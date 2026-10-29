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Grevenbroich, Stadt der Energie und des Aluminiums: Auch Altmetall aus Wevelinghoven und Kapellen hat Wert

NRW Schrott & Metallankauf bietet in Grevenbroich Schrottabholung, Aluminium- und Kupferankauf zu Tagespreisen sowie Altauto-Verwertung mit Abmeldung – Menge vorab per Foto abstimmen

(lifePR) (Bochum, )
Metallankauf in Grevenbroich – Schrottabholung im Rhein-Kreis Neuss

Grevenbroich (PLZ 41515–41517) hat rund 63.000 Einwohner auf etwa 102 km². Zu den Stadtteilen gehören Stadtmitte, Elsen, Wevelinghoven, Kapellen, Gustorf, Neuenhausen, Noithausen, Orken, Frimmersdorf und Neurath.

Mit den Kraftwerken Neurath und Frimmersdorf sowie einem großen Aluminium-Walzwerk ist Grevenbroich ein Industriestandort an der Erft. Über A46 und A540 bieten wir den Schrottankauf in Grevenbroich mit Abholung an.

Kostenlose Abholung – Mindestmenge nach Absprache

Für die kostenlose Abholung in Grevenbroich benötigen wir eine gewisse Mindestmenge an Schrott oder Metall; einzelne Geräte holen wir nicht gesondert ab. Ob es reicht, sehen wir am Foto.

Schicken Sie uns PLZ, Bilder oder Video und Mengenangabe per WhatsApp. Mehr zur Altmetallabholung in Grevenbroich online.

Aluminium, Kupfer und Edelstahl aus Grevenbroicher Betrieben

Rund um Kraftwerke und Aluminiumindustrie arbeiten viele Zulieferer und Handwerker. Aluminium, Kupfer, Edelstahl und Messing kaufen wir sortenrein zu Tagespreisen an – für Firmen auch mit festen Abholterminen.

Altauto in Grevenbroich abgeben

Unsere Schrottauto-Abholung in Grevenbroich holt Fahrzeuge in Kapellen ebenso ab wie in Gustorf.

Verwertung nach Altfahrzeugverordnung, Nachweis und Abmeldung beim Straßenverkehrsamt des Rhein-Kreises Neuss übernehmen wir. Mehr: Autoverschrottung Grevenbroich und Auto entsorgen in Grevenbroich.

Rückbau und Entrümpelung

Industrieanlagen, Stahlbau oder Rohrleitungen demontiert unsere Schrottdemontage in Grevenbroich.

Haushaltsauflösungen übernimmt die Entrümpelung in Grevenbroich; der Klüngelskerl in Grevenbroich nimmt Restposten auf Tour mit.

FAQ Grevenbroich
  1. Reicht mein Altmetall für die Abholung?
    Schicken Sie ein Foto – einzelne Geräte sind allerdings zu wenig.
  2. Kaufen Sie Aluminiumschrott an?
    Ja, nach Sorte und Tagespreis.
  3. Holen Sie in Neurath und Frimmersdorf ab?
    Ja, in alle Stadtteile.
  4. Gibt es feste Termine für Firmen?
    Ja, auf Wunsch mit Rahmenvereinbarung.
  5. Wer meldet mein Auto ab?
    Wir, beim Rhein-Kreis Neuss.
  6. Wo finde ich die Grevenbroich-Seite?
    Unter nrw-schrott.de/grevenbroich.html.
Grevenbroich – Kontakt

WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr

Website Promotion

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Schrotthandel-Entrümpelungsdienst

Über NRW-Schrott.de:
NRW-Schrott.de ist ein Familienbetrieb aus Bochum für Schrottankauf, Metallhandel, Fahrzeugverwertung und Räumungen. An der Erft fahren wir neben Grevenbroich auch Jüchen, Rommerskirchen, Dormagen und Neuss an – mit Tagespreisen und schnellem WhatsApp-Check.

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