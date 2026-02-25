Kontakt
Klüngelskerle Lüdenscheid – Ihr zuverlässiger Schrottsammler und Partner für Metallrecycling

Haushaltsschrott und Firmenschrott abgeben - Schrottabholung Lüdenscheid

Wenn sich Metallschrott ansammelt, alte Geräte entsorgt werden müssen oder eine schnelle Abholung von Altmetall gewünscht ist, sind die Klüngelskerle in Lüdenscheid die richtige Anlaufstelle. Wir stehen für eine unkomplizierte Schrottabholung, fachgerechte Verwertung und nachhaltiges Recycling. Privatpersonen, Handwerk und Unternehmen profitieren von unserem schnellen Service, fairen Konditionen und umweltgerechter Ent­sorgung.

Was sind Klüngelskerle? Tradition trifft modernen Recyclingservice

Der Begriff Klüngelskerle hat im Ruhrgebiet und in Südwestfalen Tradition. Gemeint sind mobile Schrottsammler, die Altmetalle und Wertstoffe einsammeln und dem Recycling zuführen. Heute verbinden wir diese Tradition mit modernen Umweltstandards und professioneller Logistik.

Wir holen Schrott direkt bei Ihnen ab, sortieren die Materialien fachgerecht und sorgen für eine nachhaltige Wiederverwertung.

Schrottabholung in Lüdenscheid – schnell, kostenlos und zuverlässig

Wir bieten eine flexible Schrottabholung in Lüdenscheid und Umgebung. Egal ob kleine Mengen aus dem Haushalt oder größere Mengen aus Gewerbe und Industrie – wir holen Ihren Schrott schnell und zuverlässig ab.

Unser Service:

kostenlose Schrottabholung vor Ort

kurzfristige Terminvergabe

umweltgerechte Entsorgung

fachgerechte Sortierung und Recycling

Abholung auch sperriger Metallteile

Unser Ziel ist eine einfache Lösung ohne Aufwand für Sie.

Welche Materialien sammeln die Klüngelskerle in Lüdenscheid?

Wir übernehmen die Abholung und Verwertung unterschiedlichster Metalle und Wertstoffe.

Wir sammeln unter anderem:

Kupfer (Kabel, Rohre, Dachrinnen)

Aluminium (Felgen, Profile, Bleche)

Messing (Armaturen, Beschläge, Ventile)

Edelstahl

Zink & Blei

Elektrokabel und Kabelreste

Stahl- und Eisenschrott

Wertvolle Metalle werden dem Recyclingkreislauf zugeführt und nachhaltig wiederverwertet.

Haushaltsschrott entsorgen in Lüdenscheid

Im Alltag fallen häufig Altmetalle an, die entsorgt werden müssen. Wir holen Haushaltsschrott direkt bei Ihnen ab.

Typische Gegenstände:

Waschmaschinen & Haushaltsgeräte

Heizkörper & Rohre

Fahrräder & Metallmöbel

Herde & Öfen

Werkzeuge & Metallreste

So schaffen Sie Platz und leisten gleichzeitig einen Beitrag zum Umweltschutz.

Schrottabholung für Gewerbe & Handwerksbetriebe

Handwerksbetriebe und Unternehmen profitieren von unserer schnellen und zuverlässigen Abholung.

Typische gewerbliche Schrottarten:

Produktionsreste & Metallspäne

Baustellenabfälle aus Metall

Kabelreste & Elektroschrott

Metallprofile & Konstruktionsteile

Maschinenkomponenten

Bei größeren Mengen bieten wir regelmäßige Abholungen an.

Warum Metallrecycling so wichtig ist

Metalle können nahezu unbegrenzt wiederverwertet werden, ohne Qualitätsverlust. Recycling spart Energie und reduziert Umweltbelastungen erheblich.

Vorteile des Recyclings:

Schonung natürlicher Ressourcen

Reduzierung von CO₂-Emissionen

Verringerung von Deponieabfällen

nachhaltige Kreislaufwirtschaft

Durch fachgerechte Verwertung leisten wir gemeinsam einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.

Faire Vergütung für wertvolle Metalle

Wertvolle Buntmetalle wie Kupfer oder Messing besitzen einen hohen Marktwert. Wir garantieren eine transparente Bewertung und faire Vergütung.

Besonders wertvolle Materialien:

Kupferkabel und Kupferrohre

Messingarmaturen

Aluminiumprofile

Edelstahlkomponenten

Kontaktieren Sie uns für eine aktuelle Preiseinschätzung.

So funktioniert die Schrottabholung

Unser Ablauf ist einfach und kundenfreundlich:

Kontaktaufnahme und Terminvereinbarung

Besichtigung oder Mengenangabe

Abholung vor Ort

Sortierung und Recycling

Auszahlung bei wertvollen Metallen

In vielen Fällen erfolgt die Abholung innerhalb von 24 bis 48 Stunden.

Nachhaltigkeit & Umweltverantwortung

Wir arbeiten nach aktuellen Umweltstandards und sorgen dafür, dass Wertstoffe optimal wiederverwertet werden.

Unsere Arbeit unterstützt:

Reduzierung von Umweltbelastungen

Ressourcenschonung

nachhaltige Rohstoffnutzung

verantwortungsvolle Entsorgung

Einsatzgebiet rund um Lüdenscheid

Unsere Klüngelskerle sind in Lüdenscheid und Umgebung schnell für Sie im Einsatz.

Einsatzorte:

Altena

Werdohl

Halver

Kierspe

Meinerzhagen

Plettenberg

Weitere Orte bedienen wir nach Vereinbarung.

Häufig gestellte Fragen Ist die Schrottabholung kostenlos?

Ja, die Abholung ist in der Regel kostenlos.

Kaufen Sie auch kleine Mengen an?

Ja, auch kleinere Mengen sind willkommen.

Wie schnell erfolgt die Abholung?

Meist innerhalb von 24 bis 48 Stunden.

Welche Metalle sind besonders wertvoll?

Kupfer, Messing, Aluminium und Edelstahl.

Jetzt Klüngelskerle in Lüdenscheid beauftragen

Wenn Sie Schrott entsorgen, Altmetall verkaufen oder Platz schaffen möchten, sind wir Ihr zuverlässiger Ansprechpartner. Wir garantieren eine schnelle Abholung, faire Vergütung und nachhaltige Verwertung.

Kontaktieren Sie uns noch heute und profitieren Sie vom professionellen Service der Klüngelskerle in Lüdenscheid.
