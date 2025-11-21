Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1041526

Schrotthandel-Entrümpelungsdienst Voedestr. 49A 44866 Bochum, Deutschland http://nrw-Schrott.de
Ansprechpartner:in Herr Fabian Sprökel
Logo der Firma Schrotthandel-Entrümpelungsdienst

Klüngelskerl Gelsenkirchen – Altmetallankauf, Schrottabholung und Recycling mit Tradition

Altmetallankauf in Gelsenkirchen – Einfach, transparent und profitabel

(lifePR) (Gelsenkirchen, )
Sie möchten in Gelsenkirchen Schrott verkaufen oder Altmetall entsorgen? Dann sind Sie beim Klüngelskerl Gelsenkirchen genau richtig!Wir bieten Ihnen kostenlose Schrottabholung, fairen Altmetallankauf und umweltgerechtes Recycling – zuverlässig, schnell und direkt bei Ihnen vor Ort.

Mit jahrzehntelanger Erfahrung als mobiler Schrotthändler in Gelsenkirchen kombinieren wir traditionelle Werte mit moderner Technik. Unser Ziel: faire Preise, zufriedene Kunden und nachhaltige Wiederverwertung von wertvollen Rohstoffen.

Wer Altmetall besitzt, hat bares Geld in der Hand. Wir kaufen alle gängigen Metalle und Schrottarten an – egal ob aus dem Haushalt, vom Handwerk oder aus der Industrie.Unser mobiler Klüngelskerl holt Ihr Material direkt ab, bewertet es vor Ort und zahlt Ihnen den aktuellen Tagespreis in bar oder per Sofortüberweisung.

Unsere Leistungen im Überblick:

✅ Kostenlose Schrottabholung in Gelsenkirchen und Umgebung

✅ Ankauf von Eisen-, Bunt- und Edelmetallen

✅ Barzahlung direkt vor Ort

✅ Recyclinggerechte Entsorgung mit Nachweis

✅ Schnelle und flexible Terminvergabe

✅ Demontage von Maschinen und Anlagen

So einfach war Schrott verkaufen in Gelsenkirchen noch nie – kein Aufwand, keine versteckten Kosten, kein Risiko.

Der Klüngelskerl Gelsenkirchen – Tradition trifft moderne Schrottwirtschaft

Der Klüngelskerl ist im Ruhrgebiet seit Generationen bekannt.Was früher der Mann mit der Glocke war, der durch die Straßen zog, ist heute ein moderner, mobiler Schrotthändler mit fachgerechtem Recycling und umweltbewusstem Ansatz.

Wir stehen für:

Ehrlichkeit und Transparenz bei der Preisgestaltung

Schnelle Abwicklung direkt beim Kunden

Nachhaltiges Recycling in zertifizierten Anlagen

Langjährige Erfahrung und Fachkompetenz

Regionalen Service im gesamten Stadtgebiet Gelsenkirchen

Ob in Buer, Horst, Schalke, Erle, Ückendorf oder Resse – unser Klüngelskerl-Team ist täglich für Sie unterwegs und kümmert sich um Ihren Schrott.

Welche Materialien kaufen wir in Gelsenkirchen an?

Unser Altmetallankauf in Gelsenkirchen umfasst sämtliche Metallarten und Schrottsorten.Egal ob kleine Mengen oder große Industrieposten – wir garantieren Ihnen faire Preise und professionelle Abwicklung.

Wir kaufen unter anderem:

Kupfer, Messing, Bronze – aus Leitungen, Heizkörpern, Rohren

Aluminium, Edelstahl – aus Fensterrahmen, Geräten, Fahrzeugteilen

Eisen und Stahl – aus Werkstätten, Garagen, Baustellen

Kabel und Elektroschrott – aus Haushalten und Betrieben

Zink, Blei, Zinn – aus Dachrinnen, Batterien oder Maschinen

Maschinen, Motoren, Katalysatoren, Heizungen

Unser erfahrenes Team bewertet Ihren Schrott nach aktuellem Marktpreis und zahlt Ihnen den Betrag sofort und transparent aus.

Schrottabholung in Gelsenkirchen – Kostenlos und unkompliziert

Wir bieten eine komplett kostenlose Schrottabholung in ganz Gelsenkirchen an.Sie müssen nichts vorbereiten – wir übernehmen das Tragen, Verladen und den Transport.

Unsere Fahrzeuge sind speziell ausgestattet, um auch größere Mengen oder sperrige Metalle problemlos zu verladen.Egal ob Privatwohnung, Werkstatt, Baustelle oder Industrieanlage – wir holen Ihren Schrott direkt und pünktlich ab.

Umweltgerechtes Recycling – Für eine saubere Zukunft in Gelsenkirchen

Wir entsorgen nicht einfach – wir recyceln verantwortungsvoll.In modernen Partneranlagen werden Ihre Altmetalle sortiert, gereinigt und wiederverwertet.So werden wertvolle Rohstoffe in den Wirtschaftskreislauf zurückgeführt und die Umwelt nachhaltig entlastet.

Mit jeder Schrottabgabe leisten Sie einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz und helfen, Ressourcen und Energie zu sparen.Unser Ziel: Ein grüneres, saubereres Gelsenkirchen – Metall für Metall.

Altmetallankauf für Privat und Gewerbe in Gelsenkirchen Privatkunden-Service:

Haben Sie alte Fahrräder, Heizkörper, Elektroschrott oder Haushaltsgeräte?Wir holen alles kostenlos ab, bewerten Ihr Altmetall und zahlen direkt vor Ort.

Gewerbekunden-Service:

Für Betriebe, Werkstätten und Bauunternehmen bieten wir maßgeschneiderte Recyclinglösungen:

Regelmäßige Schrottsammlung

Containerdienst

Entsorgungsnachweise

Faire Ankaufspreise bei Großmengen

Ob Einmalabholung oder dauerhafte Zusammenarbeit – wir bieten flexible Lösungen, die sich lohnen.

Ihre Vorteile mit dem Klüngelskerl Gelsenkirchen

✅ Kostenlose Abholung und Entsorgung

✅ Faire, tagesaktuelle Preise für alle Metalle

✅ Sofortige Barzahlung oder Überweisung

✅ Professioneller, freundlicher Service

✅ Umweltbewusstes Recycling in zertifizierten Anlagen

✅ Schnelle Termine – auch kurzfristig möglich

Wir arbeiten zuverlässig, pünktlich und kundenorientiert – ob für Privatpersonen oder Unternehmen.

So einfach funktioniert der Altmetallverkauf in Gelsenkirchen

Kontakt aufnehmen: Rufen Sie uns an oder senden Sie uns eine Nachricht.

Bewertung: Wir prüfen Ihren Schrott und nennen Ihnen den besten Preis.

Abholung: Wir holen alles kostenlos ab – direkt bei Ihnen.

Bezahlung: Sie erhalten Ihr Geld sofort in bar.

Recycling: Ihr Schrott wird umweltgerecht wiederverwertet.

Ein Anruf genügt – und Ihr Schrott verwandelt sich in Bargeld.

Kontaktieren Sie den Klüngelskerl Gelsenkirchen – Jetzt Altmetall verkaufen!

Sie möchten Schrott oder Altmetall verkaufen und dabei Geld verdienen und die Umwelt schonen?Dann kontaktieren Sie jetzt den Klüngelskerl Gelsenkirchen – Ihren Experten für Schrottabholung, Altmetallankauf und Recycling.

Fazit:Mit dem Klüngelskerl Gelsenkirchen setzen Sie auf Erfahrung, Fairness und Nachhaltigkeit.Wir stehen für kostenlose Schrottabholung, faire Altmetallpreise und professionelles Recycling in der Region.So wird aus Ihrem alten Metall ein neuer Wert – für Sie, für die Umwelt und für eine saubere Zukunft.
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.