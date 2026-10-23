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Gevelsberg nach der Kirmes: Wenn Keller, Garage und Werkstatt Platz brauchen, kommt NRW Schrott vorbei

In Berge, Silschede, Asbeck und Vogelsang holt NRW Schrott & Metallankauf Eisenschrott ab 300 kg kostenlos ab, kauft Buntmetall an und verwertet Altautos mit Abmeldung im Ennepe-Ruhr-Kreis

(lifePR) (Bochum, )
Schrottabholung Gevelsberg – Altmetallankauf im Ennepetal

Gevelsberg (PLZ 58285) liegt im Ennepe-Ruhr-Kreis zwischen Hagen, Ennepetal, Schwelm, Sprockhövel und Wetter und hat rund 31.000 Einwohner auf etwa 26 km². Neben der Innenstadt gehören Berge, Silschede, Asbeck, Vogelsang, Haufe, Klostermark und Heck zur Stadt.

Die Gevelsberger Kirmes zählt zu den größten Volksfesten der Region, die Wirtschaft ist von Metall- und Kunststoffverarbeitung geprägt. Über die A1 erreichen wir Gevelsberg aus Bochum schnell und bieten den Schrottankauf in Gevelsberg mit Abholung an.

Eisenschrott ab 300 kg kostenlos abholen lassen

Alte Gartentore in Silschede, Garagenregale in Berge oder ein ausgebauter Heizkessel in Vogelsang: Ab etwa 300 kg Eisenschrott kommt unsere Abholung ohne Kosten. Kleinere Mengen ergänzen Sie mit Kupfer, Messing oder Aluminium.

Per WhatsApp schicken Sie PLZ, Foto oder Video und eine Mengenangabe. Wie die Altmetallabholung in Gevelsberg abläuft, erfahren Sie online.

Buntmetall aus Gevelsberger Industrie und Haushalten

Zulieferbetriebe und Metallverarbeiter in den Gevelsberger Gewerbegebieten haben laufend Stanzreste, Kupfer, Messing oder Edelstahl. Wir kaufen diese Materialien zu Tagespreisen an und vereinbaren für Unternehmen feste Abholrhythmen.

Auto in Gevelsberg verschrotten lassen

Mit unserer Schrottauto-Abholung in Gevelsberg holen wir Fahrzeuge in jedem Zustand ab – auch ohne TÜV oder nach Unfall.

Der Verwertungsnachweis nach Altfahrzeugverordnung ist inklusive, die Abmeldung beim Straßenverkehrsamt des Ennepe-Ruhr-Kreises übernehmen wir kostenfrei. Mehr unter Autoverschrottung Gevelsberg und Auto entsorgen in Gevelsberg.

Demontage, Entrümpelung und Klüngelskerl in Gevelsberg

Maschinen, Stahlbühnen oder Krananlagen baut unsere Schrottdemontage in Gevelsberg fachgerecht aus.

Bei Haushaltsauflösungen hilft die Entrümpelung in Gevelsberg. Einzelstücke holt der Klüngelskerl in Gevelsberg.

Gevelsberg: Fragen und Antworten
  1. Fahren Sie auch nach Silschede und Asbeck?
    Ja, alle Gevelsberger Stadtteile gehören dazu.
  2. Werden Stanzreste aus Stahl angekauft?
    Ja, sauberer Stahlschrott aus der Produktion ist willkommen.
  3. Kann ich Messing und Kupfer gemischt abgeben?
    Ja, getrennt sortiert erzielen Sie aber den besseren Preis.
  4. Erhalte ich eine Bestätigung über die Abmeldung?
    Ja, zusammen mit dem Verwertungsnachweis.
  5. Gibt es Abholungen am Samstag?
    Ja, wir sind Mo–Sa von 07:00 bis 20:00 Uhr erreichbar.
  6. Wo ist die Seite für Gevelsberg?
    Unter nrw-schrott.de/gevelsberg.html.
Gevelsberg – direkter Kontakt

WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr

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Schrotthandel-Entrümpelungsdienst

NRW-Schrott.de ist ein mobiles Familienunternehmen aus Bochum, das Schrott und Buntmetall ankauft, Altfahrzeuge zertifiziert verwertet und Räumungen übernimmt. Im südlichen Ennepe-Ruhr-Kreis sind wir neben Gevelsberg auch in Ennepetal, Schwelm, Hagen und Wetter unterwegs – mit Tagespreisen und gratis Abholung ab 300 kg Eisen.

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