Haltern am See: Sythen, Lippramsdorf und Flaesheim lassen Altmetall ab 300 kg gratis abholen
Rund um den Stausee und die Lippe stehen in Garagen und auf Höfen noch viele Metallreste. NRW Schrott holt Eisen ab etwa 300 kg kostenlos, Buntmetall auch klein, und Altautos bringen bis zu 250 Euro.
Haltern am See liegt im Kreis Recklinghausen, hat rund 38.000 Einwohner und erstreckt sich über etwa 159 Quadratkilometer. Zur Stadt gehören Sythen, Lippramsdorf, Flaesheim, Hullern und Lavesum. Der Halterner Stausee und das Römermuseum ziehen viele Besucher an.
Bei so viel Fläche lohnt es sich, wenn jemand direkt zum Grundstück fährt. Der Schrottankauf Haltern am See orientiert sich am Marktpreis, Privatkunden und Betriebe werden gleich behandelt.
Ab 300 kg Eisen ohne Anfahrtsgebühr
Mit ungefähr 300 kg Eisen ist die Fahrt nach Haltern am See für Sie kostenlos. Sie erreichen die Menge beim Abbau eines Gewächshausgestells in Sythen, beim Räumen einer Scheune in Hullern oder mit alten Geräten aus einem Betrieb in Lippramsdorf. Schicken Sie uns per WhatsApp PLZ, Foto oder Video und eine Mengenschätzung, danach melden wir uns sofort. Zum vereinbarten Termin kommt dann die Altmetallabholung in Haltern am See.
Messing, Kupfer, Zink und Alu holen wir in Haltern am See schon in kleinen Mengen ab. Wassersportbetriebe haben oft Edelstahl- und Alubeschläge, die wir ebenfalls annehmen.
Ein Altauto aus Haltern holt die Schrottauto-Abholung ab, wir zahlen bis zu 250 Euro. Die Autoverschrottung in Haltern am See schließt mit dem Verwertungsnachweis nach AltfahrzeugV für das Straßenverkehrsamt des Kreises Recklinghausen ab. Wohnwagen und Quads lassen sich über Auto entsorgen abgeben.
Für Hallen und Maschinen steht die Schrottdemontage bereit. Haushaltsauflösungen übernimmt die Entrümpelung in Haltern am See, Einzelstücke nimmt der Klüngelskerl mit.
Haltern am See: Wichtige Fragen
Wie viel Eisen müssen es sein?
Etwa 300 kg, bei Buntmetall genügen kleinere Posten.
Was gehört zu den Fahrzeugunterlagen?
Die Zulassungsbescheinigung oder ein anderer Eigentumsnachweis, außerdem ein Ausweisdokument.
Fahren Sie nach Flaesheim und Lavesum?
Ja, auch in die Randlagen kommen wir ohne Zuschlag.
Nehmen Sie Altmetall von Booten?
Ja, Eisen, Alu und Edelstahl aus dem Bootsbetrieb sind willkommen.
Wann steht jemand zur Verfügung?
Die Zeiten sind sechs Tage pro Woche von morgens bis abends.
Wo finde ich die Seite für Haltern?
Auf nrw-schrott.de/haltern-am-see.
Abholung in Haltern am See anmelden
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Einsatzgebiet: Haltern am See und ganz Nordrhein-Westfalen
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr