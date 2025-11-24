Klüngelskerl Hamm – Ihr Profi für Alteisen und Schrottsammlung
Alteisenabholung in Hamm – schnell, flexibel und kostenlos
Ob Privatkunde, Handwerksbetrieb oder Industrieunternehmen – wir holen Ihr Alteisen kostenlos, sicher und umweltgerecht ab.
Unser mobiler Service ist in ganz Hamm und Umgebung im Einsatz. Wir holen Alteisen, Altmetall und Schrott direkt bei Ihnen vor Ort ab – ohne dass Sie selbst Transport organisieren müssen.
Unsere Leistungen im Überblick:
✅ Kostenlose Abholung von Alteisen in Hamm
✅ Faire Ankaufspreise nach aktuellen Marktwerten
✅ Sofortige Bezahlung vor Ort
✅ Demontage von Maschinen, Geräten oder Metallkonstruktionen
✅ Zertifiziertes Recycling nach gesetzlichen Vorschriften
✅ Flexible Terminvereinbarung, auch kurzfristig
Wir nehmen alles an: Haushaltsgeräte, Maschinen, Rohre, Kabel, Fahrradrahmen, Metallgestelle – alles wird fachgerecht abgeholt und weiterverwertet.
Der Klüngelskerl Hamm – Traditionelle Schrottsammler mit modernem Service
Der Name „Klüngelskerl“ steht seit Jahrzehnten für verlässliche Schrottsammler im Ruhrgebiet.Früher zog man mit Handwagen durch die Straßen, heute bietet der Klüngelskerl Hamm professionellen Schrottservice, transparente Preise und umweltgerechtes Recycling.
Unser Team kombiniert lokale Erfahrung mit modernen Recyclingmethoden, sodass jedes Alteisen optimal verwertet wird.
Welche Metalle und Alteisen nehmen wir in Hamm an?
Wir kaufen und sammeln fast alle Arten von Metallen und Alteisen:
Wir akzeptieren unter anderem:
Eisen und Stahl – Rohre, Maschinen, Geländer, Werkzeuge
Kupfer, Messing, Bronze – Leitungen, Armaturen, Heizkörper
Aluminium und Edelstahl – Fensterrahmen, Türen, Autoteile
Zink, Blei, Zinn – Dachrinnen, Bleche, Metallplatten
Elektroschrott und Kabel – Computer, Haushaltsgeräte, Motoren
Fahrräder, Maschinen und Altgeräte
Ihr Schrott wird fachgerecht sortiert und recycelt, wodurch wertvolle Rohstoffe erhalten bleiben.
Faire Alteisenpreise in Hamm – Transparent und zuverlässig
Ihr Alteisen hat echten Wert, und wir zahlen faire, marktgerechte Preise direkt vor Ort.Unsere Preise richten sich nach den tagesaktuellen Metallbörsenpreisen, sodass Sie maximalen Gewinn aus Ihrem Alteisen erzielen.
Egal, ob kleine Mengen aus Haushalten oder große Metallmengen aus Unternehmen – wir bieten faire und transparente Bewertung.
Schrott- und Alteisenabholung für Privat und Gewerbe Privatkunden:
Sie haben alte Heizkörper, Fahrräder, Werkzeuge oder Metallreste zu Hause?Wir holen alles kostenlos, unkompliziert und zuverlässig ab.
Gewerbekunden & Industrie:
Für Handwerksbetriebe, Werkstätten und Firmen bieten wir:
Regelmäßige Abholungen
Bereitstellung von Containern für große Mengen
Dokumentierte Recyclingnachweise
Faire Preise für kontinuierliche Lieferungen
Ob Einmalabholung oder langfristige Zusammenarbeit, wir entwickeln die optimale Lösung für Ihre Metallentsorgung.
Warum der Klüngelskerl Hamm Ihre beste Wahl ist
✅ Kostenlose Alteisenabholung im gesamten Stadtgebiet Hamm
✅ Faire Preise für alle Metalle und Alteisen
✅ Direkte Bezahlung vor Ort
✅ Zertifiziertes Recycling und umweltgerechte Entsorgung
✅ Flexible Terminvergabe, auch kurzfristig und am Wochenende
✅ Langjährige Erfahrung und regionale Expertise
Wir garantieren Transparenz, Fairness und nachhaltigen Service – dafür steht der Klüngelskerl Hamm.
Ablauf der Alteisenabholung in Hamm
Kontaktaufnahme: Telefonisch oder online Termin vereinbaren
Terminplanung: Wir kommen pünktlich zum gewünschten Zeitpunkt
Abholung & Bewertung: Ihr Alteisen wird kostenlos abgeholt und bewertet
Bezahlung: Barzahlung oder Sofortüberweisung direkt vor Ort
Recycling: Fachgerechte Weiterverwertung Ihrer Metalle
So funktioniert Alteisenentsorgung in Hamm schnell, einfach und stressfrei.
Nachhaltigkeit und Umweltschutz durch Recycling
Alteisen ist ein wertvoller Rohstoff. Durch fachgerechtes Recycling:
Werden Ressourcen geschont
Energieverbrauch reduziert
Materialien wieder in den Wirtschaftskreislauf zurückgeführt
Mit der Abgabe bei uns leisten Sie einen direkten Beitrag zum Umweltschutz in Hamm.
Kontaktieren Sie den Klüngelskerl Hamm
Möchten Sie Alteisen verkaufen oder Schrott entsorgen?Rufen Sie uns an – der Klüngelskerl Hamm holt alles kostenlos, fair und zuverlässig ab.
Fazit:Der Klüngelskerl Hamm ist Ihr zuverlässiger Partner für Alteisen, Schrottabholung und Recycling.Wir bieten kostenlose Abholung, faire Preise und umweltgerechte Entsorgung – schnell, einfach und regional.So machen Sie aus Ihrem Alteisen neuen Wert für sich und die Umwelt.