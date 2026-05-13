Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1060665

Schrotthandel-Entrümpelungsdienst Voedestr. 49A 44866 Bochum, Deutschland https://nrw-schrott.de/
Ansprechpartner:in Herr Fabian Sprökel
Logo der Firma Schrotthandel-Entrümpelungsdienst

Klüngelskerl Bergisch Gladbach – Schrottsammler & Altmetallabholung kostenlos Ihr mobiler Schrotthändler in Bergisch Gladbach und Umgebung

Mobile Schrotthändler und Altmetallsammler in Bergisch Gladbach

(lifePR) (Bergisch Gladbach, )
Bergisch Gladbach ist eine wachsende Stadt im Rheinisch-Bergischen Kreis – und wie überall in Nordrhein-Westfalen sammeln sich im Laufe der Zeit in Kellern, Garagen, Betrieben und Höfen erhebliche Mengen an Schrott, Altmetall und Eisenschrott an. Wer in Bergisch Gladbach einen zuverlässigen Klüngelskerl sucht, der den Schrott direkt vor der Haustür abholt, ist bei uns genau richtig. Wir sind mobile Schrotthändler und Altmetallsammler, die schnell, unkompliziert und kostenlos bei Ihnen erscheinen – privat wie gewerblich, montags bis samstags.

Nehmen Sie jetzt Kontakt auf: WhatsApp | E-Mail | Kontaktformular | Tel: 0152 52376589

Was ist ein Klüngelskerl – und warum braucht man ihn in Bergisch Gladbach?

Der Begriff Klüngelskerl ist im rheinischen Raum tief verwurzelt. Ursprünglich bezeichnete er fahrende Schrottsammler, die mit einer charakteristischen Schrottmelodie durch die Straßen fuhren und Altmaterialien einsammelten. Viele Städte – darunter auch Bergisch Gladbach – haben das öffentliche Abspielen dieser Melodien inzwischen eingeschränkt oder verboten. Der Bedarf an professioneller Schrottabholung in Bergisch Gladbach ist jedoch ungebrochen hoch.

Als moderner Klüngelskerl arbeiten wir heute mit Terminvereinbarung per WhatsApp, Telefon oder E-Mail. Sie nehmen Kontakt auf – wir kommen zum vereinbarten Zeitpunkt direkt zu Ihnen und übernehmen alles: vom Verladen des Schrotts bis zum fachgerechten Abtransport durch zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe.

Unsere Leistungen als Schrottsammler Bergisch Gladbach Kostenlose Altmetallabholung Bergisch Gladbach

Die Altmetallabholung in Bergisch Gladbach ist für Sie als Auftraggeber vollständig kostenlos. Wir holen Ihren angesammelten Eisenschrott, Buntmetall und Mischschrott direkt bei Ihnen ab – ob im Keller, in der Garage, auf dem Firmengelände oder im Garten. Unsere Fahrzeuge sind mit LKW-Ladekränen ausgestattet, mit denen wir auch sperrige und schwere Gegenstände bis zu 6 Metern Länge problemlos verladen können. Den Klüngelskerl-Service bieten wir für Privatkunden und Gewerbetreibende gleichermaßen an.

Schrottankauf Bergisch Gladbach – Barzahlung vor Ort

Bei größeren Mengen an Buntmetallen wie Kupfer, Aluminium, Messing, Edelstahl, Blei oder Zink bieten wir Ihnen einen fairen Schrottankauf in Bergisch Gladbach zu tagesaktuellen Marktpreisen. Die Vergütung erfolgt direkt bei der Abholung – selbstverständlich in bar. Auch Altkabel, Autobatterien, Staplerbatterien und ähnliche Materialien werden bei entsprechender Menge nach aktuellen Börsenpreisen angekauft. Für alle Details zu unserem Schrottankauf stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Schrottdemontage und Zerlegung vor Ort

Größere Maschinen, Stahlkonstruktionen, Kessel, Tanks oder Industrieanlagen können wir direkt bei Ihnen vor Ort zerlegen und demontieren. Diese aufwendige Dienstleistung erbringen wir für unsere Kunden in Bergisch Gladbach vollständig kostenlos. Größere Schrottteile können zudem kleingebrannt und anschließend abtransportiert werden. Gerade für Industriebetriebe und Handwerksbetriebe in Bergisch Gladbach ist dieser Service besonders wertvoll.

Entrümpelung Bergisch Gladbach

Neben der reinen Schrottabholung bieten wir auch eine professionelle Entrümpelung in Bergisch Gladbach an. Ob Keller, Dachboden, Büro oder Wohnung – unser erfahrenes Team räumt Ihre Räumlichkeiten schnell, umweltfreundlich und fachgerecht. Nach abgeschlossener Entrümpelung übergeben wir Ihnen die Räume besenrein. Unsere Entrümpelungen werden sachgemäß und zu fairen Konditionen durchgeführt – sprechen Sie uns einfach über das Kontaktformular an.

Autoverschrottung und Autoentsorgung Bergisch Gladbach

Sie haben ein Schrottauto oder ein nicht mehr fahrtaugliches Fahrzeug? Wir bieten die Autoverschrottung in Bergisch Gladbach sowie das vollständige Autoentsorgen an. Wir holen Ihr Fahrzeug ab, kümmern uns um alle notwendigen Formalitäten und sorgen für eine fachgerechte, umweltkonforme Entsorgung des Altfahrzeugs – unkompliziert und ohne Aufwand für Sie.

Welche Materialien nehmen unsere Klüngelskerle in Bergisch Gladbach mit?

Unsere Schrottsammler in Bergisch Gladbach nehmen ein breites Spektrum an Materialien an:

Eisenschrott und Stahlschrott

Alte Heizkörper, Stahlträger, Maschinenteile, Rohre und Bleche – Eisenschrott ist die häufigste Schrottart und wird von uns in beliebiger Menge abgeholt.

Buntmetalle (NE-Metalle)

Kupfer, Aluminium, Messing, Blei, Zink und Zinn – diese Nicht-Eisen-Metalle erzielen an der Metallbörse höhere Preise und werden bei größeren Mengen durch unsere Klüngelskerle entsprechend vergütet. Beim Schrottankauf Bergisch Gladbach erhalten Sie den aktuellen Marktpreis direkt in bar ausgezahlt.

Elektroschrott und Elektronikschrott

Alte Smartphones, PCs, Laptops, Fernseher und Haushaltsgeräte enthalten oft wertvolle Bestandteile wie Gold und Silber in Kleinstmengen. Wir achten auf eine fachgerechte und umweltkonforme Entsorgung von Elektroschrott gemäß den gesetzlichen Vorgaben.

KFZ-Schrott

Karosserieteile, Alu-Felgen, Motoren, Getriebe, Achsen und Bremsscheiben – gerade bei Hobbyschraubern und Kfz-Werkstätten in Bergisch Gladbach sammeln sich erhebliche Mengen an. Kombinieren lässt sich dieser Service hervorragend mit unserer Autoverschrottung.

Weiße Ware

Waschmaschinen, Elektroherde, Geschirrspüler und andere Haushaltsgeräte nehmen wir ebenfalls ab. Bitte beachten Sie: Für einzelne Kleingeräte, einzelne Kühlschränke oder einzelne Fernseher bieten wir keine kostenlose Abholung an. Es wird eine Mindestmenge benötigt.

Mischschrott

Als Mischschrott bezeichnet man Schrott, der mit Fremdstoffen vermischt ist (bis maximal 10 % Fremdanteil). Obwohl dieser Schrott geringere Preise erzielt als sortenreiner Schrott, nehmen wir ihn selbstverständlich ebenfalls ab.

Schrottabholung Bergisch Gladbach – So einfach funktioniert es

Der Ablauf unserer Schrottabholung in Bergisch Gladbach ist denkbar unkompliziert:

Kontakt aufnehmen – per WhatsApp, E-Mail, Kontaktformular oder Telefon 0152 52376589
Schrottmenge beschreiben oder fotografieren – senden Sie uns eine kurze Beschreibung oder ein paar Fotos Ihrer Schrottsachen
Termin vereinbaren – wir finden gemeinsam einen passenden Termin, montags bis samstags
Abholung und Vergütung – unsere Klüngelskerle erscheinen pünktlich, verladen alles selbst und vergüten größere Mengen an Buntmetallen direkt in bar vor Ort

Glossar: Die wichtigsten Begriffe rund um Schrott und Altmetall in Bergisch Gladbach

Mischschrott: Schrott, der mit bis zu 10 % Fremdstoffen vermischt ist. Aufwendiges Shreddern und Sortieren macht ihn weniger wertvoll als sortenreinen Schrott.

Buntmetalle: Alle Nicht-Eisen-Metalle (NE-Metalle) wie Kupfer, Blei, Zinn, Zink und Messing. Beim Schrottankauf Bergisch Gladbach werden diese besonders attraktiv vergütet.

Edelmetalle: Häufig in Computer- und Elektroschrott enthalten – Gold und Silber in geringen Mengen.

KFZ-Schrott: Autoteile wie Bleche, Karosserie, Alu-Felgen, Motoren, Getriebe, Achsen und Bremsscheiben. Wird durch unsere Autoverschrottung fachgerecht entsorgt.

Aluminium: Ein vielseitig einsetzbarer, moderner Werkstoff, der in zahlreichen Industriebranchen unverzichtbar ist. Aufgrund seiner Eigenschaften wird Aluminium als eines der wertvollsten Buntmetalle beim Schrottankauf gehandelt.

Eisenschrott: Alle metallischen Gegenstände auf Eisenbasis – von alten Heizkörpern bis zu schweren Stahlträgern. Kann durch unsere Schrottdemontage auch vor Ort zerkleinert werden.

Unser Service-Gebiet in Bergisch Gladbach – Postleitzahlen

Wir sind in folgenden Postleitzahlbereichen von Bergisch Gladbach aktiv:

51427 | 51429 | 51465 | 51467 | 51469 Bergisch Gladbach

Darüber hinaus sind unsere Klüngelskerle in ganz Nordrhein-Westfalen tätig. Ob Köln, Leverkusen, Düsseldorf oder das gesamte Bergische Land – unsere mobilen Schrotthändler sind flexibel einsetzbar und kommen zu Ihnen.

Warum unsere Klüngelskerle in Bergisch Gladbach die richtige Wahl sind

Kostenlose Altmetallabholung – keine versteckten Kosten
Barzahlung vor Ort beim Schrottankauf Bergisch Gladbach
Kostenlose Schrottdemontage auch bei schweren Maschinen und Anlagen
Professionelle Entrümpelung Bergisch Gladbach mit besenreiner Übergabe
Autoverschrottung und Autoentsorgung inklusive Abholung
Montag bis Samstag im Einsatz – flexible Terminvereinbarung
Umweltkonforme Entsorgung über zertifizierte Fachbetriebe
LKW mit Ladekran für Objekte bis 6 m Länge

Jetzt Kontakt aufnehmen – Klüngelskerl Bergisch Gladbach

Warten Sie nicht länger auf einen Schrottkerl, der nie kommt! Kontaktieren Sie uns jetzt über einen der folgenden Wege und vereinbaren Sie einen kostenlosen Abholtermin:

? WhatsApp – Schreiben Sie uns direkt ? E-Mail – Wir antworten zeitnah ? Kontaktformular – Schnell und unkompliziert ? Tel: 0152 52376589 – Montag bis Samstag erreichbar

Ihr zuverlässiger Klüngelskerl in Bergisch Gladbach – wir kommen zu Ihnen, verladen alles und vergüten Ihre Buntmetalle direkt vor Ort in bar.

Schrotthandel-Entrümpelungsdienst

Die Klüngelskerle sind Ihr zuverlässiger Schrotthändler und Schrottsammler im Ruhrgebiet. Wir bieten professionelle Autoverschrottung, kostenlose Schrottabholung und fachgerechte Autoentsorgung – schnell, fair und umweltbewusst. Einfach anrufen, Termin vereinbaren, fertig. Ihr Schrott ist bei uns in guten Händen.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.