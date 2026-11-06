Hürth zwischen Efferen, Gleuel und Knapsack: Metall und Altautos werden bequem abgeholt
NRW Schrott kommt nach Hürth, holt Eisenschrott ab ca. 300 kg gratis ab, bewertet Buntmetall nach Wert und kümmert sich um Altfahrzeuge im Rhein-Erft-Kreis.
Schrottankauf und Metallabholung in Hürth (PLZ 50354)
Hürth liegt im Rhein-Erft-Kreis unmittelbar südwestlich von Köln und hat etwa 60.000 Einwohner auf rund 51 Quadratkilometern. Zu den Stadtteilen zählen Efferen, Hermülheim, Alt-Hürth, Gleuel, Kalscheuren, Berrenrath, Knapsack, Fischenich, Stotzheim und Kendenich. Der Chemiepark Knapsack, Gewerbegebiete und dichte Wohnlagen sorgen für einen stetigen Metallanfall.
Für Anfragen zum Schrottankauf in Hürth gilt: Material fotografieren, Menge schätzen, Nachricht senden. Mit diesen Angaben können wir den Preis schnell nennen.
Hürth: Wann wir kostenlos abholen
Hürth gehört zu den Städten, in denen Eisenschrott ab ca. 300 Kilogramm gratis abgeholt wird. Ein typischer Fall ist die Räumung einer Garage in Efferen oder die Entkernung eines Ladenlokals in Hermülheim. Zur Klärung genügen PLZ, Foto oder Video und eine Schätzung per WhatsApp. Anschließend wird die Altmetallabholung in Hürth eingeplant.
Wer Buntmetall abgeben will, muss in Hürth nicht auf eine Mindestmenge achten. Kupfer, Messing, Alu und Edelstahl vergüten wir nach Materialwert, schon ab kleinen Posten. Zusätzlich zu Eisen sind sie hilfreich, wenn die Gesamtmenge noch knapp ist.
Ein Auto, das in Hürth keinen Zweck mehr hat, holt die Schrottauto-Abholung in Hürth ab. Die Vergütung beträgt bis zu 250 Euro. Die Autoverschrottung in Hürth richtet sich nach der Altfahrzeug-Verordnung, den Nachweis bekommen Sie anschließend. Das Straßenverkehrsamt des Rhein-Erft-Kreises ist für Hürth zuständig, auf Wunsch erledigen wir die Abmeldung. Hinweise gibt es auch auf Auto entsorgen in Hürth.
Für den Abbau von Maschinen, Stahlbauten und Tanks bietet sich die Schrottdemontage in Hürth an. Beim Räumen von Häusern und Wohnungen hilft die Entrümpelung in Hürth. Kleine Fuhren übernimmt der Klüngelskerl in Hürth.
Hürth: Fragen aus der Praxis
Welche Menge Eisen ist nötig?
In Hürth reichen ca. 300 kg für die kostenlose Abholung. Buntmetall geht auch klein.
Wie lade ich Bilder hoch?
Sie senden Foto oder Video mit PLZ und Menge per WhatsApp, die Antwort kommt zügig.
Wie hoch kann die Vergütung für ein Fahrzeug sein?
Bis zu 250 Euro, und den Verwertungsnachweis nach AltfahrzeugV gibt es dazu.
Übernimmt NRW Schrott das Abmelden?
Ja, auf Anfrage ohne zusätzliche Gebühr.
Wann erreiche ich NRW Schrott?
Montags bis samstags zwischen 07:00 und 20:00 Uhr.
Wo stehen alle Leistungen für Hürth?
Die Leistungen für Hürth finden Sie hier: NRW Schrott in Hürth.
Hürth: Kontakt aufnehmen
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Einsatzgebiet: Hürth und ganz Nordrhein-Westfalen
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr