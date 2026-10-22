Kamp-Lintfort nach der Zeche: Hochschulstadt mit Klostergarten – und einem einfachen Weg für Altmetall

Kamp-Lintfort (PLZ 47475) ist eine Stadt im Kreis Wesel mit rund 38.000 Einwohnern auf etwa 63 km². Das Stadtgebiet umfasst Lintfort, Kamp, Kamperbrück, Hoerstgen, Saalhoff, Rossenray, Gestfeld und Geisbruch.
Bis 2012 wurde auf dem Bergwerk Friedrich Heinrich Kohle gefördert; heute stehen das Kloster Kamp mit seinem Terrassengarten, die Hochschule Rhein-Waal und das Gelände der Landesgartenschau 2020 für die neue Stadt. Über A57 und A42 bieten wir hier den Schrottankauf in Kamp-Lintfort mit Abholung an.
Kostenlose Abholung ab 300 kg Eisen – auch auf dem Land
Alte Weidezäune in Hoerstgen, Bergmannshaus-Heizungen in Lintfort oder Hallenteile in Kamperbrück: Ab etwa 300 kg Eisenschrott ist die Abholung für Sie kostenfrei. Bei weniger Material helfen Kupfer, Messing oder Aluminium.
Per WhatsApp reichen PLZ, Foto oder Video und eine Mengenschätzung. Alle Infos zur Altmetallabholung in Kamp-Lintfort finden Sie online.
Buntmetallankauf für Gewerbe und Landwirtschaft
Handwerksbetriebe im Gewerbegebiet Dieprahm, Landwirte rund um Saalhoff und Privathaushalte haben oft Kupfer, Messing, Edelstahl oder Aluminium übrig. Wir bewerten transparent nach Tagespreis und holen auch kleinere, aber werthaltige Mengen ab.
Altfahrzeuge in Kamp-Lintfort verwerten
Ein Auto ohne TÜV in Gestfeld oder ein Unfallwagen in Geisbruch: Mit unserer Schrottauto-Abholung in Kamp-Lintfort wird das Fahrzeug direkt abgeholt.
Verwertung nach Altfahrzeugverordnung, Verwertungsnachweis und Abmeldung beim Straßenverkehrsamt des Kreises Wesel sind inklusive. Mehr unter Autoverschrottung Kamp-Lintfort und Auto entsorgen in Kamp-Lintfort.
Demontage, Hofräumung und Klüngelskerl
Stahlhallen, Stallanlagen oder Maschinen demontiert unsere Schrottdemontage in Kamp-Lintfort fachgerecht.
Haus-, Hof- und Kellerräumungen übernimmt die Entrümpelung in Kamp-Lintfort. Einzelstücke holt der Klüngelskerl in Kamp-Lintfort.
FAQ Kamp-Lintfort
- Holen Sie auch in Hoerstgen und Saalhoff ab?
Ja, auch die ländlichen Ortsteile sind im Einsatzgebiet.
- Nehmen Sie landwirtschaftliche Geräte an?
Ja, schicken Sie uns vorab Bilder, dann sagen wir Ihnen, was möglich ist.
- Kann ich Studenten-WGs entrümpeln lassen?
Ja, auch kleinere Räumungen sind möglich.
- Was kostet die Fahrzeugabmeldung?
Nichts, sie ist in unserem Service enthalten.
- Wie ist die Bezahlung beim Buntmetallankauf?
Nach Verwiegung gemäß den vereinbarten Konditionen.
- Wo finde ich die Seite für Kamp-Lintfort?
Unter nrw-schrott.de/kamp-lintfort.html.
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr