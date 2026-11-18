Heiligenhaus: Abtsküche, Isenbügel und Unterilp geben Altmetall ab 300 kg ohne Fahrtkosten ab
Die kleine Stadt im Kreis Mettmann hat viele Kleinbetriebe und Garagen. NRW Schrott holt Eisen ab rund 300 kg gratis, Buntmetall auch in kleinen Mengen, und Altautos bringen bis zu 250 Euro.
Heiligenhaus hat gut 26.000 Einwohner und liegt auf etwa 27 Quadratkilometern zwischen Velbert und Ratingen. Zur Stadt gehören Abtsküche, Hetterscheidt, Isenbügel, Oberilp und Unterilp sowie Tüschen. Der Ort ist von Wald und Feldern geprägt.
Auf kleinem Raum entsteht in Heiligenhaus dennoch regelmäßig Metall, etwa in Betrieben am Rand oder in Garagenhöfen. Der Schrotthändler-Service in Heiligenhaus richtet sich nach dem Tagespreis.
Ab 300 kg Eisen fällt keine Anfahrt an
Mit rund 300 kg Eisen ist die Abholung in Heiligenhaus kostenlos. Das schaffen Sie beim Entkernen einer Werkstatt in Abtsküche, beim Abbau eines Stahlzauns in Isenbügel oder mit Altgeräten aus einem Kellerraum. Schicken Sie per WhatsApp PLZ, Foto oder Video und Ihre Schätzung, wir melden uns umgehend. Die Altmetallabholung in Heiligenhaus wird danach eingeplant.
Kleine Mengen Kupfer, Messing, Alu und Edelstahl nehmen wir in Heiligenhaus ohne Mindestgewicht mit. Gerade nach Heizungstausch bleiben oft Rohre und Armaturen übrig.
Für stillgelegte Autos steht die Schrottauto-Abholung in Heiligenhaus bereit, wir zahlen bis zu 250 Euro. Mit der Autoverschrottung erhalten Sie den Verwertungsnachweis nach AltfahrzeugV für das Straßenverkehrsamt des Kreises Mettmann. Motorräder und Wohnmobile fallen unter Auto entsorgen.
Beim Rückbau von Maschinen setzt man auf die Schrottdemontage. Haushalte löst die Entrümpelung in Heiligenhaus auf, Einzelstücke holt der Klüngelskerl.
Heiligenhaus: Kurze Antworten
Ab wie viel Eisen kommen Sie?
Ab etwa 300 kg, bei Buntmetall schon mit wenigen Kilo.
Reicht ein Fahrzeugschein?
Ja, zusammen mit einem Lichtbildausweis.
Fahren Sie bis Tüschen?
Ja, auch die äußeren Ortsteile gehören zum Gebiet.
Nehmen Sie Gartenmöbel aus Metall?
Ja, Stühle, Tische und Gestelle aus Stahl oder Alu gelten als Schrott.
Bis wann kann ich anrufen?
Abends nehmen wir Anrufe bis 20 Uhr entgegen, sonntags nicht.
Wo steht die Heiligenhauser Seite?
Auf nrw-schrott.de/heiligenhaus.
Abholung in Heiligenhaus anmelden
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Einsatzgebiet: Heiligenhaus und ganz Nordrhein-Westfalen
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr