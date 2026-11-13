Kevelaer: Twisteden, Winnekendonk und Wetten geben Eisenschrott ab 300 kg gratis ab
Im Wallfahrtsort Kevelaer holt NRW Schrott Eisen ab rund 300 kg kostenlos ab, Buntmetall auch in kleinen Mengen. Altautos vergüten wir mit bis zu 250 Euro inklusive Verwertungsnachweis.
Kevelaer im Kreis Kleve ist als Wallfahrtsort bekannt und hat etwa 28.000 Einwohner auf rund 100 Quadratkilometern. Zur Stadt gehören Twisteden, Winnekendonk, Wetten, Kervenheim und Kervendonk. Viele Höfe, Gartenbau und Handwerksbetriebe liegen zwischen den Ortschaften.
Wir holen in Kevelaer Metall von Hof, Haus und Betrieb ab. Bezahlt wird der Schrottankauf in Kevelaer nach Sorte und Waage.
Gratis ab 300 kg, Anfrage per WhatsApp
Eisenschrott holen wir in Kevelaer ab etwa 300 Kilogramm kostenlos ab, Buntmetall rechnen wir dazu. Das sind etwa alte Pflüge aus Winnekendonk, Stallteile aus Kervenheim oder eine ausgebaute Ölheizung in Wetten. Senden Sie per WhatsApp PLZ, Foto oder Video und eine grobe Menge, Sie bekommen sofort Antwort. Dann klären wir den Tag für die Altmetallabholung in Kevelaer.
Auch kleine Mengen Kupfer, Messing oder Aluminium holen wir in Kevelaer. Kunsthandwerker und Gießereibetriebe im Ort haben oft Messing- und Bronzereste, die wir gesondert bezahlen.
Die Schrottauto-Abholung in Kevelaer holt alte Pkw ab, wir zahlen bis zu 250 Euro. Mit der Autoverschrottung in Kevelaer erhalten Sie den Verwertungsnachweis nach AltfahrzeugV für das Straßenverkehrsamt des Kreises Kleve. Anhänger und Wohnwagen gehen über Auto entsorgen in Kevelaer.
Stahlhallen, Stallanlagen und Maschinen baut die Schrottdemontage in Kevelaer ab. Für Haushaltsauflösungen gibt es die Entrümpelung in Kevelaer. Wer nur wenige Teile hat, ruft den Klüngelskerl in Kevelaer.
Kevelaer: Fragen und Antworten
Wie viel Schrott muss es in Kevelaer sein?
Ab etwa 300 kg Eisen ist die Abholung kostenlos.
Kaufen Sie Bronze und Messing?
Ja, Bronze- und Messingreste werden nach Gewicht vergütet.
Nehmen Sie alte Wohnwagen?
Ja, Wohnwagen werden abgeholt und verwertet.
Fahren Sie nach Kervendonk und Twisteden?
Ja, alle Ortschaften von Kevelaer sind dabei.
Wann erreiche ich Sie?
Von 7 bis 20 Uhr, Montag bis Samstag.
Wo finde ich mehr zu Kevelaer?
Klicken Sie auf die Kevelaer-Infoseite.
Abholung in Kevelaer anfragen
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Einsatzgebiet: Kevelaer und ganz Nordrhein-Westfalen
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr