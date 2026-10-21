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Kalkstadt Wülfrath: Zwischen Steinbruch und Zeittunnel bekommt Altmetall eine zweite Chance

NRW Schrott & Metallankauf holt in Wülfrath, Rohdenhaus, Düssel und Flandersbach Schrott, Buntmetall und Altfahrzeuge ab – gratis ab 300 kg Eisen und mit Abmeldung beim Kreis Mettmann

(lifePR) (Bochum, )
Altmetallankauf in Wülfrath – Service für Stadt und Ortsteile

Wülfrath (PLZ 42489) liegt im Kreis Mettmann und hat rund 21.000 Einwohner auf gut 32 km². Neben der Innenstadt gehören Rohdenhaus, Düssel, Flandersbach, Ellenbeek und Erbach zur Stadt, die an Velbert, Wuppertal, Mettmann und Ratingen grenzt.

Seit über hundert Jahren wird hier Kalk abgebaut – der Zeittunnel durch den ehemaligen Steinbruch Bochumer Bruch macht diese Geschichte erlebbar. Über A535 und A44 sind wir zügig vor Ort und bieten den Schrottankauf in Wülfrath mit Abholung an.

Wülfrath: so wird Ihr Schrott kostenlos abgeholt

Ein ausrangierter Kaminofen in Düssel, Zaunpfosten in Flandersbach oder Stahlregale aus einer Werkstatt in Rohdenhaus: Ab etwa 300 kg Eisenschrott entstehen Ihnen keine Kosten. Für kleinere Mengen empfehlen wir die Ergänzung mit Kupfer, Messing oder Aluminium.

Per WhatsApp schicken Sie uns PLZ, Foto oder Video und die geschätzte Menge. Danach erhalten Sie schnell eine Rückmeldung. Mehr zur Altmetallabholung in Wülfrath online.

Buntmetall und Industrieschrott aus Wülfrath

Kalkindustrie, Handwerk und Gewerbe in Wülfrath erzeugen Stahlverschleißteile, Kupferkabel, Messingarmaturen und Edelstahl. Diese Materialien kaufen wir nach Sorte und Tagespreis an. Für Unternehmen organisieren wir feste Abholtermine mit festem Ansprechpartner.

Das Altauto in Wülfrath verwerten

Ein nicht mehr fahrbereiter Pkw in Ellenbeek oder ein alter Transporter in der Innenstadt: Mit unserer Schrottauto-Abholung in Wülfrath kommt das Fahrzeug ohne Aufwand für Sie weg.

Wir verwerten nach Altfahrzeugverordnung und stellen einen amtlichen Verwertungsnachweis aus. Die Abmeldung beim Straßenverkehrsamt des Kreises Mettmann erledigen wir kostenfrei. Weitere Infos: Autoverschrottung Wülfrath und Auto entsorgen in Wülfrath. Bei Restwert sind bis zu 250 Euro möglich.

Rückbau, Räumung und Einzelabholung

Förderbänder, Stahlgerüste oder Maschinen demontiert unsere Schrottdemontage in Wülfrath sicher vor Ort.

Komplette Räumungen von Haus, Wohnung oder Hof übernimmt die Entrümpelung in Wülfrath. Für einzelne Metallteile gibt es den Klüngelskerl in Wülfrath.

FAQ Wülfrath
  1. Kommen Sie auch nach Düssel und Flandersbach?
    Ja, alle Ortsteile werden angefahren.
  2. Nehmen Sie Verschleißteile aus Stahl mit hohem Gewicht an?
    Ja, schwerer Stahlschrott ist willkommen. Bei sehr großen Teilen planen wir passende Technik ein.
  3. Was brauche ich für die Fahrzeugabgabe?
    Fahrzeugpapiere, Schlüssel und – falls vorhanden – die Kennzeichen.
  4. Werden auch kleine Kupfermengen angekauft?
    Ja, wenn der Materialwert die Fahrt rechtfertigt. Ein Foto gibt Klarheit.
  5. Kann ich einen Samstagstermin bekommen?
    Ja, auch samstags sind wir unterwegs.
  6. Wo finde ich die Wülfrath-Übersicht?
    Unter nrw-schrott.de/wuelfrath.html.
Schrott in Wülfrath anmelden – Kontakt

WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr

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Schrotthandel-Entrümpelungsdienst

Über NRW-Schrott.de:
NRW-Schrott.de ist ein mobiler Schrott- und Metallhändler aus Bochum, familiengeführt und in ganz NRW aktiv. Rund um Wülfrath holen wir auch in Mettmann, Velbert, Wuppertal und Haan ab – mit Ankauf zu Tagespreisen, Altauto-Verwertung samt Nachweis und gratis Abholung ab 300 kg Eisen.

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