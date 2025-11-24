Klüngelskerl Krefeld – Ihr Partner für Schrottabholung, Altmetallankauf und Recycling
Schrottabholung in Krefeld – Einfach, schnell und kostenlos
Ob Haushalt, Handwerksbetrieb oder Industrieunternehmen – wir holen Ihren Schrott direkt vor Ort ab, zahlen tagesaktuelle Marktpreise und kümmern uns um die fachgerechte Weiterverwertung.Vertrauen Sie auf Kompetenz, Transparenz und eine langjährige Tradition des Schrotthandwerks in Krefeld.
Unser mobiler Schrottservice ist täglich in Krefeld und Umgebung unterwegs.Sie müssen nichts vorbereiten, kein schweres Tragen, kein Transport – wir erledigen alles für Sie.
Unsere Leistungen im Überblick:
✅ Kostenlose Schrottabholung in Krefeld und Umgebung
✅ Ankauf von Altmetallen zu tagesaktuellen Preisen
✅ Barzahlung oder Sofortüberweisung direkt vor Ort
✅ Demontage und Abtransport von Maschinen, Geräten und Anlagen
✅ Zertifiziertes Recycling nach Umweltstandards
✅ Schnelle, flexible Terminvergabe – auch kurzfristig
Ob altes Fahrrad, Heizkörper, Elektrogeräte oder Industrieanlagen – der Klüngelskerl Krefeld holt alles ab, was recycelt werden kann.
Der Klüngelskerl Krefeld – Tradition trifft moderne Schrottwirtschaft
Der Begriff „Klüngelskerl“ ist seit Jahrzehnten im Rheinland bekannt. Früher zogen Schrottsammler mit Handwagen und Glocke durch die Straßen, um Metall, Geräte und Wertstoffe einzusammeln.Heute steht der moderne Klüngelskerl Krefeld für professionelle Schrottentsorgung, umweltgerechtes Recycling und faire Vergütung.
Unser Ziel: Rohstoffe erhalten, Umwelt schützen und Kunden zufriedenstellen.
Altmetallankauf in Krefeld – Wir zahlen faire Preise
Ihr Schrott ist bares Geld wert!Wir kaufen alle gängigen Metalle und Altmaterialien an – von Eisen über Kupfer bis Edelstahl – und zahlen Ihnen den aktuellen Tagespreis.
Wir kaufen u. a. an:
Kupfer, Messing, Bronze – aus Leitungen, Rohren oder Armaturen
Aluminium, Edelstahl – aus Fenstern, Türen, Maschinen oder Fahrzeugen
Eisen, Stahl – von Baustellen, Werkstätten oder Garagen
Zink, Blei, Zinn – aus Dachrinnen, Batterien oder Altgeräten
Kabel, Elektroschrott, Motoren, Katalysatoren
Unsere Preise richten sich nach den aktuellen Börsenkursen für Metalle und werden transparent vor Ort ermittelt.
Schrottsammlung und Recycling in Krefeld – Nachhaltig und effizient
Als erfahrener Schrottsammler Krefeld arbeiten wir ausschließlich mit zertifizierten Recyclingbetrieben zusammen.Das bedeutet: Ihr Schrott wird nicht einfach entsorgt, sondern fachgerecht sortiert, recycelt und wiederverwertet.
So leisten Sie mit jeder Schrottabgabe einen wichtigen Beitrag zu:
? Klimaschutz und Ressourcenschonung
⚙️ Energieeinsparung durch Recycling
♻️ Nachhaltiger Wiederverwertung wertvoller Metalle
Altmetall ist ein wertvoller Rohstoff – wir helfen dabei, ihn sinnvoll und umweltfreundlich wieder in den Wirtschaftskreislauf zu bringen.
Für wen ist unser Service in Krefeld geeignet?
Unser Klüngelskerl-Service steht Privatpersonen, Gewerbebetrieben und Industrieunternehmen gleichermaßen zur Verfügung.
Privatkunden:
Haben Sie alte Fahrräder, Werkzeuge, Heizkörper oder Elektrogeräte?Wir holen alles kostenlos ab – direkt bei Ihnen zu Hause, im Keller oder auf dem Hof.
Gewerbekunden:
Für Handwerksbetriebe, Baufirmen oder Werkstätten bieten wir regelmäßige Schrottsammlungen und Containerdienste.Selbstverständlich erhalten Sie auf Wunsch einen Entsorgungsnachweis.
Warum der Klüngelskerl Krefeld Ihre beste Wahl ist
✅ Kostenlose Abholung im gesamten Stadtgebiet
✅ Faire, aktuelle Preise für alle Metalle
✅ Direkte Barzahlung oder Sofortüberweisung
✅ Schnelle, flexible Termine – auch am Wochenende
✅ Umweltgerechtes, zertifiziertes Recycling
✅ Langjährige Erfahrung und zuverlässiger Service
Wir arbeiten täglich in allen Stadtteilen – von Uerdingen über Bockum und Oppum bis Fischeln und Hüls – und holen Ihren Schrott schnell, kostenlos und fair ab.
Ablauf: So funktioniert die Schrottabholung in Krefeld
Kontakt aufnehmen: Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns über das Kontaktformular.
Termin vereinbaren: Wir kommen pünktlich zum vereinbarten Zeitpunkt.
Abholung & Bewertung: Wir holen den Schrott kostenlos ab und bewerten ihn vor Ort.
Bezahlung: Sie erhalten sofort Bargeld oder eine Überweisung.
Recycling: Ihr Schrott wird umweltgerecht verarbeitet und wiederverwertet.
Einfacher geht es nicht – Schrott verkaufen in Krefeld war noch nie so bequem!
Umweltbewusst handeln mit dem Klüngelskerl Krefeld
Unsere Arbeit dient nicht nur dem Sammeln und Ankaufen von Schrott, sondern auch dem aktiven Umweltschutz.Durch das Recycling von Altmetallen werden natürliche Ressourcen geschont und die CO₂-Belastung erheblich reduziert.
Wir sehen uns als Teil einer nachhaltigen Zukunft – und laden Sie ein, mit jeder Schrottabgabe Ihren Beitrag für eine grünere Stadt Krefeld zu leisten.
Kontaktieren Sie den Klüngelskerl Krefeld – Jetzt Schrott abholen lassen!
Sie möchten Schrott oder Altmetall verkaufen oder einfach nur Platz schaffen?Dann rufen Sie uns jetzt an – Ihr Klüngelskerl Krefeld holt alles kostenlos ab, zahlt faire Preise und sorgt für umweltgerechtes Recycling.
Fazit:Der Klüngelskerl Krefeld steht für Tradition, Fairness und Nachhaltigkeit.Wir bieten Ihnen eine kostenlose Schrottabholung, Altmetallankauf zu Bestpreisen und eine umweltgerechte Entsorgung – direkt aus Ihrer Region.So wird aus altem Metall ein neuer Wert – für Sie, für Krefeld und für die Umwelt.