Klüngelskerle Bocholt – Ihr zuverlässiger Schrottsammler für Altmetall, Haushaltschrott und Recycling

Kostenlose Schrottabholung in Bocholt direkt mit Abholung und Ankauf bei Größeren Mengen

Wenn sich Altmetall ansammelt, alte Geräte entsorgt werden müssen oder Sie schnell Platz schaffen möchten, sind die Klüngelskerle in Bocholt Ihr kompetenter Ansprechpartner. Wir bieten eine unkomplizierte Schrottabholung, fachgerechte Verwertung und nachhaltiges Metallrecycling. Privatpersonen, Handwerksbetriebe und Unternehmen profitieren von unserem schnellen Service, fairen Konditionen und umweltgerechter Entsorgung.

Klüngelskerle Bocholt – Tradition trifft modernen Recyclingservice

Der Begriff Klüngelskerle steht seit Jahrzehnten für mobile Schrottsammler, die Altmetalle einsammeln und dem Recycling zuführen. Heute verbinden wir diese Tradition mit moderner Logistik und umweltgerechten Verwertungsprozessen.

Wir holen Ihren Schrott direkt vor Ort ab, sortieren die Materialien und sorgen für eine nachhaltige Wiederverwertung wertvoller Rohstoffe.

Schrottabholung in Bocholt – schnell, kostenlos und zuverlässig

Wir bieten eine flexible Schrottabholung in Bocholt und Umgebung. Ob kleine Mengen aus dem Haushalt oder größere Mengen aus Gewerbeben – wir holen Ihren Schrott zuverlässig ab.

Unser Service:

kostenlose Schrottabholung vor Ort

kurzfristige Terminvergabe

Abholung auch sperriger Metallteile

umweltgerechte Entsorgung

fachgerechte Sortierung und Recycling

Unser Ziel ist eine einfache Lösung ohne Aufwand für Sie.

Welche Materialien sammeln die Klüngelskerle in Bocholt?

Wir übernehmen die Abholung und Verwertung unterschiedlichster Metalle und Wertstoffe.

Wir sammeln unter anderem:

Kupfer (Kabel, Rohre, Dachrinnen)

Aluminium (Felgen, Profile, Bleche)

Messing (Armaturen, Ventile, Beschläge)

Edelstahl

Zink & Blei

Kabelreste und Elektrokabel

Stahl- und Eisenschrott

Wertvolle Metalle werden recycelt und dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt.

Haushaltsschrott entsorgen in Bocholt

Im Alltag fallen häufig Altmetalle an, die entsorgt werden müssen. Wir holen Haushaltsschrott direkt bei Ihnen ab.

Typische Gegenstände:

Waschmaschinen & Haushaltsgeräte

Herde & Öfen

Heizkörper & Rohrleitungen

Fahrräder & Metallmöbel

Werkzeuge & Metallreste

So schaffen Sie Platz und leisten gleichzeitig einen Beitrag zum Umweltschutz.

Schrottabholung für Gewerbe & Handwerk

Unternehmen und Handwerksbetriebe profitieren von unserem schnellen und zuverlässigen Service.

Typische gewerbliche Schrottarten:

Produktionsreste & Metallspäne

Baustellenabfälle aus Metall

Kabelreste & Elektroschrott

Metallprofile & Konstruktionsteile

Maschinenkomponenten

Bei größeren Mengen bieten wir regelmäßige Abholungen an.

Warum Metallrecycling so wichtig ist

Metalle lassen sich nahezu unbegrenzt wiederverwerten. Recycling spart Energie, reduziert Emissionen und schont natürliche Ressourcen.

Vorteile:

Schonung von Rohstoffen

Reduzierung von CO₂-Emissionen

Verringerung von Deponieabfällen

nachhaltige Kreislaufwirtschaft

Durch professionelle Verwertung leisten wir gemeinsam einen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz.

Faire Vergütung für wertvolle Metalle

Buntmetalle besitzen einen hohen Marktwert. Wir garantieren eine transparente Bewertung und faire Vergütung.

Besonders wertvolle Materialien:

Kupferkabel & Kupferrohre

Messingarmaturen

Aluminiumprofile

Edelstahlteile

Kontaktieren Sie uns für eine aktuelle Preiseinschätzung.

So funktioniert die Schrottabholung

Unser Ablauf ist einfach und kundenfreundlich:

Kontaktaufnahme und Terminvereinbarung

Mengenangabe oder Besichtigung

Abholung vor Ort

Sortierung und Recycling

Auszahlung bei wertvollen Metallen

In vielen Fällen erfolgt die Abholung innerhalb von 24 bis 48 Stunden.

Nachhaltigkeit & Umweltverantwortung

Wir arbeiten nach aktuellen Umweltstandards und sorgen dafür, dass wertvolle Materialien optimal wiederverwertet werden.

Unsere Arbeit unterstützt:

Reduzierung von Umweltbelastungen

Ressourcenschonung

nachhaltige Rohstoffnutzung

verantwortungsvolle Entsorgung

Einsatzgebiet rund um Bocholt

Unsere Klüngelskerle sind in Bocholt und Umgebung schnell für Sie im Einsatz.

Einsatzorte:

Rhede

Isselburg

Borken

Wesel

Rees

Hamminkeln

Weitere Orte bedienen wir nach Vereinbarung.

Häufig gestellte Fragen Ist die Schrottabholung kostenlos?

Ja, die Abholung ist in der Regel kostenlos.

Kaufen Sie auch kleine Mengen an?

Ja, auch kleinere Mengen sind willkommen.

Wie schnell erfolgt die Abholung?

Meist innerhalb von 24 bis 48 Stunden.

Welche Metalle sind besonders wertvoll?

Kupfer, Messing, Aluminium und Edelstahl.

Jetzt Klüngelskerle in Bocholt beauftragen

Wenn Sie Schrott entsorgen, Altmetall verkaufen oder Platz schaffen möchten, sind wir Ihr zuverlässiger Ansprechpartner. Wir garantieren eine schnelle Abholung, faire Vergütung und nachhaltige Verwertung.

Kontaktieren Sie uns noch heute und profitieren Sie vom professionellen Service der Klüngelskerle in Bocholt.
