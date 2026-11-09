Kamen: Von Methler bis Heeren-Werve fahren wir für Eisenschrott ab 300 kg kostenlos vor
Zwischen A1 und A2 holt NRW Schrott Altmetall bei Haushalten und Betrieben in Kamen ab. Kupfer und Messing zählen schon in kleinen Mengen, für ein Altauto zahlen wir bis zu 250 Euro.
Rund 43.000 Menschen leben in Kamen auf etwa 41 Quadratkilometern im Kreis Unna. Zu den Stadtteilen zählen Methler, Heeren-Werve, Südkamen, Derne und Rottum. Das Kamener Kreuz macht die Stadt zu einem Logistikstandort, und in Lagern, Werkstätten und Kellern bleibt entsprechend oft Metall übrig.
Wir kommen zu Privatleuten, Hausverwaltungen und Gewerbekunden. Für den Schrottankauf in Kamen wird das Material gesichtet, gewogen und zum aktuellen Kurs bezahlt.
Kostenlose Abholung schon ab 300 kg
Für Eisenschrott in Kamen genügen rund 300 Kilogramm, damit wir ohne Gebühr anrücken. Ein ausgebauter Heizkessel aus Methler oder ein paar Gitterboxen aus einem Lager in Heeren-Werve erreichen das meist allein. Eisen und Buntmetall dürfen dabei zusammengezählt werden. Fotografieren Sie den Haufen, schreiben Sie Ihre PLZ und eine Mengenschätzung dazu und senden Sie alles per WhatsApp, die Antwort kommt sofort. Danach steht der Termin für die Altmetallabholung in Kamen.
Bei Kupferkabeln, Messingarmaturen oder Alu-Profilen zählt jedes Kilo, deshalb nehmen wir diese Metalle auch einzeln mit. Elektriker und Installateure aus Kamen sparen sich so die Fahrt zum Platz. Wer größere Mengen sortenrein trennt, erzielt einen besseren Preis.
Für Autos ohne TÜV, nach einem Unfall oder mit Getriebeschaden bieten wir die Schrottauto-Abholung in Kamen an und zahlen bis zu 250 Euro. Die Autoverschrottung in Kamen läuft über einen zertifizierten Verwerter, Sie bekommen den Verwertungsnachweis nach AltfahrzeugV für das Straßenverkehrsamt des Kreises Unna. Alternativ lässt sich auch ein Transporter oder Anhänger über Auto entsorgen in Kamen abgeben.
Ob Hallenregal, Stahltreppe oder Produktionsanlage, die Schrottdemontage in Kamen übernehmen wir samt Abtransport. Bei Nachlässen und Umzügen räumt unser Team über die Entrümpelung in Kamen komplette Räume, Metallwerte senken die Rechnung. Kleinkram aus Garage oder Gartenhaus nimmt der Klüngelskerl in Kamen mit.
Fragen und Antworten für Kamen
Wie viel Schrott muss in Kamen zusammenkommen?
Etwa 300 kg Eisenschrott, Buntmetalle nehmen wir auch in kleinerer Menge mit.
Kann ich Eisen und Kupfer mischen?
Ja, beides wird für die kostenlose Abholung zusammengerechnet.
Zahlen Sie für mein Unfallauto?
Bis zu 250 Euro sind möglich, dazu gibt es den Nachweis für die Abmeldung.
Kommen Sie auch nach Südkamen und Rottum?
Ja, wir fahren jeden Stadtteil von Kamen an.
Wie schnell klappt ein Termin?
In der Regel innerhalb weniger Werktage, auf Wunsch auch samstags.
Wo finde ich weitere Infos zu Kamen?
Auf der Kamen-Übersicht von NRW Schrott.
Jetzt Termin in Kamen vereinbaren
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Einsatzgebiet: Kamen und ganz Nordrhein-Westfalen
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr