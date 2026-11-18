Haan und Gruiten: NRW Schrott holt Eisen ab etwa 300 kg und Altautos kostenlos ab
Zwischen Düsseldorf und Wuppertal fällt auch in Haan regelmäßig Altmetall an. Wir holen Eisen ab rund 300 kg ohne Fahrtkosten, nehmen Buntmetall in kleinen Posten und zahlen für Fahrzeuge bis zu 250 Euro.
Haan liegt im Kreis Mettmann und hat rund 30.000 Einwohner auf etwa 24 Quadratkilometern. Zur Stadt gehören die Ortsteile Haan-Mitte, Gruiten und Ellscheid. Das Gruitener Kalkwerk und der Wald am Neandertal liegen in direkter Nähe.
Haan ist eine überschaubare Stadt mit vielen Handwerkern und Einfamilienhäusern, in denen sich über Jahre Metall ansammelt. Der Schrottankauf Haan orientiert sich am Materialpreis des Tages, Firmen und Privathaushalte werden gleich bedient.
Gratis ab 300 Kilo Eisenschrott
Ab ungefähr 300 kg Eisen entfallen die Fahrtkosten nach Haan. Diese Menge kommt beim Rückbau eines Wintergartengestells in Gruiten, beim Auflösen einer Werkstatt im Zentrum oder aus einem alten Heizungsraum zusammen. Schreiben Sie uns per WhatsApp mit PLZ, Foto oder Video und einer Mengenschätzung, wir geben sofort Rückmeldung. Danach steht die Altmetallabholung in Haan im Kalender.
Kupfer aus Leitungen, Messing aus Armaturen und Alu aus Rahmen nehmen wir in Haan schon in kleinen Mengen mit. Dachdecker mit Zink- und Bleiresten können diese separat bereitstellen.
Die Schrottauto-Abholung nimmt Fahrzeuge in jedem Zustand mit, wir zahlen bis zu 250 Euro. Bei der Autoverschrottung in Haan bekommen Sie den Verwertungsnachweis nach AltfahrzeugV für das Straßenverkehrsamt des Kreises Mettmann. Für Roller und Transporter gibt es Auto entsorgen.
Gewerbliche Anlagen baut die Schrottdemontage in Haan zurück. Hausstände räumt die Entrümpelung, kleine Posten nimmt der Klüngelskerl Haan mit.
Haan: Antworten auf Kundenfragen
Welche Menge Eisen ist erforderlich?
Etwa 300 kg, Buntmetall geht auch in kleinen Mengen.
Was brauche ich für das Altauto?
Fahrzeugschein oder Eigentumsnachweis plus Ausweis.
Fahren Sie nach Gruiten und Ellscheid?
Ja, jeder Ortsteil von Haan liegt im Gebiet.
Nehmen Sie Fahrradschrott mit?
Ja, Räder und Rahmen aus Stahl oder Alu werden gewogen.
Wann sind Sie am Telefon?
Sechs Tage pro Woche, morgens ab 7 Uhr.
Wo ist die Seite für Haan zu finden?
Unter nrw-schrott.de/haan.
Abholung in Haan anmelden
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Einsatzgebiet: Haan und ganz Nordrhein-Westfalen
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr