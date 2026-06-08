In Unna einfach und bequem Schrott und Altmetall los werden – Achtung es gibt eine Mindestmeng bei der Abnahme von Schrott
Autos, Mofas, Motorräder und Wohnwagen – Autoverschrottung Unna
Schrottabholung in Unna – kostenlos, mobil und direkt beim Kunden: NRW-Schrott.de ist der zuverlässige Schrottentsorgungspartner für alle Privathaushalte, Gewerbebetriebe und Industriekunden in Unna und allen 15 Stadtteilen der Kreisstadt im Kreis Unna. Ob Eisenschrott, Altfahrzeug, Buntmetalle oder eine vollständige Haushaltsauflösung – NRW-Schrott.de bietet das gesamte Leistungsspektrum aus einer Hand, flächendeckend in den Postleitzahlbereichen 59423, 59425 und 59427, auf einer Gesamtfläche von 88,56 km².
Unna – Kreisstadt im Östlichen Ruhrgebiet mit Ausgeprägter Industrie- und Bergbaugeschichte
Unna ist die Kreisstadt des Kreises Unna im östlichen Ruhrgebiet mit rund 58.000 Einwohnern – eine Stadt mit tief verwurzelter Bergbaugeschichte, bedeutenden Gewerbe- und Industrieflächen und einer lebendigen Stadtstruktur, die von der dicht besiedelten Innenstadt bis hin zu ländlich geprägten Außenstadtteilen reicht. Die 15 Stadtteile Unnas verteilen sich auf drei Postleitzahlbereiche:
PLZ 59423 – Unna-Innenstadt, Uelzen
PLZ 59425 – Afferde, Alte Heide, Königsborn, Massen, Mühlhausen, Uelzen
PLZ 59427 – Billmerich, Dreihausen, Hemmerde, Kessebüren, Lünern, Massen-Nord, Siddinghausen, Stockum, Unna-Massen
NRW-Schrott.de ist in allen drei PLZ-Bereichen und allen 15 Stadtteilen aktiv – von der Unnaer Innenstadt über das Gewerbegebiet Königsborn bis zu den ländlichen Außenstadtteilen Hemmerde und Billmerich. Kein Aufpreis, keine Einschränkung, keine Wartezeit.
Kostenlose Schrottabholung Unna – Alle 15 Stadtteile, Drei PLZ-Bereiche, Kein Aufwand
Die Schrottabholung Unna von NRW-Schrott.de ist für Kunden in allen 15 Unnaer Stadtteilen vollständig kostenfrei – inklusive Anfahrt, Verladung und Abtransport. Das mobile Team fährt direkt zum Kunden – ob Privathaushalt in Unna-Königsborn (59425), Industriebetrieb in Unna-Massen (59427) oder Gewerbefläche in der Unnaer Innenstadt (59423). Weder Fahrtkosten noch Anfahrtspauschalen fallen an.
Was wird in Unna zur Schrottabholung angenommen?
Eisenschrott und Stahlschrott – Träger, Schienen, Rohre, Bleche, Armaturen
Haushaltsschrott – Heizkörper, Metallmöbel, Gartengeräte, Zäune, Tore
Bauschrott und Baustellenrückstände – Bewehrungsstahl, Stahlprofile, Gerüstteile
Maschinenschrott und Industrieschrott – Maschinenteile, Motoren, Aggregate
Elektroschrott mit Metallanteil – PC-Gehäuse, Kabelreste, Transformatoren
Gewerbeschrott aller Art – aus Produktion, Lagerhaltung und Betriebsauflösungen
Terminanfragen sind telefonisch, per E-Mail oder per WhatsApp möglich – PLZ 59423, 59425 oder 59427 angeben, Foto und Mengenangabe senden und sofort Rückmeldung erhalten. Kurzfristige Abholtermine in Unna sind in der Regel innerhalb weniger Werktage möglich.
Schrottankauf Unna – Buntmetalle und Eisenschrott zum Tagespreis, Sofortige Barauszahlung
Wer in Unna Altmetall besitzt und einen marktgerechten Preis erhalten möchte, ist beim Schrottankauf Unna von NRW-Schrott.de richtig. Das mobile Ankaufteam kommt direkt zum Kunden in alle 15 Unnaer Stadtteile, bewertet das Material vor Ort zu tagesaktuellen Börsenpreisen und zahlt bei größeren Mengen sofort in bar aus – ohne Abzüge, ohne Zwischenhändler.
Welche Metallarten werden in Unna angekauft?
Kupferschrott – Kupferrohre, Kupferkabel, Kupferwicklungen, Kupferbleche
Messingschrott – Armaturen, Ventile, Beschläge, Mischbatterien
Aluminiumschrott – Aluprofil, Alubleche, Aluguss, Alufelgen
Edelstahlschrott – V2A, V4A, Edelstahlrohre, Edelstahlbehälter
Bleischrott – Bleirohre, Bleikabel, Bleiplatten
Kernschrott – Stahlschienen und Vollmaterial-Stahlträger zum Höchstpreis
Besonders Kernschrott erzielt beim mobilen Schrottankauf in Unna die höchsten Tagespreise. Unnaer Gewerbebetriebe, die regelmäßig Schrott und Altmetalle entsorgen müssen, können auf Anfrage maßgeschneiderte Rahmenverträge mit planbaren Abholrhythmen vereinbaren – wirtschaftlich, flexibel und ohne den Aufwand eines eigenen Containerdiensts.
Schrottauto Abholung Unna – Kostenlos, Mit Abschleppdienst, Verwertungsnachweis und KFZ-Abmeldung
In Unna und seinen Außenstadtteilen stehen vielerorts Schrottfahrzeuge ungenutzt auf Grundstücken – ohne TÜV, nicht mehr fahrtüchtig, ohne Marktperspektive. NRW-Schrott.de bietet die schnelle, rechtssichere und kostenlose Lösung für alle Unnaer. Alle Details zur Schrottauto Abholung Unna finden sich auf der entsprechenden Unterseite.
Die Fahrzeugverschrottung erfolgt ausschließlich nach den gesetzlichen Vorgaben des Altfahrzeuggesetzes (AltfahrzeugV) und durch zertifizierte Autoverwerter. Nach der Übergabe des Fahrzeugs in Unna erhalten Kunden sofort den offiziellen Verwertungsnachweis – das einzige gesetzlich anerkannte Dokument für die ordnungsgemäße Abmeldung beim Straßenverkehrsamt Unna. Auf ausdrücklichen Wunsch übernimmt NRW-Schrott.de die KFZ-Abmeldung vollständig kostenfrei.
Der Ablauf der Schrottauto Abholung in Unna – Schritt für Schritt:
Fahrzeugdaten, Zustand und Standort in Unna mitteilen – auch per WhatsApp mit Foto
Kostenlose, unverbindliche Fahrzeugbewertung durch das NRW-Schrott.de Team
Verbindliche Terminvereinbarung für die gratis Abholung – auch kurzfristig möglich
Abholung mit firmeneigenem Abschleppdienst, auch bei nicht fahrtüchtigen Fahrzeugen
Sofortige Übergabe des offiziellen Verwertungsnachweises nach Fahrzeugübergabe
Auf Wunsch: vollständige KFZ-Abmeldung beim Straßenverkehrsamt Unna – kostenfrei
Autoverschrottung Unna – Alle Fahrzeugtypen in Allen Drei PLZ-Bereichen, Vergütung Bis 250 Euro
Die Autoverschrottung Unna von NRW-Schrott.de steht für alle Fahrzeugtypen und in allen 15 Unnaer Stadtteilen zur Verfügung – ohne Aufpreis, ohne Einschränkung. Verschrottet werden in Unna:
PKW jeder Marke, jedes Baujahrs und jedes Zustands
Motorräder und Motorroller – ab 125 ccm kostenfrei, kleinere Roller gegen Pauschale
Transporter, Kleintransporter und Nutzfahrzeuge
Wohnwagen und Wohnmobile
Gabelstapler, Elektroameisen und Hubwagen
Minibagger, Aufsitzrasenmäher und Baumaschinen
Traktoren und Landmaschinen
Unfallfahrzeuge und Fahrzeuge nach Zwangsstilllegung
Je nach Fahrzeugzustand und aktuellem Metallwert erhalten Unnaer Kunden eine Vergütung von bis zu 250 Euro – direkt bei der Abholung ausgezahlt.
Auto Entsorgen Unna – Kfz Aller Art Unkompliziert Loswerden mit Direkter Abmeldung
Neben der klassischen Autoverschrottung bietet NRW-Schrott.de in Unna auch den vollständigen Service zum Auto entsorgen Unna an – für alle Fahrzeugtypen und jeden Zustand, inklusive vollständiger KFZ-Abmeldung auf Wunsch. Motorräder ab 125 ccm werden in Unna grundsätzlich kostenfrei abgeholt. Für Unnaer Betriebe mit regelmäßigem Entsorgungsbedarf stehen maßgeschneiderte Gewerbeangebote mit festen Abholrhythmen zur Verfügung.
Altmetallabholung Unna – Kupfer, Messing, Alu und Edelstahl Direkt Zum Tagespreis Verkaufen
Ob kleine Mengen Altmetall aus dem Keller in Unna-Mühlhausen (59425) oder große Chargen aus einem Gewerbebetrieb in Unna-Massen (59427) – die Altmetallabholung Unna von NRW-Schrott.de ist für jede Menge und jeden Metalltyp geeignet. Der Ankaufpreis wird direkt bei der Abholung in bar ausgezahlt – zu tagesaktuellen Börsenpreisen, transparent und ohne Abzüge. Für Betriebe in Unna, die ein Lager oder einen Betrieb auflösen, stellt NRW-Schrott.de auf Anfrage Container zur Metallentsorgung bereit.
Schrottdemontage Unna – Professionelle Zerlegung von Industrieanlagen und Gewerbeobjekten
Die Schrottdemontage Unna richtet sich an Industriekunden, Bauunternehmen und Gewerbetreibende in Unna, die komplexe Anlagen, Maschinen oder Stahlkonstruktionen fachgerecht zerlegen und entsorgen lassen möchten. NRW-Schrott.de übernimmt die vollständige Demontage von Industrieanlagen, Maschinenparks, Tanks, Kesseln, Stahlkonstruktionen, Silos und Rohrleitungssystemen – in allen drei Unnaer PLZ-Bereichen, mit modernstem Werkzeug, Schneidbrennern und schwerem Hebegerät.
Je nach Schrottmenge, Metallwert und Demontageaufwand kann der Service kostenneutral oder sogar mit einer direkten Metallvergütung angeboten werden. Interessierte Betriebe erhalten auf Anfrage per WhatsApp, Telefon oder E-Mail eine kostenlose Erstberatung und ein verbindliches Angebot.
Entrümpelung Unna – Wohnung, Keller oder Gewerbe Räumen mit Direkter Wertanrechnung
Die Entrümpelung Unna von NRW-Schrott.de bietet Privat- und Gewerbekunden in allen 15 Unnaer Stadtteilen eine vollständige Räumungslösung – mit direkter Wertanrechnung aller enthaltenen Altmetalle. Folgende Räumlichkeiten werden in Unna entrümpelt:
Wohnungsauflösungen nach Todesfall, Umzug oder Zwangsräumung – in 59423, 59425 und 59427
Haushaltsauflösungen und Kellerentrümpelungen
Dachbodenräumungen, Garagenräumungen und Carportentleerungen
Büroräumungen und Gewerbeflächenräumungen
Lagerhallenräumungen und Betriebsauflösungen
Messie-Wohnungen in Unna und allen Stadtteilen
Da NRW-Schrott.de gleichzeitig als Schrotthändler und Altmetallankäufer tätig ist, werden anfallende Altmetalle, Schrottfahrzeuge und Wertstoffe direkt vor Ort bewertet und mit den Entrümpelungskosten verrechnet – das reduziert die Gesamtkosten erheblich. Die Abrechnung erfolgt nach einer transparenten Kubikmeterpauschale auf Basis einer kostenlosen Vor-Ort-Besichtigung oder per WhatsApp-Fotobewertung – ohne Nachforderungen. Die Räumlichkeit wird anschließend besenrein übergeben.
Klüngelskerl Unna – Fahrender Schrottsammler in Allen Unnaer Stadtteilen
NRW-Schrott.de führt den traditionsreichen Klüngelskerl Unna Service in allen drei Unnaer PLZ-Bereichen fort. Buntmetalle unterliegen täglichen Börsenschwankungen – aktuelle Tagespreise für Kupfer, Aluminium, Messing und Edelstahl können direkt telefonisch oder per WhatsApp erfragt werden. Auch Altbatterien, Kabelschrott, Blei und Zink werden bei größeren Mengen nach aktuellen Preisen vergütet. Unnaer Kunden, die sich mit Nachbarn in Unna-Stockum oder Unna-Lünern zusammenschließen und gemeinsam eine Abholung organisieren, profitieren besonders von diesem flexiblen Service.
FAQ: Schrottabholung und Metallankauf in Unna – Die Wichtigsten Fragen
Ist die Schrottabholung in Unna wirklich kostenlos? Ja – NRW-Schrott.de holt Eisenschrott und Altmetall in allen 15 Unnaer Stadtteilen vollständig kostenfrei ab. Weder Anfahrtspauschalen noch Verladegebühren fallen an.
Welche PLZ-Bereiche in Unna werden abgedeckt? NRW-Schrott.de ist in allen drei Unnaer Postleitzahlbereichen aktiv: 59423 (Innenstadt/Uelzen), 59425 (Königsborn, Massen, Afferde, Mühlhausen) und 59427 (Hemmerde, Billmerich, Stockum, Lünern u.a.).
Wie schnell kann ein Termin in Unna vereinbart werden? Kurzfristige Abholtermine sind in der Regel innerhalb weniger Werktage möglich – auch für größere Mengen.
Wird die KFZ-Abmeldung übernommen? Ja – auf ausdrücklichen Wunsch übernimmt NRW-Schrott.de die vollständige KFZ-Abmeldung beim Straßenverkehrsamt Unna kostenfrei.
Werden auch Betriebsauflösungen in Unna durchgeführt? Ja – für vollständige Gewerbeauflösungen, Lagerhallenräumungen und Betriebsstilllegungen in Unna bietet NRW-Schrott.de maßgeschneiderte Angebote inklusive Containerbereitstellung.
Alle Leistungen von NRW-Schrott.de in Unna – Auf einen Blick
✅ Schrottabholung Unna – kostenlos, alle 15 Stadtteile, PLZ 59423 / 59425 / 59427 ✅ Schrottankauf Unna – Tagespreise, Barauszahlung, direkt vor Ort ✅ Schrottauto Abholung Unna – mit Abschleppdienst und Verwertungsnachweis ✅ Autoverschrottung Unna – alle Fahrzeugtypen, bis 250 Euro Vergütung ✅ Auto entsorgen Unna – inklusive kostenloser KFZ-Abmeldung ✅ Altmetallabholung Unna – Kupfer, Messing, Alu, Edelstahl zum Tagespreis ✅ Schrottdemontage Unna – Industrieanlagen, Maschinen, Tanks, Kessel ✅ Entrümpelung Unna – mit Wertanrechnung, besenreine Übergabe ✅ Klüngelskerl Unna – fahrender Schrottsammler in 59423 / 59425 / 59427
Kontakt – NRW-Schrott.de Für Unna und den Kreis Unna
Website: www.nrw-schrott.de / Telefon: 0152 / 52 376 589 / WhatsApp: PLZ 59423 / 59425 / 59427, Fotos und Mengenangaben senden – sofortige Rückmeldung / Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum / Erreichbarkeit: Montag bis Samstag, 07:00 – 20:00 Uhr