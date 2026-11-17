Hamm: Rhynern, Heessen und Bockum-Hövel können Eisenschrott ab 500 kg kostenlos abholen lassen
An Lippe und Kanal fällt in der Stadt viel Altmetall an. NRW Schrott holt Eisen ab rund 500 kg ohne Gebühr ab, Buntmetall zählt schon in kleinen Mengen, und für Fahrzeuge gibt es bis zu 250 Euro.
Schrottankauf in Hamm (PLZ 59063 bis 59077)
Hamm ist eine kreisfreie Stadt in Westfalen mit rund 180.000 Einwohnern auf etwa 226 Quadratkilometern. Die Stadtbezirke heißen Mitte, Bockum-Hövel, Heessen, Herringen, Pelkum, Rhynern und Uentrop. Der Maximilianpark mit dem Glaselefanten ist das bekannteste Ausflugsziel.
Als Logistikstandort mit Rangierbahnhof und Kanalhafen verzeichnet Hamm einen stetigen Metallfluss. Für den Schrottankauf in Hamm legen wir den Tagespreis zugrunde, egal ob Sie Privatmann oder Firma sind.
Ab 500 Kilo Eisen kostenfrei
Mit etwa 500 kg Eisen ist die Fahrt nach Hamm für Sie gratis. Diese Menge sammelt sich beim Abriss eines Schuppens in Rhynern, bei der Räumung einer Fertigungshalle in Uentrop oder mit alten Rohren aus einem Heizungskeller in Pelkum. Per WhatsApp reichen PLZ, ein Foto oder Video und Ihre Schätzung, wir antworten umgehend. Danach folgt die Altmetallabholung in Hamm.
Kupferkabel, Messingteile, Alurahmen und Edelstahlbecken nehmen wir in Hamm schon in kleinen Posten an. Betriebe aus Herringen können Metallspäne und Blechreste getrennt anliefern.
Die Schrottauto-Abholung in Hamm zahlt für Fahrzeuge bis zu 250 Euro. Wer ein Fahrzeug über die Autoverschrottung abgibt, bekommt den Verwertungsnachweis nach AltfahrzeugV für die Zulassungsstelle der Stadt Hamm. Wohnanhänger und Quads laufen über Auto entsorgen.
Für den Rückbau von Anlagen ist die Schrottdemontage zuständig. Wohnungen leert die Entrümpelung in Hamm, Einzelteile sammelt der Klüngelskerl ein.
Hamm: Fragen aus der Praxis
Wie viel Eisen brauche ich für die freie Abholung?
Rund 500 kg, Buntmetall auch in kleineren Mengen.
Was gehört zu den Papieren fürs Altauto?
Fahrzeugschein oder Eigentumsnachweis und der Personalausweis.
Kommen Sie nach Westtünnen?
Ja, jeder Hammer Ortsteil gehört zu den Strecken.
Nehmen Sie auch Bauschrott aus Stahl?
Ja, Träger, Bewehrung und Geländer zählen als Eisenschrott.
Bis wann sind Sie abends erreichbar?
Montag bis Samstag bis 20 Uhr.
Wo steht die Hammer Seite?
Unter nrw-schrott.de/hamm.
Abholung in Hamm anmelden
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Einsatzgebiet: Hamm und ganz Nordrhein-Westfalen
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr