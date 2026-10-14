Heimspiel in Bochum: NRW Schrott holt Altmetall und Schrottautos direkt vom eigenen Standort aus – von Wattenscheid bis Langendreer

Schrottankauf Bochum – Metall, Fahrzeuge und Räumungen vom Bochumer Familienbetrieb
Bochum liegt mit rund 365.000 Einwohnern im Herzen des Ruhrgebiets, zwischen Essen, Gelsenkirchen, Herne, Castrop-Rauxel, Dortmund, Witten und Hattingen. Auf etwa 145 km² verteilen sich die sechs Stadtbezirke Mitte, Wattenscheid, Nord, Ost, Süd und Südwest mit Stadtteilen wie Ehrenfeld, Grumme, Gerthe, Langendreer, Querenburg, Weitmar, Linden und Dahlhausen. A 40, A 43 und A 448 kreuzen sich im Stadtgebiet.
Bochum ist Heimat von NRW Schrott & Metallankauf: Unser Sitz liegt an der Robertstraße 70 in 44809 Bochum. Die Stadt hat den Wandel vom Bergbau zur Universitäts- und Technologiestadt geschafft – Deutsches Bergbau-Museum, Ruhr-Universität und das Jahrhunderthaus erzählen davon. Für Bochumer Haushalte und Betriebe sind wir besonders schnell vor Ort und bieten einen Schrottankauf in Bochum mit kurzen Wegen.
Eisenschrott in Bochum abholen lassen – schnell, weil wir vor Ort sind
Ein alter Ölkessel aus einem Reihenhaus in Weitmar, Stahlregale aus einem Lager in Hofstede oder Abrissreste einer Garage in Wattenscheid – ab etwa 300 kg Eisenschrott holen wir in Bochum kostenlos ab, häufig schon kurzfristig.
Auch kleinere Mengen sind kein Problem, wenn Sie Kupfer, Messing oder Aluminium dazulegen. Die gemischte Ladung macht die Abholung lohnend – für Sie bleibt sie kostenlos.
Schicken Sie uns per WhatsApp Ihre PLZ, ein Foto oder Video und die ungefähre Menge – wir melden uns schnell, oft mit einem Termin für den gleichen oder nächsten Tag. Mehr zur Schrottabholung in Bochum finden Sie online.
Kupfer, Messing, Aluminium & Kernschrott – Buntmetall in Bochum zum Tagespreis
In Bochum arbeiten zahlreiche Handwerksbetriebe, Zulieferer, Logistiker und Hochschul-Ausgründungen. Elektriker, Heizungsbauer, Dachdecker und Werkstätten haben täglich Reste aus Kupfer, Messing und Aluminium.
Wir kaufen alle NE-Metalle an: Kupfer, Messing, Aluminium, Edelstahl, Zink und Blei – auch kleine Mengen, wenn der Wert passt. Kabelreste eines Elektrikers aus Gerthe, Messingarmaturen eines Installateurs aus Grumme oder Alu-Felgen aus einer Werkstatt in Laer – ein Foto mit PLZ und Menge genügt.
Für Bochumer Gewerbebetriebe mit Stahl, Maschinenbruch oder Kernschrott bieten wir die besten Tagespreise und flexible Abholzeiten. Ihre Anfrage zur Altmetallabholung in Bochum nehmen wir Mo–Sa von 07:00 bis 20:00 Uhr entgegen.
Altauto in Bochum loswerden – vom Nachbarn aus der eigenen Stadt
Ein Auto mit Motorschaden in einer Garage in Stiepel, ein Unfallwagen nach einem Crash auf der A 40 oder ein alter Transporter in Werne – Bochumer Fahrzeughalter haben drei Möglichkeiten:
- Kostenlose Abholung: Ihr Fahrzeug fährt nicht mehr? Als Bochumer Betrieb sind wir schnell bei Ihnen. Ein Foto mit PLZ per WhatsApp genügt. Mehr zur Schrottauto-Abholung in Bochum.
- Zertifizierte Verwertung: Ihr Altfahrzeug wird nach Altfahrzeugverordnung verwertet, Sie erhalten den Verwertungsnachweis. Die Abmeldung beim Straßenverkehrsamt der Stadt Bochum erledigen wir auf Wunsch kostenlos. Infos zur Autoverschrottung in Bochum.
- Bargeld für Ihr Auto: Sind noch verwertbare Teile dran, zahlen wir bis zu 250 Euro bar. Ein Foto vorab genügt. Mehr unter Auto entsorgen in Bochum.
Zechenhäuser in Hordel, Altbauten im Ehrenfeld, Einfamilienhäuser in Wiemelhausen und Hallen in den Gewerbegebieten: In Bochumer Gebäuden stecken oft Öltanks, Stahltreppen, Heizkessel oder Maschinen.
Unsere Schrottdemontage in Bochum baut diese Teile fachgerecht aus und nimmt alles mit – dank kurzer Anfahrt auch für kleinere Aufträge.
Bei Wohnungs- und Hausauflösungen übernimmt unsere Entrümpelung in Bochum den gesamten Ablauf bis zur besenreinen Übergabe. Metalle verrechnen wir direkt. Für einzelne Stücke wie Fahrräder, Herde oder Gartengeräte kommt unser Klüngelskerl in Bochum vorbei.
Bochumer Betriebe – Rahmenverträge mit dem Partner vor Ort
Ob Gewerbegebiet an der A 40, Technologiequartier an der Universität oder Handwerkerhof in Wattenscheid: Bochumer Unternehmen profitieren von kurzen Wegen und flexiblen Abholzeiten.
Wir bieten Rahmenverträge mit festen Terminen, Abrechnung nach Tagespreis und einem persönlichen Ansprechpartner aus Bochum. Alle Leistungen unter nrw-schrott.de/bochum.html.
FAQ – Schrottankauf in Bochum
- Ab welcher Menge holen Sie in Bochum kostenlos ab?
Ab etwa 300 kg Eisenschrott. Buntmetalle ergänzen die Menge, dann bleibt die Abholung kostenlos.
- Wie schnell können Sie in Bochum abholen?
Da wir selbst in Bochum sitzen, oft schon am selben oder nächsten Tag. Einfach anrufen: 0152 / 52 376 589.
- Kann ich Schrott auch selbst vorbeibringen?
Sprechen Sie uns an – wir nennen Ihnen Ort und Zeit für eine Anlieferung in Bochum.
- Wo wird mein Auto abgemeldet?
Auf Wunsch kostenlos beim Straßenverkehrsamt der Stadt Bochum, inklusive Verwertungsnachweis.
- Kommen Sie auch nach Wattenscheid und Langendreer?
Ja, in alle sechs Stadtbezirke.
- Kaufen Sie auch kleine Mengen Kupfer?
Ja, wenn der Materialwert stimmt. Ein Foto per WhatsApp genügt.
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr