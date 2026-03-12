Große und kleine Schrottmengen für Abholung möglich

Kontakt
Schrottabholung Dortmund – Altmetall und Schrott einfach entsorgen

In vielen Haushalten, Werkstätten und Betrieben sammeln sich im Laufe der Zeit verschiedene Metallgegenstände an. Alte Waschmaschinen, kaputte Fahrräder, Metallregale oder Heizkörper werden oft im Keller oder in der Garage gelagert und nehmen wertvollen Platz ein. Mit einer professionellen Schrottabholung Dortmund können diese Materialien schnell und unkompliziert abgeholt werden.

Ein mobiler Schrotthändler kommt direkt zu Ihnen vor Ort und übernimmt die komplette Abholung des Schrotts. Dadurch sparen Sie sich den Transport zum Wertstoffhof und können sicher sein, dass alle Materialien fachgerecht recycelt werden.

Schrottabholung direkt bei Ihnen zu Hause

Viele Menschen stehen vor dem Problem, dass größere Metallgegenstände nur schwer zu transportieren sind. Gerade sperrige Geräte oder schwere Metallteile lassen sich oft nur mit großem Aufwand entsorgen.

Eine professionelle Schrottabholung Dortmund sorgt dafür, dass der Schrott direkt bei Ihnen abgeholt wird. Egal ob aus dem Keller, aus der Garage, aus dem Garten oder von einem Firmengelände – der Schrottdienst kümmert sich um die Abholung.

Welche Gegenstände als Schrott abgeholt werden

Bei einer Schrottabholung können viele verschiedene Metallgegenstände mitgenommen werden. Dazu gehören beispielsweise:

alte Waschmaschinen und Haushaltsgeräte

Heizkörper, Rohre und Metallleitungen

Fahrräder und Metallmöbel

Kabelreste und Elektroschrott

Aluminium, Edelstahl und Stahl

Kupfer, Messing und andere Metalle

Auch Metallreste aus Renovierungen oder Bauarbeiten können problemlos abgeholt werden.

Altmetall sinnvoll recyceln

Metalle gehören zu den wertvollsten Rohstoffen der Industrie. Ein großer Vorteil ist, dass sie nahezu unbegrenzt wiederverwertet werden können. Durch das Recycling von Altmetallen wird weniger neues Material benötigt, wodurch Energie gespart und die Umwelt geschont wird.

Nach der Abholung wird der Schrott zunächst sortiert. Anschließend gelangen die Metalle in Recyclinganlagen, wo sie eingeschmolzen und wiederverwendet werden.

Schrottabholung bei Haushaltsauflösungen

Gerade bei Haushaltsauflösungen oder Umzügen fallen häufig größere Mengen Schrott an. Alte Möbel mit Metallteilen, Haushaltsgeräte oder defekte Fahrräder müssen entsorgt werden.

Eine professionelle Schrottabholung kann diese Gegenstände schnell abholen und fachgerecht entsorgen.

Schrottabholung für Gewerbe und Handwerk

Nicht nur private Haushalte profitieren von einer Schrottabholung. Auch Handwerksbetriebe, Werkstätten und Bauunternehmen produzieren regelmäßig Metallreste.

Mit einer professionellen Schrottabholung können diese Materialien schnell entfernt werden. Dadurch bleibt der Arbeitsplatz sauber und es entsteht wieder mehr Platz.

Schrottabholung bei Renovierungen und Bauarbeiten

Bei Renovierungen oder Bauprojekten fallen häufig große Mengen Metallabfälle an. Alte Heizkörper, Metallprofile, Rohre oder Kabelreste müssen entsorgt werden.

Eine Schrottabholung kann diese Materialien direkt von der Baustelle abholen und anschließend dem Recycling zuführen.

Große und kleine Schrottmengen möglich

Ein professioneller Schrotthändler kann sowohl kleine als auch größere Mengen Altmetall abholen. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um einzelne Geräte oder größere Mengen Metallreste handelt.

Auch Maschinen, Autoteile oder Metallkonstruktionen können in vielen Fällen abgeholt werden.

Ablauf der Schrottabholung

Die Organisation einer Schrottabholung ist einfach:

Termin vereinbaren

Schrott zur Abholung bereitstellen

Schrotthändler holt die Materialien ab

Der Schrott wird sortiert und recycelt

Viele Schrottdienste bieten flexible Termine und können den Schrott oft kurzfristig abholen.

Vorteile einer professionellen Schrottabholung

Eine Schrottabholung bietet zahlreiche Vorteile:

kein eigener Transport zum Recyclinghof

schnelle und unkomplizierte Entsorgung

fachgerechtes Recycling der Metalle

mehr Platz in Keller, Garage oder Betrieb

Durch die Wiederverwertung von Altmetallen leisten Sie außerdem einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.
