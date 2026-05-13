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Schrotthandel-Entrümpelungsdienst Voedestr. 49A 44866 Bochum, Deutschland https://nrw-schrott.de/
Ansprechpartner:in Herr Fabian Sprökel
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Klüngelskerl Köln – Schrottsammler & Altmetallabholung kostenlos in Köln Ihr mobiler Schrotthändler direkt in Köln

Kostenlose Auto, Motorrad und Gabelstapler Entsorgung in Köln

(lifePR) (Köln, )
Köln ist die größte Stadt in Nordrhein-Westfalen mit über einer Million Einwohner. In einer Metropole dieser Größe fallen täglich erhebliche Mengen an Schrott, Altmetall und Eisenschrott an – in privaten Haushalten, Gewerbebetrieben, Werkstätten, Gartenverbänden, Campingplätzen und öffentlichen Institutionen. Wer in Köln einen zuverlässigen Klüngelskerl sucht, der den Schrott direkt vor der Haustür abholt, ist bei uns genau richtig. Als mobile Altmetallsammler in Köln kommen wir schnell, unkompliziert und kostenlos zu Ihnen – privat wie gewerblich, montags bis samstags.

Nehmen Sie jetzt Kontakt auf: WhatsApp | E-Mail | Kontaktformular | Tel: 0152 52376589

Was ist ein Klüngelskerl – und warum ist dieser Service in Köln so gefragt?

Der Begriff Klüngelskerl ist im rheinischen Raum – und ganz besonders in Köln – tief in der Volkskultur verwurzelt. Früher fuhren fahrende Schrottsammler mit ihrer charakteristischen Schrottmelodie durch die Kölner Stadtteile und sammelten Altmetalle und Eisenschrott ein. Da viele Städte und Kommunen – darunter auch Köln – diese Melodie inzwischen verboten haben, arbeiten unsere modernen Klüngelskerle in Köln heute mit Terminvereinbarung per WhatsApp, Telefon oder E-Mail.

Viele Kölnerinnen und Kölner berichten, dass seit Wochen kein fahrender Schrottsammler mehr an ihrer Tür vorbeigefahren ist und sie nicht wissen, wie sie ihren angesammelten Schrott loswerden sollen. Genau hier setzen wir an: Sie melden sich – wir kommen pünktlich zum vereinbarten Termin direkt zu Ihnen nach Köln und kümmern uns um alles Weitere.

Unsere Leistungen als Schrottsammler Köln im Überblick Kostenlose Altmetallabholung Köln

Die Altmetallabholung in Köln ist für Sie als Auftraggeber vollständig kostenlos. Wir holen Ihren angesammelten Eisenschrott, Buntmetall und Mischschrott direkt bei Ihnen ab – ob im Kölner Keller, in der Garage, auf dem Firmengelände in einem Kölner Gewerbegebiet oder im Garten. Unser Service beinhaltet ausdrücklich das Verladen des gesamten Eisenschrotts und Altmetalls. Die Mindestmenge für die kostenlose Schrottabholung in Köln beträgt ca. 400 kg – bei reinen Buntmetallen können auch kleinere Mengen kostenlos abgeholt werden. Für Gegenstände bis zu 6 Metern Länge stehen unsere Fahrzeuge mit LKW-Ladekränen bereit.

Schrottankauf Köln – Barzahlung direkt vor Ort

Beim Schrottankauf Köln müssen Sie Ihre wertvollen Materialien nicht einfach kostenlos abgeben. Kupfer, Aluminium, Messing, Edelstahl, Blei und Zink werden zu tagesaktuellen Marktpreisen angekauft – die Vergütung erfolgt direkt bei der Abholung in bar. Auch Altkabel, Autobatterien, Staplerbatterien, Kupferreste und Messingschrott werden bei entsprechender Menge nach aktuellen Börsenpreisen vergütet. Zum höchstbezahlten Schrott gehört dabei Kernschrott – also Vollmaterial wie Stahlschienen oder Stahlträger, die in kleinen Stückelungen die höchsten Preise beim mobilen Schrottankauf Köln erzielen können. Tagesaktuell wechselnde Buntmetallpreise können Sie jederzeit telefonisch unter 0152 52376589 erfragen.

Schrottabholung Köln – Privat und Gewerblich

Unsere Schrottabholung in Köln richtet sich an Privathaushalte ebenso wie an Firmen und öffentliche Institutionen. Ob Heizkörper, Eisenträger, Armaturen, Rohre, Zäune, Tore, Industriemaschinen oder Schrott-Anlagen – wir holen alles ab und transportieren es zu einem Schrottplatz oder Verwerter, wo es fachgerecht aufbereitet und dem Wertstoffkreislauf zugeführt wird. Für Firmen und Betriebe, die regelmäßig Schrott und Altmetall entsorgen möchten, unterbreiten wir gerne ein spezielles Angebot für kontinuierliche Abholungen in Köln.

Entrümpelung Köln – Keller, Dachboden, Büro & Wohnung

Möchten Sie Ihre Kölner Räumlichkeiten entrümpeln? Ob Wohnung in Köln-Ehrenfeld, Keller in Köln-Mülheim, Dachboden in Köln-Nippes, Büro in der Kölner Innenstadt, Garage in Köln-Porz oder Gewerberäume in Köln-Kalk – unser erfahrenes Team führt die Entrümpelung in Köln schnell, umweltfreundlich und fachgerecht durch. Nach abgeschlossener Entrümpelung übergeben wir Ihnen Ihre Räume stets besenrein. Unsere Entrümpelung Köln umfasst: Haushaltsentrümpelung, Garagenentrümpelung, Kellerentrümpelung, Dachbodenentrümpelung, Firmenentrümpelung sowie Entrümpelungen nach Zwangsversteigerungen. Sprechen Sie uns jetzt über das Kontaktformular an.

Auto entsorgen Köln und Autoverschrottung Köln

Sie haben ein Schrottfahrzeug, ein fahruntüchtiges Altauto oder einen Wagen, der seit Jahren in der Garage Platz wegnimmt? Wir bieten die Autoverschrottung in Köln sowie das vollständige Autoentsorgen in Köln an – garantiert kostenlos. Unser mobiler Abschleppdienst holt Ihr Fahrzeug in Köln ab, wir kümmern uns um die Abmeldung Ihres KFZ und arbeiten seit Jahren mit zertifizierten Autoverwertern zusammen, die eine fachgerechte Entsorgung garantieren. Auch Motorräder, Motorroller, Mofas und Quads können wir in Köln kostenlos entsorgen.

Welche Materialien nehmen unsere Klüngelskerle in Köln mit? Eisenschrott und Stahlschrott in Köln

Alte Heizkörper, Stahlträger, Maschinenteile, Rohre, Bleche, Zäune und Tore – Eisenschrott ist die häufigste Schrottart in Kölner Haushalten und Betrieben. Wir holen ihn in beliebiger Menge über unsere Schrottabholung Köln ab.

Buntmetalle (NE-Metalle) – Schrottankauf Köln

Kupfer, Aluminium, Messing, Blei, Zink und Zinn – diese Nicht-Eisen-Metalle erzielen an der Metallbörse höhere Preise. Beim Schrottankauf Köln erhalten Sie den tagesaktuellen Marktpreis direkt in bar ausgezahlt. Auch Kabel, Kupferreste und Messingschrott aus Kölner Betrieben werden lukrativ vergütet.

Elektroschrott und Elektronikschrott Köln

Alte Smartphones, PCs, Laptops, Fernseher und Haushaltsgeräte aus Kölner Haushalten enthalten oft wertvolle Bestandteile. Viele elektrotechnische Altgeräte wie Kabel, Motoren und PC-Komponenten werden angenommen. Über unsere Altmetallabholung Köln wird alles fachgerecht und umweltkonform entsorgt.

KFZ-Schrott Köln

Karosserieteile, Alu-Felgen, Motoren, Getriebe, Achsen und Bremsscheiben – gerade bei Kölner Kfz-Werkstätten und Hobbyschraubern sammeln sich erhebliche Mengen an. Kombinierbar mit unserer Autoverschrottung Köln für eine Komplettlösung.

Weiße Ware und Haushaltsschrott Köln

Waschmaschinen, Elektroherde, Geschirrspüler und andere Haushaltsgeräte nehmen wir ab. Bitte beachten Sie: Für einzelne Kleingeräte, einzelne Kühlschränke oder einzelne Fernseher bieten wir keine kostenlose Abholung an. Es wird eine Mindestmenge benötigt – mehrere Nachbarn können ihren Schrott gerne zusammenlegen, um eine schnelle Abholung zu vereinbaren.

Industrieschrott und Maschinenschrott Köln

Im gewerblichen Bereich sind es häufig Industriemaschinen und Anlagen, die entsorgt werden müssen. Über unsere Schrottabholung Köln können auch größere Industrieschrott-Mengen kostenneutral abgeholt werden – in vielen Fällen sogar mit kostenloser Demontage vor Ort.

Köln-weiter Service – Alle Stadtteile und Postleitzahlen

Unsere Klüngelskerle in Köln sind in allen Kölner Stadtteilen und Stadtbezirken aktiv – von der Kölner Innenstadt über Köln-Ehrenfeld, Köln-Nippes, Köln-Mülheim, Köln-Porz, Köln-Rodenkirchen, Köln-Lindenthal, Köln-Chorweiler, Köln-Kalk und Köln-Deutz bis hin zu allen weiteren Stadtbezirken.

Postleitzahlen Köln – Unser Einzugsgebiet: 50667 | 50668 | 50670 | 50672 | 50674 | 50676 | 50677 | 50678 | 50679 | 50733 | 50735 | 50737 | 50739 | 50765 | 50767 | 50769 | 50823 | 50825 | 50827 | 50829 | 50858 | 50859 | 50931 | 50933 | 50935 | 50937 | 50939 | 50968 | 50969 | 50996 | 50997 | 50999 | 51061 | 51063 | 51065 | 51067 | 51069 | 51103 | 51105 | 51107 | 51109 | 51143 | 51145 | 51147 | 51149 Köln

So einfach läuft die Schrottabholung in Köln ab

Kontakt aufnehmen – per WhatsApp, E-Mail, Kontaktformular oder Tel: 0152 52376589
Schrottmenge beschreiben oder fotografieren – eine kurze Beschreibung oder Fotos Ihrer Schrottsachen genügen
Termin vereinbaren – gemeinsam finden wir einen passenden Termin, montags bis samstags
Abholung und Vergütung – unsere Klüngelskerle kommen pünktlich, verladen alles selbst und vergüten Buntmetalle direkt in bar vor Ort

Warum unsere Klüngelskerle in Köln die beste Wahl sind

Kostenlose Altmetallabholung Köln – keine versteckten Kosten
Barzahlung vor Ort beim Schrottankauf Köln
Kostenlose Demontage auch bei schweren Maschinen und Industrieanlagen
Professionelle Entrümpelung Köln mit besenreiner Übergabe
Autoverschrottung Köln und Autoentsorgung Köln inklusive kostenloser Abholung und KFZ-Abmeldung
Montag bis Samstag in allen Kölner Stadtteilen im Einsatz
Umweltkonforme Entsorgung über zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe
LKW mit Ladekran für Objekte bis 6 m Länge
Container-Bereitstellung für größere Entsorgungsprojekte in Köln möglich

Jetzt Kontakt aufnehmen – Klüngelskerl Köln

? WhatsApp – Schreiben Sie uns direkt ? E-Mail – Wir antworten zeitnah auf jede Anfrage ? Kontaktformular – Schnell und unkompliziert ? Tel: 0152 52376589 – Montag bis Samstag erreichbar

Ihr zuverlässiger Klüngelskerl in Köln – wir kommen zu Ihnen, verladen alles selbst und vergüten Ihre Buntmetalle direkt vor Ort in bar. Kostenlos, pünktlich und umweltgerecht.

Schrotthandel-Entrümpelungsdienst

Die Klüngelskerle sind Ihr zuverlässiger Schrotthändler und Schrottsammler im Ruhrgebiet. Wir bieten professionelle Autoverschrottung, kostenlose Schrottabholung und fachgerechte Autoentsorgung – schnell, fair und umweltbewusst. Einfach anrufen, Termin vereinbaren, fertig. Ihr Schrott ist bei uns in guten Händen.

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