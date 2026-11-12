Kerpen: Horrem, Sindorf und Türnich geben Altmetall ab etwa 300 kg kostenfrei ab
NRW Schrott holt in Kerpen Eisenschrott ab rund 300 kg gratis ab, Buntmetall ist auch in kleinen Mengen willkommen. Altautos werden mit bis zu 250 Euro und Verwertungsnachweis übernommen.
Schrottankauf und Metallabholung in Kerpen (PLZ 50169, 50170, 50171)
Kerpen im Rhein-Erft-Kreis hat rund 67.000 Einwohner und ist mit etwa 114 Quadratkilometern flächenmäßig groß. Zu den Stadtteilen zählen Horrem, Sindorf, Brüggen, Türnich, Balkhausen, Blatzheim und Buir. Durch die Kartbahn kennen viele den Namen aus dem Motorsport, an der A4 liegen große Gewerbegebiete.
Wir holen in Kerpen Metall bei Privatleuten und Betrieben ab. Den Schrottankauf in Kerpen vergüten wir nach Sorte und Gewicht.
300 kg Eisen genügen in Kerpen
In Kerpen fahren wir ab rund 300 Kilogramm Eisenschrott kostenlos vor, gemischt mit Buntmetall wird alles zusammengezählt. Oft sind das Stahlregale aus einem Betrieb in Sindorf, ein ausgebauter Heizkessel in Horrem oder Gerätschaften von einem Hof in Blatzheim. Senden Sie uns per WhatsApp PLZ, Foto oder Video und Ihre Mengenschätzung, wir melden uns direkt. Ist alles klar, buchen wir die Altmetallabholung in Kerpen.
Kupfer, Messing und Aluminium holen wir in Kerpen auch einzeln ab. Werkstätten, die regelmäßig Motorteile oder Kühler übrig haben, bekommen dafür einen Preis nach Materialanteil.
Die Schrottauto-Abholung in Kerpen übernimmt Fahrzeuge in jedem Zustand, wir zahlen bis zu 250 Euro. Nach der Autoverschrottung in Kerpen gibt es den Verwertungsnachweis nach AltfahrzeugV für das Straßenverkehrsamt des Rhein-Erft-Kreises. Rennkarts, Quads und Roller nehmen wir über Auto entsorgen in Kerpen mit.
Gewerbliche Anlagen und Stahlkonstruktionen baut die Schrottdemontage in Kerpen ab. Bei Räumungen hilft die Entrümpelung in Kerpen, Metallwerte mindern die Kosten. Kleine Posten übernimmt der Klüngelskerl in Kerpen.
Fragen aus Kerpen und Antworten
Was ist in Kerpen die Untergrenze?
Ungefähr 300 kg Eisenschrott, Buntmetall auch in kleineren Mengen.
Nehmen Sie Kühler und Motorteile?
Ja, diese werden nach Kupfer- und Aluanteil vergütet.
Holen Sie auch Quads ab?
Ja, Quads und Roller verwerten wir ebenfalls.
Fahren Sie nach Buir und Balkhausen?
Ja, wir fahren überall in Kerpen hin.
Wann bin ich bei Ihnen richtig?
Unsere Zeiten: Montag bis Samstag, 7 bis 20 Uhr.
Wo gibt es die Kerpen-Übersicht?
Auf der Kerpen-Seite.
Abholung in Kerpen anfragen
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Einsatzgebiet: Kerpen und ganz Nordrhein-Westfalen
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr