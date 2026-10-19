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Gladbeck zwischen Wittringen und Zweckel: Metallreste und Altfahrzeuge werden jetzt einfach abgeholt

NRW Schrott & Metallankauf bietet in Brauck, Butendorf, Rentfort und allen anderen Gladbecker Stadtteilen Schrottankauf mit Abholung, Kupferankauf und eine rechtssichere Autoverwertung an

(lifePR) (Gladbeck, )
Gladbeck: Schrottankauf und Metallverwertung im Kreis Recklinghausen

Gladbeck (PLZ 45964–45968) zählt rund 76.000 Einwohner und liegt im Süden des Kreises Recklinghausen zwischen Bottrop, Gelsenkirchen, Essen und Dorsten. Zu den Stadtteilen gehören Mitte, Zweckel, Ellinghorst, Brauck, Butendorf, Rentfort, Rosenhügel und Schultendorf.

Das Wasserschloss Wittringen und die denkmalgeschützte Maschinenhalle der Zeche Zweckel erinnern an die Geschichte der Stadt, A2 und A31 sowie die B224 sorgen für kurze Wege. Wir nutzen diese Lage, um den Schrottankauf in Gladbeck schnell und flexibel anzubieten – auch für kleine Betriebe und Privathaushalte.

Kostenlose Abholung ab 300 kg – unkompliziert per WhatsApp anfragen

Beim Ausbau einer alten Heizung in Butendorf oder nach dem Abriss eines Gartenhauses in Rentfort kommt schnell viel Metall zusammen. Ab etwa 300 kg Eisenschrott holen wir kostenlos ab. Wer darunter bleibt, kann mit Kupfer, Messing oder Alu aufstocken.

Schicken Sie uns einfach PLZ, Fotos oder ein Video sowie die geschätzte Menge per WhatsApp – Sie bekommen umgehend eine Rückmeldung. Alles Wichtige zur Altmetallabholung in Gladbeck steht auf unserer Website.

Buntmetall und Edelstahl aus Gladbecker Werkstätten

In den Gewerbegebieten Brauck und Ellinghorst sind viele Handwerksbetriebe ansässig. Kupferreste, Messingdrehteile, Edelstahlbehälter oder Aluminiumguss kaufen wir dort zu aktuellen Tagespreisen an. Für regelmäßige Mengen bieten wir feste Abholintervalle mit einem festen Ansprechpartner.

Autoentsorgung in Gladbeck – vom Abholen bis zum Nachweis

Der alte Zweitwagen steht seit Monaten in Zweckel, oder nach einem Unfall in Schultendorf lohnt keine Reparatur mehr? Unsere Schrottauto-Abholung in Gladbeck holt das Fahrzeug ab, auch ohne gültigen TÜV.

Wir verwerten nach Altfahrzeugverordnung, stellen den Verwertungsnachweis aus und melden das Fahrzeug beim Straßenverkehrsamt des Kreises Recklinghausen ab. Mehr dazu unter Autoverschrottung in Gladbeck und Auto entsorgen Gladbeck.

Demontage und Räumung in Gladbeck

Fest montierte Stahlteile wie Hallenregale, Rolltore oder Kessel baut unsere Schrottdemontage in Gladbeck zerstörungsfrei aus.

Steht eine Wohnungs- oder Kellerauflösung an, übernimmt die Entrümpelung in Gladbeck den kompletten Ablauf. Für einzelne Stücke wie Fahrräder, Grills oder Wäschespinnen gibt es den Klüngelskerl-Service in Gladbeck.

Gladbecker fragen – wir antworten
  1. Kommen Sie auch nach Rosenhügel und Ellinghorst?
    Ja, das gesamte Stadtgebiet wird regelmäßig angefahren.
  2. Lohnt sich die Abholung von nur einem Kupferkessel?
    Oft schon, denn Kupfer hat einen hohen Materialwert. Ein Foto genügt für eine ehrliche Einschätzung.
  3. Was kostet die Abmeldung meines Fahrzeugs?
    Nichts. Die Abmeldung ist in unserem Service enthalten.
  4. Wie schnell erhalte ich den Verwertungsnachweis?
    Direkt im Zuge der Verwertung – Sie müssen sich um nichts weiter kümmern.
  5. Kann ich das Material auch selbst nach Bochum bringen?
    Ja, nach kurzer Absprache ist auch eine Anlieferung an unseren Standort in der Robertstraße 70 möglich.
  6. Wo gibt es die Gladbeck-Übersicht?
    Unter nrw-schrott.de/gladbeck.html finden Sie alle Angebote für die Stadt.
Kontakt aufnehmen – Schrott und Altauto aus Gladbeck

WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr

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Schrotthandel-Entrümpelungsdienst

Über NRW-Schrott.de:
NRW-Schrott.de ist ein mobiler Familienbetrieb aus Bochum für Schrottankauf, Metallhandel, Fahrzeugentsorgung und Entrümpelung. Von der Bottroper Innenstadt aus sind auch Gladbeck, Oberhausen, Essen und Dorsten feste Ziele unserer Abholtouren – mit fairen Tagespreisen und kostenloser Abholung ab 300 kg Eisenschrott.

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