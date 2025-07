Interview mit Herrn Rias – Altmetallabholung in Nordrhein-Westfalen

Redaktion: Guten Tag, Herr Rias! Schön, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Ihr Unternehmen ist im Bereich Altmetallabholung tätig. Was genau bieten Sie an?



Herr Rias: Guten Tag, danke für die Einladung. Wir sind im gesamten Nordrhein-Westfalen unterwegs und bieten eine kostenlose Altmetallabholung für Privat- und Geschäftskunden an. Unser Ziel ist es, die Entsorgung von Metallschrott so einfach und unkompliziert wie möglich zu machen.



Redaktion: Was genau kann man bei Ihnen abholen lassen?



Herr Rias: Wir holen nahezu alle Arten von Altmetallen ab – dazu gehören z. B. Eisen, Stahl, Kupfer, Messing, Aluminium, Zink, Kabelreste, Heizkörper, Rohre, Werkzeuge, Haushaltsgeräte und vieles mehr. Auch Elektroschrott und defekte Maschinen nehmen wir mit. Wichtig ist nur, dass es sich um verwertbare Materialien handelt.



Redaktion: Und das ist wirklich kostenlos?



Herr Rias: Ja, die Abholung ist für unsere Kunden in der Regel komplett kostenlos. Je nach Menge und Art des Metalls kann sogar eine Vergütung möglich sein – vor allem bei größeren Mengen von Buntmetall wie Kupfer oder Messing.



Redaktion: Bieten Sie Ihre Leistungen nur in bestimmten Städten an?



Herr Rias: Nein, wir sind in ganz Nordrhein-Westfalen unterwegs – von Köln über Dortmund, Essen, Düsseldorf, Duisburg bis hin zu kleineren Städten und ländlicheren Gebieten. Unser Team ist mobil und flexibel, wir kommen dorthin, wo der Schrott liegt.



Redaktion: Und wie läuft so eine Abholung konkret ab?



Herr Rias: Ganz einfach: Der Kunde ruft uns an oder kontaktiert uns über unsere Website. Wir vereinbaren dann einen Termin – oft sogar noch am selben oder nächsten Tag. Vor Ort laden wir das Altmetall auf, sortieren es bei Bedarf und führen es anschließend der fachgerechten Verwertung zu.



Redaktion: Sie bieten auch Container an, richtig?



Herr Rias: Genau. Bei größeren Mengen stellen wir auf Wunsch auch Container für Altmetall und Buntmetall bereit – in verschiedenen Größen. Das ist ideal für Baustellen, Entrümpelungen oder Industriebetriebe. Sobald der Container voll ist, holen wir ihn wieder ab.



Redaktion: Was zeichnet Ihren Service besonders aus?



Herr Rias: Unsere Kunden schätzen vor allem die Zuverlässigkeit, Schnelligkeit und die unkomplizierte Abwicklung. Außerdem ist es uns wichtig, dass die Materialien umweltgerecht recycelt werden. Jeder Beitrag zum Ressourcenschutz zählt – und Altmetall ist dafür ein wichtiger Rohstoff.



Redaktion: Wie kann man Sie erreichen?



Herr Rias: Am besten telefonisch oder über unsere Webseite. Dort gibt es auch ein Kontaktformular und weitere Infos zu unseren Leistungen. Wir sind flexibel erreichbar und bemühen uns um schnelle Terminvergaben.



Redaktion: Herr Rias, vielen Dank für das informative Gespräch!



Herr Rias: Ich danke Ihnen!

