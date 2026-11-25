Köln: Eisenschrott ab 400 kg wird in allen Veedeln kostenlos abgeholt
In Ehrenfeld, Kalk und Nippes stecken in Altbauten Heizkörper, Rohre und Stahlträger. NRW Schrott holt Eisen ab 400 kg ohne Gebühr, nimmt Buntmetall auch in kleineren Mengen mit und bewertet Fahrzeuge mit bis zu 250 Euro.
Köln hat gut eine Million Einwohner, rund 405 Quadratkilometer Fläche und neun Stadtbezirke, von Rodenkirchen im Süden bis Chorweiler im Norden. Der Rhein trennt Deutz und Mülheim vom linken Ufer, im Kölner Süden liegt der Godorfer Hafen.
Wer in einem Altbau in Ehrenfeld oder Nippes saniert, trägt gusseiserne Heizkörper, alte Rohre und Stahlträger aus dem Haus. Wohin damit, klärt der Schrottankauf Köln: Der Preis folgt dem Tageswert des Metalls und wird auf der Waage vor Ort ermittelt.
Kostenlos ab 400 kg Eisen
Mit 400 kg Eisen zahlen Sie in Köln keine Anfahrt. Ein Heizkörperstapel aus drei Etagen, die Stahltreppe vom Hinterhof und ein altes Hoftor kommen schnell darauf. Schreiben Sie uns bei WhatsApp Ihre Postleitzahl, hängen Sie Foto oder Video an und nennen Sie die Menge, die Sie vermuten. Wir sagen Ihnen vorab, ob der Termin passt. Im Anschluss planen wir die Altmetallabholung in Köln.
Bei Buntmetall zählt jedes Kilo. Die Kupferleitung aus dem Kalker Keller, Zinkrinnen aus Lindenthal oder Messingbeschläge einer aufgelösten Kneipe holen wir auch in kleineren Mengen ab. Gastronomen und Ladenmieter in der Südstadt kennen das, wenn Theken und Lüftungen ersetzt werden.
Ein Auto, das in Porz oder Rodenkirchen seit Monaten steht, bringt bis zu 250 Euro, wenn Sie die Schrottauto-Abholung in Köln beauftragen. Die Autoverschrottung liefert den Verwertungsnachweis nach AltfahrzeugV, den die Zulassungsstelle der Stadt Köln bei der Abmeldung sehen will. Für Mopeds und Anhänger gibt es Autoentsorgen Köln.
Bleibt nach einem Todesfall eine ganze Wohnung zu räumen, ist die Entrümpelung in Köln der richtige Weg. Maschinen aus einer Werkhalle baut die Schrottdemontage ab. Wer nur Restmengen abgeben möchte, ruft den Klüngelskerl in Köln.
Köln: Was Kunden wissen wollen
Ab wie viel Eisen entfällt die Fahrtgebühr?
Ab 400 kg, Buntmetall nehmen wir auch kleiner mit.
Kommen Sie in Veedel mit engen Straßen?
Ja, wir fahren mit kleinem Transporter und planen den Stellplatz vorab ein.
Welche Unterlagen brauche ich für die Abmeldung meines Autos?
Fahrzeugbrief oder Eigentumsnachweis und einen Ausweis.
Werden Heizkörper aus Gusseisen angenommen?
Ja, sie zählen zum Eisenschrott und werden gewogen.
Wann kann ich anrufen?
Montags bis samstags ab sieben Uhr morgens bis abends um acht.
Finde ich Köln auch auf Ihrer Website?
Ja, nrw-schrott.de/koeln.
Abholung in Köln anmelden
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Einsatzgebiet: Köln und ganz Nordrhein-Westfalen
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr