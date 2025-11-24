Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1041550

Schrotthandel-Entrümpelungsdienst Voedestr. 49A 44866 Bochum, Deutschland http://nrw-Schrott.de
Ansprechpartner:in Herr Fabian Sprökel
Logo der Firma Schrotthandel-Entrümpelungsdienst

Klüngelskerl Hagen – Ihr Partner für Schrottabholung, Altmetallankauf und Recycling

Schrottabholung Hagen – Schnell, kostenlos und unkompliziert

(lifePR) (Hagen, )
In Hagen Schrott entsorgen oder Altmetall verkaufen wird mit dem Klüngelskerl Hagen zu einer einfachen, schnellen und fairen Lösung.Wir sind Ihr regionaler Ansprechpartner für kostenlose Schrottabholung, faire Altmetallpreise und fachgerechtes Recycling für Privatkunden, Gewerbe und Industrieunternehmen.

Durch unsere langjährige Erfahrung im Schrotthandel und unsere modernen Abhol- und Recyclingverfahren sorgen wir dafür, dass Ihr Schrott wertvoll weiterverwertet wird – umweltfreundlich und nachhaltig.

Unser mobiler Service ist täglich in Hagen und Umgebung im Einsatz, um Schrott direkt bei Ihnen vor Ort abzuholen.Wir übernehmen alles – vom Transport schwerer Maschinen bis zur Demontage von Anlagen – ohne Aufwand für Sie.

Unsere Dienstleistungen im Überblick:

✅ Kostenlose Schrottabholung in ganz Hagen

✅ Ankauf von Altmetall zu aktuellen Marktpreisen

✅ Barzahlung oder Sofortüberweisung direkt vor Ort

✅ Demontage von Maschinen, Geräten und Altanlagen

✅ Zertifiziertes Recycling nach gesetzlichen Vorschriften

✅ Flexible Terminvereinbarung, auch kurzfristig

Egal, ob Haushaltsgeräte, Werkstattmaschinen oder Baustahlschrott – der Klüngelskerl Hagen sorgt für professionelle Abholung und Recycling.

Der Klüngelskerl Hagen – Tradition trifft moderne Schrottwirtschaft

Der Name „Klüngelskerl“ ist im Ruhrgebiet bekannt für zuverlässige Schrottsammler.Früher zogen Schrotthändler mit Handwagen und Glocken durch die Straßen, heute steht der Klüngelskerl Hagen für:

professionelle Schrottentsorgung

faire Preise

nachhaltiges Recycling

Unser Anspruch ist es, Kunden zufrieden zu stellen, Rohstoffe zu erhalten und die Umwelt zu schützen.

Altmetallankauf Hagen – Faire Preise für Ihren Schrott

Ihr Schrott hat echten Wert! Wir kaufen alle gängigen Metalle und Altmaterialien zu tagesaktuellen Preisen und garantieren eine transparente Abwicklung direkt vor Ort.

Wir kaufen unter anderem:

Kupfer, Messing, Bronze – aus Leitungen, Rohren oder Armaturen

Aluminium, Edelstahl – aus Fenstern, Türen, Fahrzeugteilen oder Maschinen

Eisen und Stahl – von Baustellen, Werkstätten oder Garagen

Zink, Blei, Zinn – aus Dachrinnen, Batterien oder alten Metallteilen

Elektroschrott, Kabel, Motoren und Katalysatoren

Mit uns erzielen Sie faire Marktpreise für Ihr Altmetall – ohne Aufwand und mit sofortiger Auszahlung.

Schrottsammlung und Recycling in Hagen – Nachhaltig und effizient

Als erfahrener Schrottsammler Hagen arbeiten wir ausschließlich mit zertifizierten Recyclingbetrieben zusammen.Das bedeutet: Ihr Schrott wird nicht einfach entsorgt, sondern fachgerecht sortiert, recycelt und wiederverwertet.

Durch die Abgabe bei uns leisten Sie einen Beitrag zu:

? Klimaschutz und Ressourcenschonung

⚙️ Energieeinsparung durch Wiederverwertung

♻️ Nachhaltigem Umgang mit wertvollen Metallen

Für wen ist unser Service in Hagen geeignet? Privatkunden:

Sie haben alte Fahrräder, Heizkörper, Elektrogeräte oder Werkzeug, das Sie loswerden möchten?Wir holen alles kostenlos und unkompliziert direkt bei Ihnen zu Hause ab.

Gewerbekunden und Industrie:

Für Handwerksbetriebe, Werkstätten und Unternehmen bieten wir:

Regelmäßige Schrottsammlung

Bereitstellung von Containern

Dokumentierte Entsorgungsnachweise

Faire Preise auch bei großen Mengen

Ob Einmalabholung oder regelmäßige Zusammenarbeit – wir finden die passende Lösung.

Warum der Klüngelskerl Hagen Ihre beste Wahl ist

✅ Kostenlose Abholung im gesamten Stadtgebiet Hagen

✅ Faire, aktuelle Preise für alle Metalle

✅ Direkte Bezahlung vor Ort

✅ Umweltgerechtes Recycling nach gesetzlichen Vorschriften

✅ Flexible Terminvergabe, auch am Wochenende

✅ Langjährige Erfahrung und zuverlässiger Service

Wir bieten Transparenz, Professionalität und regionale Nähe – darauf können Sie sich verlassen.

So funktioniert die Schrottabholung in Hagen

Kontaktaufnahme: Telefonisch oder online Termin vereinbaren

Terminvereinbarung: Wir kommen pünktlich zu Ihnen

Abholung & Bewertung: Schrott wird kostenlos abgeholt und bewertet

Bezahlung: Sofortige Auszahlung in Bar oder per Überweisung

Recycling: Fachgerechte Weiterverarbeitung der Materialien

So einfach und bequem war Schrottentsorgung in Hagen noch nie.

Kontaktieren Sie den Klüngelskerl Hagen

Sie möchten Schrott verkaufen oder Altmetall entsorgen?Rufen Sie uns jetzt an – der Klüngelskerl Hagen holt alles kostenlos, fair und zuverlässig ab.

Fazit:Der Klüngelskerl Hagen ist Ihr kompetenter Partner für Schrottabholung, Altmetallankauf und Recycling.Wir bieten kostenlose Abholung, faire Preise und umweltgerechte Entsorgung – regional und zuverlässig.So wird aus altem Metall neuer Wert – für Sie, für Hagen und für die Umwelt.
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.