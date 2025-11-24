Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1041554

Schrotthandel-Entrümpelungsdienst Voedestr. 49A 44866 Bochum, Deutschland http://nrw-Schrott.de
Ansprechpartner:in Herr Fabian Sprökel
Logo der Firma Schrotthandel-Entrümpelungsdienst

Klüngelskerl Hamm – Ihr Profi für Alteisen und Schrottsammlung

Alteisenabholung in Hamm – schnell, flexibel und kostenlos

(lifePR) (Hamm, )
In Hamm Alteisen verkaufen oder entsorgen wird mit dem Klüngelskerl Hamm besonders einfach und zuverlässig.Wir sind Ihr kompetenter Ansprechpartner für Alteisen, Schrott und Metallabholung und verbinden faire Preise, schnelle Abholung und professionelles Recycling.

Ob Privatkunde, Handwerksbetrieb oder Industrieunternehmen – wir holen Ihr Alteisen kostenlos, sicher und umweltgerecht ab.

Unser mobiler Service ist in ganz Hamm und Umgebung im Einsatz. Wir holen Alteisen, Altmetall und Schrott direkt bei Ihnen vor Ort ab – ohne dass Sie selbst Transport organisieren müssen.

Unsere Leistungen im Überblick:

✅ Kostenlose Abholung von Alteisen in Hamm

✅ Faire Ankaufspreise nach aktuellen Marktwerten

✅ Sofortige Bezahlung vor Ort

✅ Demontage von Maschinen, Geräten oder Metallkonstruktionen

✅ Zertifiziertes Recycling nach gesetzlichen Vorschriften

✅ Flexible Terminvereinbarung, auch kurzfristig

Wir nehmen alles an: Haushaltsgeräte, Maschinen, Rohre, Kabel, Fahrradrahmen, Metallgestelle – alles wird fachgerecht abgeholt und weiterverwertet.

Der Klüngelskerl Hamm – Traditionelle Schrottsammler mit modernem Service

Der Name „Klüngelskerl“ steht seit Jahrzehnten für verlässliche Schrottsammler im Ruhrgebiet.Früher zog man mit Handwagen durch die Straßen, heute bietet der Klüngelskerl Hamm professionellen Schrottservice, transparente Preise und umweltgerechtes Recycling.

Unser Team kombiniert lokale Erfahrung mit modernen Recyclingmethoden, sodass jedes Alteisen optimal verwertet wird.

Welche Metalle und Alteisen nehmen wir in Hamm an?

Wir kaufen und sammeln fast alle Arten von Metallen und Alteisen:

Wir akzeptieren unter anderem:

Eisen und Stahl – Rohre, Maschinen, Geländer, Werkzeuge

Kupfer, Messing, Bronze – Leitungen, Armaturen, Heizkörper

Aluminium und Edelstahl – Fensterrahmen, Türen, Autoteile

Zink, Blei, Zinn – Dachrinnen, Bleche, Metallplatten

Elektroschrott und Kabel – Computer, Haushaltsgeräte, Motoren

Fahrräder, Maschinen und Altgeräte

Ihr Schrott wird fachgerecht sortiert und recycelt, wodurch wertvolle Rohstoffe erhalten bleiben.

Faire Alteisenpreise in Hamm – Transparent und zuverlässig

Ihr Alteisen hat echten Wert, und wir zahlen faire, marktgerechte Preise direkt vor Ort.Unsere Preise richten sich nach den tagesaktuellen Metallbörsenpreisen, sodass Sie maximalen Gewinn aus Ihrem Alteisen erzielen.

Egal, ob kleine Mengen aus Haushalten oder große Metallmengen aus Unternehmen – wir bieten faire und transparente Bewertung.

Schrott- und Alteisenabholung für Privat und Gewerbe Privatkunden:

Sie haben alte Heizkörper, Fahrräder, Werkzeuge oder Metallreste zu Hause?Wir holen alles kostenlos, unkompliziert und zuverlässig ab.

Gewerbekunden & Industrie:

Für Handwerksbetriebe, Werkstätten und Firmen bieten wir:

Regelmäßige Abholungen

Bereitstellung von Containern für große Mengen

Dokumentierte Recyclingnachweise

Faire Preise für kontinuierliche Lieferungen

Ob Einmalabholung oder langfristige Zusammenarbeit, wir entwickeln die optimale Lösung für Ihre Metallentsorgung.

Warum der Klüngelskerl Hamm Ihre beste Wahl ist

✅ Kostenlose Alteisenabholung im gesamten Stadtgebiet Hamm

✅ Faire Preise für alle Metalle und Alteisen

✅ Direkte Bezahlung vor Ort

✅ Zertifiziertes Recycling und umweltgerechte Entsorgung

✅ Flexible Terminvergabe, auch kurzfristig und am Wochenende

✅ Langjährige Erfahrung und regionale Expertise

Wir garantieren Transparenz, Fairness und nachhaltigen Service – dafür steht der Klüngelskerl Hamm.

Ablauf der Alteisenabholung in Hamm

Kontaktaufnahme: Telefonisch oder online Termin vereinbaren

Terminplanung: Wir kommen pünktlich zum gewünschten Zeitpunkt

Abholung & Bewertung: Ihr Alteisen wird kostenlos abgeholt und bewertet

Bezahlung: Barzahlung oder Sofortüberweisung direkt vor Ort

Recycling: Fachgerechte Weiterverwertung Ihrer Metalle

So funktioniert Alteisenentsorgung in Hamm schnell, einfach und stressfrei.

Nachhaltigkeit und Umweltschutz durch Recycling

Alteisen ist ein wertvoller Rohstoff. Durch fachgerechtes Recycling:

Werden Ressourcen geschont

Energieverbrauch reduziert

Materialien wieder in den Wirtschaftskreislauf zurückgeführt

Mit der Abgabe bei uns leisten Sie einen direkten Beitrag zum Umweltschutz in Hamm.

Kontaktieren Sie den Klüngelskerl Hamm

Möchten Sie Alteisen verkaufen oder Schrott entsorgen?Rufen Sie uns an – der Klüngelskerl Hamm holt alles kostenlos, fair und zuverlässig ab.

Fazit:Der Klüngelskerl Hamm ist Ihr zuverlässiger Partner für Alteisen, Schrottabholung und Recycling.Wir bieten kostenlose Abholung, faire Preise und umweltgerechte Entsorgung – schnell, einfach und regional.So machen Sie aus Ihrem Alteisen neuen Wert für sich und die Umwelt.
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.