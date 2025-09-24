Kontakt
Klüngelskerle Dortmund – Erfahrene Schrotthändler in der Nähe

Schrotthändler bieten neben Kostenlose Schrottabholung auch Autoverschrottung an

In Dortmund sind die sogenannten Klüngelskerle seit Jahrzehnten bekannt. Sie fahren mit ihren Fahrzeugen durch die Straßen, oft begleitet von typischen Lautsprecherdurchsagen wie „Alteisen, Schrott, Metall – wir holen alles ab!“. Doch hinter diesem traditionellen Bild stehen heute meist moderne und erfahrene Schrotthändler, die weit mehr als nur den klassischen Straßensammeldienst anbieten.

Was macht ein Klüngelskerl in Dortmund?

Die Klüngelskerle übernehmen die kostenlose Schrottabholung direkt bei Ihnen vor Ort in Dortmund. Dabei kann es sich um haushaltsüblichen Mischschrott handeln, aber auch um größere Mengen Altmetall oder defekte Geräte. Typische Beispiele sind:

Alte Fahrräder und Werkzeuge

Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Herde, Kühlschränke

Heizkörper, Rohre, Kabel und Metallreste

Autoteile oder komplette Fahrzeuge zur Verschrottung

Vorteile der Schrottabholung in Dortmund

Kostenfreie Abholung vieler Metalle und Geräte

Zeitersparnis, da der Transport entfällt

Umweltgerechte Entsorgung durch fachgerechtes Recycling

Schnelle Termine – oft noch am selben Tag möglich

Erfahrene Schrotthändler statt Zufall

Während die klassischen Klüngelskerle früher eher spontan durch die Straßen zogen, können Sie heute zuverlässige Schrotthändler in Dortmund direkt kontaktieren. Das sorgt für Planungssicherheit und eine fachgerechte Entsorgung Ihres Schrotts.

Fazit

Ob als nostalgischer Klüngelskerl oder als moderner Schrotthändler – in Dortmund finden Sie stets kompetente Partner, die Altmetall, Schrott und sogar Fahrzeuge sicher abholen und verwerten.
