertvolle Metalle
Wertvolle Buntmetalle wie Kupfer oder Messing besitzen einen hohen Marktwert. Wir garantieren eine transparente Bewertung und faire Vergütung.
Besonders wertvolle Materialien:
Kupferkabel und Kupferrohre
Messingarmaturen
Aluminiumprofile
Edelstahlkomponenten
Kontaktieren Sie uns für eine aktuelle Preiseinschätzung.
So funktioniert die Schrottabholung
Unser Ablauf ist einfach und kundenfreundlich:
Kontaktaufnahme und Terminvereinbarung
Besichtigung oder Mengenangabe
Abholung vor Ort
Sortierung und Recycling
Auszahlung bei wertvollen Metallen
In vielen Fällen erfolgt die Abholung innerhalb von 24 bis 48 Stunden.
Nachhaltigkeit & Umweltverantwortung
Wir arbeiten nach aktuellen Umweltstandards und sorgen dafür, dass Wertstoffe optimal wiederverwertet werden.
Unsere Arbeit unterstützt:
Reduzierung von Umweltbelastungen
Ressourcenschonung
nachhaltige Rohstoffnutzung
verantwortungsvolle Entsorgung
Einsatzgebiet rund um Lüdenscheid
Unsere Klüngelskerle sind in Lüdenscheid und Umgebung schnell für Sie im Einsatz.
Einsatzorte:
Altena
Werdohl
Halver
Kierspe
Meinerzhagen
Plettenberg
Weitere Orte bedienen wir nach Vereinbarung.
Häufig gestellte Fragen Ist die Schrottabholung kostenlos?
Ja, die Abholung ist in der Regel kostenlos.
Kaufen Sie auch kleine Mengen an?
Ja, auch kleinere Mengen sind willkommen.
Wie schnell erfolgt die Abholung?
Meist innerhalb von 24 bis 48 Stunden.
Welche Metalle sind besonders wertvoll?
Kupfer, Messing, Aluminium und Edelstahl.
Jetzt Klüngelskerle in Lüdenscheid beauftragen
Wenn Sie Schrott entsorgen, Altmetall verkaufen oder Platz schaffen möchten, sind wir Ihr zuverlässiger Ansprechpartner. Wir garantieren eine schnelle Abholung, faire Vergütung und nachhaltige Verwertung.
Kontaktieren Sie uns noch heute und profitieren Sie vom professionellen Service der Klüngelskerle in Lüdenscheid.