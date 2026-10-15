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Schrotthandel-Entrümpelungsdienst Voedestr. 49A 44866 Bochum, Deutschland https://nrw-schrott.de/
Ansprechpartner:in Herr Tarek El-Lahib
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Hamm an der Lippe: NRW Schrott kauft Altmetall an und holt Schrottautos von Bockum-Hövel bis Uentrop ab

Stahlreste aus einem Betrieb am Datteln-Hamm-Kanal, Kupferrohre aus einem Haus in Heessen oder ein Auto ohne TÜV in Rhynern – NRW Schrott & Metallankauf holt in Hamm ab, meldet ab und zahlt bis zu 250 Euro.

(lifePR) (Bochum, )
Metallankauf Hamm – Schrott, Fahrzeuge und Räumungen zwischen Lippe und Kanal

Hamm liegt mit rund 180.000 Einwohnern am östlichen Rand des Ruhrgebiets an der Lippe und dem Datteln-Hamm-Kanal. Auf etwa 226 km² verteilen sich die sieben Stadtbezirke Mitte, Uentrop, Rhynern, Pelkum, Herringen, Bockum-Hövel und Heessen. Die A 1 und die A 2 kreuzen sich am Kamener Kreuz in der Nähe, die Stadt ist zudem ein wichtiger Bahnknoten.

Der Maximilianpark mit seinem gläsernen Elefanten und der Sri-Kamadchi-Ampal-Tempel sind Wahrzeichen der Stadt, der Kanalhafen und große Logistikflächen prägen die Wirtschaft. NRW Schrott & Metallankauf (Robertstraße 70, 44809 Bochum) bietet einen fairen Schrottankauf in Hamm für alle sieben Stadtbezirke.

Eisenschrott in Hamm abgeben – Mindestmenge und kostenlose Abholung

Stahlträger aus einer Halle in Uentrop, ein Heizkessel aus einem Haus in Pelkum oder Zaunreste von einem Hof in Rhynern – für die kostenlose Abholung in Hamm gilt eine Mindestmenge von ca. 500 kg.

Buntmetalle wie Kupfer, Messing oder Aluminium holen wir auch in kleineren Mengen kostenlos ab.

Zur Einschätzung genügt eine WhatsApp mit PLZ, Foto oder Video und der Menge – wir melden uns schnell. Mehr zur Schrottabholung in Hamm auf unserer Website.

Kupfer, Messing, Aluminium & Kernschrott – Buntmetall in Hamm verkaufen

Logistik, Energie, Maschinenbau und Handwerk prägen Hamms Wirtschaft. Elektriker, Installateure, Werkstätten und Landwirte haben laufend Buntmetallreste.

Wir kaufen alle NE-Metalle an: Kupfer, Messing, Aluminium, Edelstahl, Zink und Blei – auch kleinere Mengen, wenn der Wert passt. Kupferkabel eines Elektrikers aus Herringen, Messingteile aus einer Werkstatt in Bockum-Hövel oder Edelstahl von einem Hof in Uentrop – ein Foto mit PLZ genügt.

Logistik- und Industriebetriebe mit Stahl, Maschinenbruch oder Kernschrott erhalten die besten Tagespreise. Ihre Anfrage zur Altmetallabholung in Hamm nehmen wir Mo–Sa von 07:00 bis 20:00 Uhr entgegen.

Altauto in Hamm entsorgen – drei Optionen

Ein Unfallwagen auf der A 2, ein Zweitwagen mit Motorschaden in Heessen oder ein alter Transporter in Pelkum – Hammer Fahrzeughalter haben drei Wege:
  1. Kostenlose Abholung: Ihr Fahrzeug fährt nicht mehr? Wir holen es in allen Stadtbezirken ab. Ein Foto mit PLZ genügt. Mehr zur Schrottauto-Abholung in Hamm.
  2. Verwertung mit Nachweis: Ihr Fahrzeug wird nach Altfahrzeugverordnung verwertet. Die Abmeldung beim Straßenverkehrsamt der Stadt Hamm übernehmen wir auf Wunsch kostenlos. Infos zur Autoverschrottung in Hamm.
  3. Bargeld fürs Auto: Sind noch Teile verwertbar, zahlen wir bis zu 250 Euro bar. Ein Foto vorab genügt. Details unter Auto entsorgen in Hamm.
Demontage, Entrümpelung und Klüngelskerl in Hamm

Zechensiedlungen in Bockum-Hövel, Wohnhäuser in Heessen, Bauernhöfe in Uentrop und Hallen am Kanal: Viele Gebäude enthalten Öltanks, Stahlteile, Stalltechnik oder Maschinen.

Unsere Schrottdemontage in Hamm baut solche Anlagen fachgerecht ab und nimmt alles mit.

Bei Haus- und Hofauflösungen übernimmt unsere Entrümpelung in Hamm den gesamten Ablauf. Metalle werden verrechnet. Für Fahrräder oder Gartengeräte gibt es den Klüngelskerl in Hamm.

Logistik, Hafen und Landwirtschaft – Rahmenverträge in Hamm

Am Kanalhafen, in den Logistikparks und auf den Höfen im Umland fallen regelmäßig Stahl und Buntmetall an. Planbare Abholungen sparen Zeit.

Wir bieten Rahmenverträge mit festen Terminen und Tagespreisen. Alle Leistungen unter nrw-schrott.de/hamm.html.

Häufige Fragen – Schrottankauf in Hamm
  1. Welche Mindestmenge gilt in Hamm?
    Für Eisenschrott ca. 500 kg. Buntmetalle holen wir auch in kleineren Mengen kostenlos ab.
  2. Wie läuft die Bewertung?
    PLZ, Foto oder Video und Menge per WhatsApp senden.
  3. Holen Sie auf Höfen im Außenbereich ab?
    Ja, auch in Uentrop, Rhynern und den ländlichen Ortsteilen.
  4. Wo wird mein Auto abgemeldet?
    Auf Wunsch kostenlos beim Straßenverkehrsamt der Stadt Hamm, mit Verwertungsnachweis.
  5. Wie schnell gibt es einen Termin?
    Meist in wenigen Werktagen. Bei Eile unter 0152 / 52 376 589.
  6. Stellen Sie Container für Logistikbetriebe?
    Ja, nach Absprache mit regelmäßiger Abholung.
Kontakt – Metallankauf & Altautoverwertung in Hamm

WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr

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Schrotthandel-Entrümpelungsdienst

NRW-Schrott.de ist ein mobiler Schrott- und Metallankauf aus Bochum, der in ganz NRW Altmetall abholt, Fahrzeuge verwertet und Demontagen sowie Entrümpelungen übernimmt. Rund um Hamm ist das Team auch in Bergkamen, Kamen, Werne und Ahlen im Einsatz.

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