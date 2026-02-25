Klüngelskerle Bocholt – Ihr zuverlässiger Schrottsammler für Altmetall, Haushaltschrott und Recycling
Kostenlose Schrottabholung in Bocholt direkt mit Abholung und Ankauf bei Größeren Mengen
Klüngelskerle Bocholt – Tradition trifft modernen Recyclingservice
Der Begriff Klüngelskerle steht seit Jahrzehnten für mobile Schrottsammler, die Altmetalle einsammeln und dem Recycling zuführen. Heute verbinden wir diese Tradition mit moderner Logistik und umweltgerechten Verwertungsprozessen.
Wir holen Ihren Schrott direkt vor Ort ab, sortieren die Materialien und sorgen für eine nachhaltige Wiederverwertung wertvoller Rohstoffe.
Schrottabholung in Bocholt – schnell, kostenlos und zuverlässig
Wir bieten eine flexible Schrottabholung in Bocholt und Umgebung. Ob kleine Mengen aus dem Haushalt oder größere Mengen aus Gewerbeben – wir holen Ihren Schrott zuverlässig ab.
Unser Service:
kostenlose Schrottabholung vor Ort
kurzfristige Terminvergabe
Abholung auch sperriger Metallteile
umweltgerechte Entsorgung
fachgerechte Sortierung und Recycling
Unser Ziel ist eine einfache Lösung ohne Aufwand für Sie.
Welche Materialien sammeln die Klüngelskerle in Bocholt?
Wir übernehmen die Abholung und Verwertung unterschiedlichster Metalle und Wertstoffe.
Wir sammeln unter anderem:
Kupfer (Kabel, Rohre, Dachrinnen)
Aluminium (Felgen, Profile, Bleche)
Messing (Armaturen, Ventile, Beschläge)
Edelstahl
Zink & Blei
Kabelreste und Elektrokabel
Stahl- und Eisenschrott
Wertvolle Metalle werden recycelt und dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt.
Haushaltsschrott entsorgen in Bocholt
Im Alltag fallen häufig Altmetalle an, die entsorgt werden müssen. Wir holen Haushaltsschrott direkt bei Ihnen ab.
Typische Gegenstände:
Waschmaschinen & Haushaltsgeräte
Herde & Öfen
Heizkörper & Rohrleitungen
Fahrräder & Metallmöbel
Werkzeuge & Metallreste
So schaffen Sie Platz und leisten gleichzeitig einen Beitrag zum Umweltschutz.
Schrottabholung für Gewerbe & Handwerk
Unternehmen und Handwerksbetriebe profitieren von unserem schnellen und zuverlässigen Service.
Typische gewerbliche Schrottarten:
Produktionsreste & Metallspäne
Baustellenabfälle aus Metall
Kabelreste & Elektroschrott
Metallprofile & Konstruktionsteile
Maschinenkomponenten
Bei größeren Mengen bieten wir regelmäßige Abholungen an.
Warum Metallrecycling so wichtig ist
Metalle lassen sich nahezu unbegrenzt wiederverwerten. Recycling spart Energie, reduziert Emissionen und schont natürliche Ressourcen.
Vorteile:
Schonung von Rohstoffen
Reduzierung von CO₂-Emissionen
Verringerung von Deponieabfällen
nachhaltige Kreislaufwirtschaft
Durch professionelle Verwertung leisten wir gemeinsam einen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz.
Faire Vergütung für wertvolle Metalle
Buntmetalle besitzen einen hohen Marktwert. Wir garantieren eine transparente Bewertung und faire Vergütung.
Besonders wertvolle Materialien:
Kupferkabel & Kupferrohre
Messingarmaturen
Aluminiumprofile
Edelstahlteile
Kontaktieren Sie uns für eine aktuelle Preiseinschätzung.
So funktioniert die Schrottabholung
Unser Ablauf ist einfach und kundenfreundlich:
Kontaktaufnahme und Terminvereinbarung
Mengenangabe oder Besichtigung
Abholung vor Ort
Sortierung und Recycling
Auszahlung bei wertvollen Metallen
In vielen Fällen erfolgt die Abholung innerhalb von 24 bis 48 Stunden.
Nachhaltigkeit & Umweltverantwortung
Wir arbeiten nach aktuellen Umweltstandards und sorgen dafür, dass wertvolle Materialien optimal wiederverwertet werden.
Unsere Arbeit unterstützt:
Reduzierung von Umweltbelastungen
Ressourcenschonung
nachhaltige Rohstoffnutzung
verantwortungsvolle Entsorgung
Einsatzgebiet rund um Bocholt
Unsere Klüngelskerle sind in Bocholt und Umgebung schnell für Sie im Einsatz.
Einsatzorte:
Rhede
Isselburg
Borken
Wesel
Rees
Hamminkeln
Weitere Orte bedienen wir nach Vereinbarung.
Häufig gestellte Fragen Ist die Schrottabholung kostenlos?
Ja, die Abholung ist in der Regel kostenlos.
Kaufen Sie auch kleine Mengen an?
Ja, auch kleinere Mengen sind willkommen.
Wie schnell erfolgt die Abholung?
Meist innerhalb von 24 bis 48 Stunden.
Welche Metalle sind besonders wertvoll?
Kupfer, Messing, Aluminium und Edelstahl.
Jetzt Klüngelskerle in Bocholt beauftragen
Wenn Sie Schrott entsorgen, Altmetall verkaufen oder Platz schaffen möchten, sind wir Ihr zuverlässiger Ansprechpartner. Wir garantieren eine schnelle Abholung, faire Vergütung und nachhaltige Verwertung.
Kontaktieren Sie uns noch heute und profitieren Sie vom professionellen Service der Klüngelskerle in Bocholt.