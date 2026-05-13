Klüngelskerl Bergisch Gladbach – Schrottsammler & Altmetallabholung kostenlos Ihr mobiler Schrotthändler in Bergisch Gladbach und Umgebung
Mobile Schrotthändler und Altmetallsammler in Bergisch Gladbach
Nehmen Sie jetzt Kontakt auf: WhatsApp | E-Mail | Kontaktformular | Tel: 0152 52376589
Was ist ein Klüngelskerl – und warum braucht man ihn in Bergisch Gladbach?
Der Begriff Klüngelskerl ist im rheinischen Raum tief verwurzelt. Ursprünglich bezeichnete er fahrende Schrottsammler, die mit einer charakteristischen Schrottmelodie durch die Straßen fuhren und Altmaterialien einsammelten. Viele Städte – darunter auch Bergisch Gladbach – haben das öffentliche Abspielen dieser Melodien inzwischen eingeschränkt oder verboten. Der Bedarf an professioneller Schrottabholung in Bergisch Gladbach ist jedoch ungebrochen hoch.
Als moderner Klüngelskerl arbeiten wir heute mit Terminvereinbarung per WhatsApp, Telefon oder E-Mail. Sie nehmen Kontakt auf – wir kommen zum vereinbarten Zeitpunkt direkt zu Ihnen und übernehmen alles: vom Verladen des Schrotts bis zum fachgerechten Abtransport durch zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe.
Unsere Leistungen als Schrottsammler Bergisch Gladbach Kostenlose Altmetallabholung Bergisch Gladbach
Die Altmetallabholung in Bergisch Gladbach ist für Sie als Auftraggeber vollständig kostenlos. Wir holen Ihren angesammelten Eisenschrott, Buntmetall und Mischschrott direkt bei Ihnen ab – ob im Keller, in der Garage, auf dem Firmengelände oder im Garten. Unsere Fahrzeuge sind mit LKW-Ladekränen ausgestattet, mit denen wir auch sperrige und schwere Gegenstände bis zu 6 Metern Länge problemlos verladen können. Den Klüngelskerl-Service bieten wir für Privatkunden und Gewerbetreibende gleichermaßen an.
Schrottankauf Bergisch Gladbach – Barzahlung vor Ort
Bei größeren Mengen an Buntmetallen wie Kupfer, Aluminium, Messing, Edelstahl, Blei oder Zink bieten wir Ihnen einen fairen Schrottankauf in Bergisch Gladbach zu tagesaktuellen Marktpreisen. Die Vergütung erfolgt direkt bei der Abholung – selbstverständlich in bar. Auch Altkabel, Autobatterien, Staplerbatterien und ähnliche Materialien werden bei entsprechender Menge nach aktuellen Börsenpreisen angekauft. Für alle Details zu unserem Schrottankauf stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.
Schrottdemontage und Zerlegung vor Ort
Größere Maschinen, Stahlkonstruktionen, Kessel, Tanks oder Industrieanlagen können wir direkt bei Ihnen vor Ort zerlegen und demontieren. Diese aufwendige Dienstleistung erbringen wir für unsere Kunden in Bergisch Gladbach vollständig kostenlos. Größere Schrottteile können zudem kleingebrannt und anschließend abtransportiert werden. Gerade für Industriebetriebe und Handwerksbetriebe in Bergisch Gladbach ist dieser Service besonders wertvoll.
Entrümpelung Bergisch Gladbach
Neben der reinen Schrottabholung bieten wir auch eine professionelle Entrümpelung in Bergisch Gladbach an. Ob Keller, Dachboden, Büro oder Wohnung – unser erfahrenes Team räumt Ihre Räumlichkeiten schnell, umweltfreundlich und fachgerecht. Nach abgeschlossener Entrümpelung übergeben wir Ihnen die Räume besenrein. Unsere Entrümpelungen werden sachgemäß und zu fairen Konditionen durchgeführt – sprechen Sie uns einfach über das Kontaktformular an.
Autoverschrottung und Autoentsorgung Bergisch Gladbach
Sie haben ein Schrottauto oder ein nicht mehr fahrtaugliches Fahrzeug? Wir bieten die Autoverschrottung in Bergisch Gladbach sowie das vollständige Autoentsorgen an. Wir holen Ihr Fahrzeug ab, kümmern uns um alle notwendigen Formalitäten und sorgen für eine fachgerechte, umweltkonforme Entsorgung des Altfahrzeugs – unkompliziert und ohne Aufwand für Sie.
Welche Materialien nehmen unsere Klüngelskerle in Bergisch Gladbach mit?
Unsere Schrottsammler in Bergisch Gladbach nehmen ein breites Spektrum an Materialien an:
Eisenschrott und Stahlschrott
Alte Heizkörper, Stahlträger, Maschinenteile, Rohre und Bleche – Eisenschrott ist die häufigste Schrottart und wird von uns in beliebiger Menge abgeholt.
Buntmetalle (NE-Metalle)
Kupfer, Aluminium, Messing, Blei, Zink und Zinn – diese Nicht-Eisen-Metalle erzielen an der Metallbörse höhere Preise und werden bei größeren Mengen durch unsere Klüngelskerle entsprechend vergütet. Beim Schrottankauf Bergisch Gladbach erhalten Sie den aktuellen Marktpreis direkt in bar ausgezahlt.
Elektroschrott und Elektronikschrott
Alte Smartphones, PCs, Laptops, Fernseher und Haushaltsgeräte enthalten oft wertvolle Bestandteile wie Gold und Silber in Kleinstmengen. Wir achten auf eine fachgerechte und umweltkonforme Entsorgung von Elektroschrott gemäß den gesetzlichen Vorgaben.
KFZ-Schrott
Karosserieteile, Alu-Felgen, Motoren, Getriebe, Achsen und Bremsscheiben – gerade bei Hobbyschraubern und Kfz-Werkstätten in Bergisch Gladbach sammeln sich erhebliche Mengen an. Kombinieren lässt sich dieser Service hervorragend mit unserer Autoverschrottung.
Weiße Ware
Waschmaschinen, Elektroherde, Geschirrspüler und andere Haushaltsgeräte nehmen wir ebenfalls ab. Bitte beachten Sie: Für einzelne Kleingeräte, einzelne Kühlschränke oder einzelne Fernseher bieten wir keine kostenlose Abholung an. Es wird eine Mindestmenge benötigt.
Mischschrott
Als Mischschrott bezeichnet man Schrott, der mit Fremdstoffen vermischt ist (bis maximal 10 % Fremdanteil). Obwohl dieser Schrott geringere Preise erzielt als sortenreiner Schrott, nehmen wir ihn selbstverständlich ebenfalls ab.
Schrottabholung Bergisch Gladbach – So einfach funktioniert es
Der Ablauf unserer Schrottabholung in Bergisch Gladbach ist denkbar unkompliziert:
Kontakt aufnehmen – per WhatsApp, E-Mail, Kontaktformular oder Telefon 0152 52376589
Schrottmenge beschreiben oder fotografieren – senden Sie uns eine kurze Beschreibung oder ein paar Fotos Ihrer Schrottsachen
Termin vereinbaren – wir finden gemeinsam einen passenden Termin, montags bis samstags
Abholung und Vergütung – unsere Klüngelskerle erscheinen pünktlich, verladen alles selbst und vergüten größere Mengen an Buntmetallen direkt in bar vor Ort
Glossar: Die wichtigsten Begriffe rund um Schrott und Altmetall in Bergisch Gladbach
Mischschrott: Schrott, der mit bis zu 10 % Fremdstoffen vermischt ist. Aufwendiges Shreddern und Sortieren macht ihn weniger wertvoll als sortenreinen Schrott.
Buntmetalle: Alle Nicht-Eisen-Metalle (NE-Metalle) wie Kupfer, Blei, Zinn, Zink und Messing. Beim Schrottankauf Bergisch Gladbach werden diese besonders attraktiv vergütet.
Edelmetalle: Häufig in Computer- und Elektroschrott enthalten – Gold und Silber in geringen Mengen.
KFZ-Schrott: Autoteile wie Bleche, Karosserie, Alu-Felgen, Motoren, Getriebe, Achsen und Bremsscheiben. Wird durch unsere Autoverschrottung fachgerecht entsorgt.
Aluminium: Ein vielseitig einsetzbarer, moderner Werkstoff, der in zahlreichen Industriebranchen unverzichtbar ist. Aufgrund seiner Eigenschaften wird Aluminium als eines der wertvollsten Buntmetalle beim Schrottankauf gehandelt.
Eisenschrott: Alle metallischen Gegenstände auf Eisenbasis – von alten Heizkörpern bis zu schweren Stahlträgern. Kann durch unsere Schrottdemontage auch vor Ort zerkleinert werden.
Unser Service-Gebiet in Bergisch Gladbach – Postleitzahlen
Wir sind in folgenden Postleitzahlbereichen von Bergisch Gladbach aktiv:
51427 | 51429 | 51465 | 51467 | 51469 Bergisch Gladbach
Darüber hinaus sind unsere Klüngelskerle in ganz Nordrhein-Westfalen tätig. Ob Köln, Leverkusen, Düsseldorf oder das gesamte Bergische Land – unsere mobilen Schrotthändler sind flexibel einsetzbar und kommen zu Ihnen.
Warum unsere Klüngelskerle in Bergisch Gladbach die richtige Wahl sind
✅ Kostenlose Altmetallabholung – keine versteckten Kosten
✅ Barzahlung vor Ort beim Schrottankauf Bergisch Gladbach
✅ Kostenlose Schrottdemontage auch bei schweren Maschinen und Anlagen
✅ Professionelle Entrümpelung Bergisch Gladbach mit besenreiner Übergabe
✅ Autoverschrottung und Autoentsorgung inklusive Abholung
✅ Montag bis Samstag im Einsatz – flexible Terminvereinbarung
✅ Umweltkonforme Entsorgung über zertifizierte Fachbetriebe
✅ LKW mit Ladekran für Objekte bis 6 m Länge
Jetzt Kontakt aufnehmen – Klüngelskerl Bergisch Gladbach
Warten Sie nicht länger auf einen Schrottkerl, der nie kommt! Kontaktieren Sie uns jetzt über einen der folgenden Wege und vereinbaren Sie einen kostenlosen Abholtermin:
? WhatsApp – Schreiben Sie uns direkt ? E-Mail – Wir antworten zeitnah ? Kontaktformular – Schnell und unkompliziert ? Tel: 0152 52376589 – Montag bis Samstag erreichbar
Ihr zuverlässiger Klüngelskerl in Bergisch Gladbach – wir kommen zu Ihnen, verladen alles und vergüten Ihre Buntmetalle direkt vor Ort in bar.