Jüchen zwischen Schloss Dyck und Tagebau: Altmetall aus Hochneukirch und Otzenrath kostenlos abholen lassen

Jüchen (PLZ 41363) liegt im Rhein-Kreis Neuss und hat rund 23.000 Einwohner. Zum Stadtgebiet gehören unter anderem Jüchen-Ort, Hochneukirch, Otzenrath, Bedburdyck, Gierath und Garzweiler.
Schloss Dyck mit seinem Park zieht Besucher an, der Braunkohletagebau Garzweiler hat das Stadtgebiet stark verändert. Dank A44, A46 und A61 sind wir schnell vor Ort und bieten den Schrottankauf in Jüchen mit Abholung an.
Ab 300 kg Eisen kostenlos
Abgebaute Zäune in Gierath, Heizungsanlagen aus Häusern in Hochneukirch oder Stahlteile aus Umsiedlungsorten: Ab etwa 300 kg Eisenschrott ist die Abholung gratis. Mit Buntmetall lässt sich eine kleinere Menge auffüllen.
PLZ, Foto oder Video und Mengenangabe per WhatsApp schicken – schnelle Rückmeldung garantiert. Mehr zur Altmetallabholung in Jüchen online.
Buntmetall verkaufen in Jüchen
Kupferkabel, Messingarmaturen, Aluminiumprofile und Edelstahl aus Handwerksbetrieben und Haushalten kaufen wir zum Tagespreis an.
Altauto in Jüchen verwerten
Unsere Schrottauto-Abholung in Jüchen holt Fahrzeuge in allen Ortsteilen ab.
Verwertung nach Altfahrzeugverordnung, Verwertungsnachweis und Abmeldung beim Straßenverkehrsamt des Rhein-Kreises Neuss übernehmen wir. Mehr: Autoverschrottung Jüchen und Auto entsorgen in Jüchen. Mit verwertbaren Teilen bringt der Wagen bis zu 250 Euro.
Demontage und Räumung
Stahlhallen und Maschinen baut unsere Schrottdemontage in Jüchen zurück.
Für Haushaltsauflösungen gibt es die Entrümpelung in Jüchen, für Einzelteile den Klüngelskerl in Jüchen.
Jüchen – Fragen und Antworten
- Wann ist die Abholung gratis?
Sobald etwa 300 kg Eisen zusammenkommen – oder weniger Eisen plus etwas Buntmetall.
- Kommen Sie nach Bedburdyck?
Ja, in alle Ortsteile.
- Kaufen Sie Kupferkabel?
Ja, abhängig vom Kupfergehalt der Kabel.
- Und die Fahrzeugabmeldung?
Das machen wir für Sie beim Rhein-Kreis Neuss.
- Wie schnell klappt ein Termin?
Häufig schon in der laufenden Woche.
- Wo finde ich die Jüchen-Seite?
Unter nrw-schrott.de/juechen.html.
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr