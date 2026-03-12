Große und kleine Schrottmengen für Abholung möglich

.

Schrottabholung Dortmund – Altmetall und Schrott einfach entsorgen



In vielen Haushalten, Werkstätten und Betrieben sammeln sich im Laufe der Zeit verschiedene Metallgegenstände an. Alte Waschmaschinen, kaputte Fahrräder, Metallregale oder Heizkörper werden oft im Keller oder in der Garage gelagert und nehmen wertvollen Platz ein. Mit einer professionellen Schrottabholung Dortmund können diese Materialien schnell und unkompliziert abgeholt werden.



Ein mobiler Schrotthändler kommt direkt zu Ihnen vor Ort und übernimmt die komplette Abholung des Schrotts. Dadurch sparen Sie sich den Transport zum Wertstoffhof und können sicher sein, dass alle Materialien fachgerecht recycelt werden.



Schrottabholung direkt bei Ihnen zu Hause



Viele Menschen stehen vor dem Problem, dass größere Metallgegenstände nur schwer zu transportieren sind. Gerade sperrige Geräte oder schwere Metallteile lassen sich oft nur mit großem Aufwand entsorgen.



Eine professionelle Schrottabholung Dortmund sorgt dafür, dass der Schrott direkt bei Ihnen abgeholt wird. Egal ob aus dem Keller, aus der Garage, aus dem Garten oder von einem Firmengelände – der Schrottdienst kümmert sich um die Abholung.



Welche Gegenstände als Schrott abgeholt werden



Bei einer Schrottabholung können viele verschiedene Metallgegenstände mitgenommen werden. Dazu gehören beispielsweise:



alte Waschmaschinen und Haushaltsgeräte



Heizkörper, Rohre und Metallleitungen



Fahrräder und Metallmöbel



Kabelreste und Elektroschrott



Aluminium, Edelstahl und Stahl



Kupfer, Messing und andere Metalle



Auch Metallreste aus Renovierungen oder Bauarbeiten können problemlos abgeholt werden.



Altmetall sinnvoll recyceln



Metalle gehören zu den wertvollsten Rohstoffen der Industrie. Ein großer Vorteil ist, dass sie nahezu unbegrenzt wiederverwertet werden können. Durch das Recycling von Altmetallen wird weniger neues Material benötigt, wodurch Energie gespart und die Umwelt geschont wird.



Nach der Abholung wird der Schrott zunächst sortiert. Anschließend gelangen die Metalle in Recyclinganlagen, wo sie eingeschmolzen und wiederverwendet werden.



Schrottabholung bei Haushaltsauflösungen



Gerade bei Haushaltsauflösungen oder Umzügen fallen häufig größere Mengen Schrott an. Alte Möbel mit Metallteilen, Haushaltsgeräte oder defekte Fahrräder müssen entsorgt werden.



Eine professionelle Schrottabholung kann diese Gegenstände schnell abholen und fachgerecht entsorgen.



Schrottabholung für Gewerbe und Handwerk



Nicht nur private Haushalte profitieren von einer Schrottabholung. Auch Handwerksbetriebe, Werkstätten und Bauunternehmen produzieren regelmäßig Metallreste.



Mit einer professionellen Schrottabholung können diese Materialien schnell entfernt werden. Dadurch bleibt der Arbeitsplatz sauber und es entsteht wieder mehr Platz.



Schrottabholung bei Renovierungen und Bauarbeiten



Bei Renovierungen oder Bauprojekten fallen häufig große Mengen Metallabfälle an. Alte Heizkörper, Metallprofile, Rohre oder Kabelreste müssen entsorgt werden.



Eine Schrottabholung kann diese Materialien direkt von der Baustelle abholen und anschließend dem Recycling zuführen.



Große und kleine Schrottmengen möglich



Ein professioneller Schrotthändler kann sowohl kleine als auch größere Mengen Altmetall abholen. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um einzelne Geräte oder größere Mengen Metallreste handelt.



Auch Maschinen, Autoteile oder Metallkonstruktionen können in vielen Fällen abgeholt werden.



Ablauf der Schrottabholung



Die Organisation einer Schrottabholung ist einfach:



Termin vereinbaren



Schrott zur Abholung bereitstellen



Schrotthändler holt die Materialien ab



Der Schrott wird sortiert und recycelt



Viele Schrottdienste bieten flexible Termine und können den Schrott oft kurzfristig abholen.



Vorteile einer professionellen Schrottabholung



Eine Schrottabholung bietet zahlreiche Vorteile:



kein eigener Transport zum Recyclinghof



schnelle und unkomplizierte Entsorgung



fachgerechtes Recycling der Metalle



mehr Platz in Keller, Garage oder Betrieb



Durch die Wiederverwertung von Altmetallen leisten Sie außerdem einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.

