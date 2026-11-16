Gelsenkirchen, Buer und Horst: NRW Schrott holt Eisen ab 300 kg und Altautos kostenfrei ab
Die Stadt der tausend Feuer hat viele Hinterhöfe voller Altmetall. NRW Schrott nimmt Eisen ab rund 300 kg ohne Fahrtkosten mit, Buntmetall auch in kleinen Mengen, und Fahrzeuge bringen bis zu 250 Euro.
Schrottankauf in Gelsenkirchen (PLZ 45879 bis 45899)
Gelsenkirchen ist eine kreisfreie Stadt mit rund 265.000 Einwohnern auf etwa 105 Quadratkilometern. Zu den Stadtteilen gehören Buer, Horst, Erle, Resse, Scholven, Hassel, Schalke, Ückendorf, Bismarck, Rotthausen und Hüllen. Der Rhein-Herne-Kanal und der Nordsternpark gehören zum Stadtbild.
Mit viel Gewerbe an den Kanalufern und Wohnblocks aus der Zechenzeit fällt in der Stadt reichlich Metall an. Der Schrottankauf in Gelsenkirchen verrechnet den tagesaktuellen Preis für Eisen und Buntmetall.
Ab 300 Kilogramm Eisen entfällt die Anfahrt
Etwa 300 kg Eisen kommen in Gelsenkirchen beim Entrümpeln einer Werkstatt in Erle, beim Abbau eines Gartenzauns in Buer oder aus einem Heizungskeller in Rotthausen zusammen. Melden Sie sich per WhatsApp mit PLZ, Foto oder Video und einer Schätzung der Menge, die Antwort kommt sofort. Die Altmetallabholung in Gelsenkirchen wird dann eingeplant.
Auch leichte Posten wie Kupferkabel, Messinghähne, Aluleitern und Edelstahlbecken werden in Gelsenkirchen mitgenommen. Gemischte Mengen prüfen wir vor Ort und trennen sie selbst.
Die Schrottauto-Abholung in Gelsenkirchen nimmt Fahrzeuge in jedem Zustand mit, bis zu 250 Euro sind drin. Nach der Autoverschrottung erhalten Sie den Verwertungsnachweis nach AltfahrzeugV für die Zulassungsstelle der Stadt Gelsenkirchen. Anhänger und Kleinkrafträder gehen über Auto entsorgen.
Für den Rückbau von Anlagen gibt es die Schrottdemontage. Haushalte löst die Entrümpelung in Gelsenkirchen auf, einzelne Stücke holt der Klüngelskerl.
Gelsenkirchen: Häufige Fragen
Wie viel Eisen brauchen Sie mindestens?
Rund 300 kg Eisenschrott, bei Buntmetall genügen kleinere Mengen.
Welche Unterlagen verlangen Sie beim Altauto?
Fahrzeugschein oder Eigentumsnachweis sowie Ihren Ausweis.
Kommen Sie auch nach Scholven und Hassel?
Ja, auch in die nördlichen Stadtteile fahren wir ohne Zuschlag.
Dürfen es auch Maschinen aus einer Firma sein?
Ja, Maschinen und Stahlteile aus Betrieben sind willkommen.
Wann kann ich Sie erreichen?
Montag bis Samstag zwischen 7 und 20 Uhr.
Wo steht die Seite für Gelsenkirchen?
Unter nrw-schrott.de/gelsenkirchen.
Abholung in Gelsenkirchen anmelden
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Einsatzgebiet: Gelsenkirchen und ganz Nordrhein-Westfalen
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr