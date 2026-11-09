Herne: Eisen, Kupfer und Altautos aus Wanne, Eickel und Sodingen holen wir direkt ab
Für Eisenschrott in Herne fahren wir ab ca. 300 kg ohne Kosten vor, Buntmetall zählt schon in kleinen Mengen. Ein Altfahrzeug bringt bis zu 250 Euro und einen Verwertungsnachweis.
Herne ist mit rund 157.000 Einwohnern auf nur 51 Quadratkilometern eine der am dichtesten besiedelten Städte Deutschlands. Die vier Stadtbezirke heißen Herne-Mitte, Wanne, Eickel und Sodingen, bekannt ist die Cranger Kirmes am Rhein-Herne-Kanal. In Mietshäusern, Kleingärten und Gewerbehöfen bleibt viel Altmetall liegen.
Wir sammeln in Herne Schrott bei Mietern, Eigentümern und Firmen ein. Für den Schrottankauf in Herne gibt es eine faire Vergütung nach Materialart und Gewicht.
So läuft die Abholung in Herne
In Herne holen wir Eisenschrott ab etwa 300 Kilogramm kostenlos ab, Eisen und Buntmetall dürfen gemeinsam gezählt werden. Ein alter Gussheizkörper, mehrere Kellerregale aus Wanne oder ein Schuppen aus Stahlblech in Sodingen ergeben das schnell. Schreiben Sie uns per WhatsApp Ihre PLZ, hängen Sie ein Foto oder Video an und nennen Sie die geschätzte Menge, dann melden wir uns gleich zurück. So entsteht der Termin für die Altmetallabholung in Herne.
Edelstahlspülen, Messingklinken, Kupferleitungen und Alu-Fensterrahmen behandeln wir als Buntmetall, und das holen wir auch in kleinen Posten. Hausmeisterdienste in Herne, die bei Sanierungen regelmäßig Metall ausbauen, können feste Abholtage mit uns vereinbaren.
Parkraum ist in Herne knapp, ein abgemeldetes Auto stört doppelt. Über die Schrottauto-Abholung in Herne nehmen wir es mit und zahlen bis zu 250 Euro. Die Autoverschrottung in Herne wird mit einem Verwertungsnachweis nach AltfahrzeugV abgeschlossen, den das Straßenverkehrsamt der Stadt Herne bei der Abmeldung sehen will. Für Roller, Wohnwagen und Transporter gibt es zusätzlich Auto entsorgen in Herne.
Gewerbliche Rückbauten wie Lagerregale oder Kälteanlagen erledigt die Schrottdemontage in Herne inklusive Abtransport. Bei Wohnungsauflösungen hilft die Entrümpelung in Herne, Metall wird dabei verrechnet. Für einzelne Teile vom Balkon oder aus dem Keller gibt es den Klüngelskerl in Herne.
Antworten für Kunden aus Herne
Welche Menge brauchen Sie in Herne mindestens?
Für Eisenschrott rund 300 kg, für Kupfer, Messing oder Alu deutlich weniger.
Holen Sie auch aus dem vierten Stock?
Ja, wir tragen das Material auch aus Kellern und oberen Etagen.
Was bekomme ich für ein Altauto?
Bis zu 250 Euro, abhängig von Gewicht und Zustand, plus Verwertungsnachweis.
Ist Wanne-Eickel auch dabei?
Ja, alle vier Stadtbezirke von Herne gehören dazu.
Wann kann ich mich melden?
Werktags und samstags von 7 bis 20 Uhr, telefonisch oder per WhatsApp.
Wo finde ich alle Angebote für Herne?
Gesammelt auf der Herne-Seite von NRW Schrott.
Schrott in Herne loswerden
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Einsatzgebiet: Herne und ganz Nordrhein-Westfalen
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr