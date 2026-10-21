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Heiligenhaus: Kleine Stadt, viel Metall – warum sich Altmetall vom Abtskücher Teich bis Oberilp lohnt

NRW Schrott & Metallankauf holt in Heiligenhaus Eisenschrott ab 300 kg kostenlos ab, kauft Buntmetalle aus Haushalt und Schließtechnik-Betrieben an und verwertet Altfahrzeuge

(lifePR) (Bochum, )
Schrottabholung Heiligenhaus – Ankauf und Abholung im Kreis Mettmann

Heiligenhaus (PLZ 42579) ist eine Stadt mit rund 26.000 Einwohnern im Kreis Mettmann, eingebettet zwischen Velbert, Ratingen, Essen-Kettwig und Wülfrath. Zum Stadtgebiet gehören unter anderem Oberilp, Unterilp, Isenbügel, Hetterscheidt, Nonnenbruch und Abtsküche.

Wie in Velbert prägt auch hier die Schließ- und Beschlagtechnik die Wirtschaft, während Abtskücher Teich und Vogelsangbachtal für Naherholung sorgen. Über die A44 ist Heiligenhaus direkt angebunden – kurze Wege für den Schrottankauf in Heiligenhaus.

Heiligenhauser Eisenschrott: ab 300 kg ohne Kosten abholen lassen

Zaunelemente in Isenbügel, eine Stahlgartenlaube in Hetterscheidt oder ausgediente Heizkörper aus einer Wohnung in Unterilp – ab circa 300 kg Eisenschrott ist die Abholung gebührenfrei. Wer weniger hat, ergänzt mit Kupfer, Messing oder Aluminium.

Eine Nachricht per WhatsApp mit PLZ, Foto oder Video und Mengenangabe reicht für die Einschätzung. Mehr über die Altmetallabholung in Heiligenhaus erfahren Sie auf unserer Seite.

Buntmetallankauf für Schließtechnik, Elektro und Haushalt

Messingzylinder, Zinkdruckguss, Kupferlitzen oder Edelstahlbleche aus der heimischen Industrie haben einen hohen Materialwert. Wir kaufen sie nach Sorte und Tagespreis an – Privatkunden mit kleinen Mengen ebenso wie Betriebe im Gewerbegebiet Hetterscheidter Feld.

Auto abmelden und verschrotten in Heiligenhaus

Ihr Fahrzeug ist nach einem Unfall wirtschaftlich nicht mehr zu retten? Unsere Schrottauto-Abholung in Heiligenhaus holt es auch aus Tiefgaragen oder engen Einfahrten.

Mit Verwertungsnachweis nach Altfahrzeugverordnung und Abmeldung beim Straßenverkehrsamt des Kreises Mettmann ist alles erledigt. Weiterführendes unter Autoverschrottung Heiligenhaus und Auto entsorgen in Heiligenhaus.

Demontage und Entrümpelung in Heiligenhaus

Produktionsanlagen, Stahlbühnen oder Rohrleitungen in Gewerbeimmobilien zerlegt unsere Schrottdemontage in Heiligenhaus fachgerecht.

Haushalts- und Kellerauflösungen übernimmt die Entrümpelung in Heiligenhaus, Einzelstücke holt der Klüngelskerl in Heiligenhaus.

Was Heiligenhauser wissen möchten
  1. Lohnt sich eine Abholung bei nur einer alten Waschmaschine?
    Dafür ist unser Klüngelskerl-Service gedacht – sprechen Sie uns einfach an.
  2. Kaufen Sie Schließzylinder aus Messing an?
    Ja, sauberes Messing wird separat und zum Tagespreis bewertet.
  3. Wie erhalte ich den Verwertungsnachweis?
    Er wird im Zuge der Verwertung ausgestellt und Ihnen übergeben.
  4. Kommen Sie auch in die Oberilp-Hochhaussiedlung?
    Ja, auch aus Mehrfamilienhäusern holen wir Material ab – Kellerzugang und Tragehilfe inklusive.
  5. Welche Zeiten sind möglich?
    Wir sind Mo–Sa von 07:00 bis 20:00 Uhr erreichbar und planen Termine flexibel.
  6. Gibt es eine Heiligenhaus-Seite?
    Ja, unter nrw-schrott.de/heiligenhaus.html.
NRW Schrott für Heiligenhaus – Kontakt

WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr

Website Promotion

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Schrotthandel-Entrümpelungsdienst

Über NRW-Schrott.de:
NRW-Schrott.de ist ein Bochumer Familienbetrieb für Schrott- und Metallankauf, Altauto-Verwertung und Räumungen in ganz NRW. Im Niederbergischen Land betreuen wir Heiligenhaus gemeinsam mit Velbert, Ratingen, Wülfrath und Essen-Kettwig – mit Tagespreisen und kostenfreier Abholung ab 300 kg Eisen.

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