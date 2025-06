Kessel und Tank Demontage und Verschrottung in Bochum

Die fachgerechte Demontage und Verschrottung von Heizkesseln und Öltanks ist ein sensibles Thema – insbesondere in Wohngebäuden, Gewerbebetrieben oder Industrieanlagen. In Bochum bieten wir Ihnen einen professionellen und gesetzeskonformen Service rund um die Tankentsorgung, Kesselabbau sowie die komplette Entsorgung von Heizungsanlagen aller Art.Unsere erfahrenen Teams übernehmen die komplette Abwicklung – von der ersten Begutachtung über die Demontage bis zur sachgemäßen Verwertung und Entsorgung. Dank modernem Equipment, geschultem Personal und Einhaltung aller Umweltvorschriften sind wir der richtige Ansprechpartner für Tank- und Kesseldemontagen in Bochum.Was wir demontieren und verschrottenUnser Leistungsspektrum umfasst:Heizöl-Tanks (ein- und doppelwandig)Stahltanks, Batterietanks und KunststofftanksKesselanlagen (Gas, Öl, Kohle, Holz, Pellets)Industrietanks und BehälterWarmwasserspeicher und Pufferspeicherkomplette Heizsysteme mit Leitungen, Brennern und RegeltechnikEgal ob Ihr Tank im Keller, in einer Garage, einem Nebengebäude oder auf einem Industriegelände installiert ist – wir übernehmen den sicheren Rückbau und die Verschrottung, inklusive aller damit verbundenen Arbeiten.Ablauf der Tank- und Kesseldemontage in BochumKostenlose Besichtigung: Wir verschaffen uns vor Ort einen Überblick über den Aufwand und erstellen ein individuelles Angebot.Vorbereitung & Sicherheit: Restmengen von Öl oder Gas werden abgepumpt, Leitungen entleert und gereinigt, Sicherheitsmaßnahmen getroffen.Demontage & Rückbau: Der Kessel oder Tank wird fachgerecht zerlegt und abtransportiert – inkl. aller Anbauteile.Fachgerechte Entsorgung: Alle Komponenten werden getrennt, sortiert und entsprechend den gesetzlichen Vorgaben entsorgt oder recycelt.Bescheinigung: Auf Wunsch erhalten Sie eine Entsorgungsbestätigung zur Vorlage beim Umweltamt oder bei Förderstellen.Warum ist eine professionelle Demontage notwendig?Heizöltanks und Kesselanlagen enthalten oft gefährliche Stoffe, wie Ölrückstände, Asbest, Dämmstoffe oder Schwermetalle. Ein unsachgemäßer Rückbau birgt enorme Gefahren für Gesundheit und Umwelt. Daher schreibt der Gesetzgeber vor, dass solche Anlagen nur durch Fachbetriebe mit entsprechender Sachkunde demontiert und entsorgt werden dürfen.Wir sind als zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb in Bochum tätig und garantieren höchste Sicherheitsstandards, umweltgerechte Arbeitsweise und vollständige Dokumentation aller Entsorgungsschritte.Tankreinigung vor der Entsorgung – ein MussBevor ein Heizöltank abgebaut werden darf, muss dieser entleert und gereinigt werden. Ölrückstände oder Schlammablagerungen werden fachgerecht entfernt und umweltfreundlich entsorgt. Nur so ist ein sicherer Transport und eine anschließende Verwertung des Materials möglich.Auch bei stillgelegten Tanks, die langfristig außer Betrieb genommen wurden, ist eine Reinigung unerlässlich – nicht nur aus Umweltschutzgründen, sondern auch zur Vermeidung von Geruchsbelästigung oder Leckagegefahr.Was kostet eine Kessel- oder Tankentsorgung in Bochum?Die Kosten für eine Kessel- oder Tankentsorgung hängen von verschiedenen Faktoren ab:Art, Größe und Standort des Tanks/KesselsZugänglichkeit (z. B. enger Keller, kein Aufzug)Menge und Art der RückständeAufwand für Reinigung und DemontageErforderliche SicherheitsmaßnahmenWir bieten Ihnen eine transparente Preisgestaltung mit kostenloser Besichtigung vor Ort. Nach der Besichtigung erhalten Sie ein verbindliches Festpreisangebot, ohne versteckte Zusatzkosten.Unser Einzugsgebiet rund um BochumNeben Bochum sind wir auch in den angrenzenden Städten und Kreisen aktiv, darunter:HerneWittenHattingenGelsenkirchenDortmund (südwestlicher Bereich)Essen (nördlicher Bereich)Unsere schnelle Einsatzbereitschaft ermöglicht auch kurzfristige Termine – ideal bei Umbauten, Heizungsmodernisierungen oder im Rahmen eines Gebäudeabbruchs.Ihre Vorteile mit unserem Fachbetrieb:Zertifizierter EntsorgungsfachbetriebLangjährige Erfahrung im Rückbau von HeiztechnikKostenlose Besichtigung und BeratungFeste Preise – keine versteckten KostenUmweltgerechte und gesetzeskonforme EntsorgungEntsorgungsnachweis für Behörden oder FörderstellenSchnelle, saubere und sichere ArbeitsweiseJetzt Termin für Tank- oder Kesselverschrottung in Bochum vereinbarenSie planen eine Modernisierung Ihrer Heizungsanlage, möchten Ihren alten Öltank entsorgen oder müssen aus baulichen Gründen einen Kessel rückbauen? Dann sind wir der richtige Ansprechpartner in Bochum und Umgebung.Senden Sie uns gerne Bilder oder Maße Ihrer Anlage – wir melden uns kurzfristig zurück und planen den Rückbau professionell und sicher.Fazit: Die Kessel- und Tankdemontage ist eine Aufgabe für den Fachmann. In Bochum und Umgebung stehen wir Ihnen mit Know-how, Erfahrung und moderner Technik zur Seite. Vertrauen Sie auf unseren zuverlässigen Service, wenn es um die Verschrottung und Entsorgung alter Heizsysteme in Bochum geht.