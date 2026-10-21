Gartenstadt Haan: Wenn in Gruiten der Schuppen leer werden soll, kommt der Schrotthändler aus Bochum

Haan (PLZ 42781) ist eine Stadt im Kreis Mettmann mit rund 30.000 Einwohnern auf etwa 24 km². Das Stadtgebiet umfasst Haan-Mitte, Unterhaan, Oberhaan, Mittelhaan, Millrath, Ellscheid sowie den Stadtteil Gruiten mit seinem historischen Dorfkern.
Haan wirbt als Gartenstadt mit viel Grün, liegt zugleich verkehrsgünstig an der A46 und grenzt an Solingen, Wuppertal, Hilden, Erkrath und Mettmann. Über diese Achsen bieten wir den Schrottankauf in Haan mit schneller Abholung an.
Ab 300 kg Eisen ohne Kosten – auch in Gruiten
Gartenzäune, Wäschespinnen und alte Stahlregale aus einer Garage in Unterhaan oder Trägerreste nach einem Umbau in Gruiten: Ab etwa 300 kg Eisenschrott holen wir kostenlos ab. Kleinere Posten lassen sich mit Kupfer, Messing oder Alu auffüllen.
Per WhatsApp genügen PLZ, Foto oder Video und eine grobe Mengenangabe. Wie unsere Altmetallabholung in Haan abläuft, steht auf unserer Website.
Buntmetalle aus dem Haaner Gewerbe
In den Haaner Gewerbegebieten sitzen Werkzeughersteller, Metallveredler und Handwerksbetriebe. Kupferreste, Aluminiumspäne, Messingteile und Edelstahl kaufen wir zu Tagespreisen an und holen sie auf Wunsch regelmäßig ab.
Altauto in Haan zur Verwertung geben
Unsere Schrottauto-Abholung in Haan holt nicht mehr fahrbereite Pkw in allen Stadtteilen ab – von Millrath bis Gruiten-Dorf.
Sie erhalten einen Verwertungsnachweis nach Altfahrzeugverordnung, die Abmeldung beim Straßenverkehrsamt des Kreises Mettmann übernehmen wir. Weitere Details unter Autoverschrottung Haan und Auto entsorgen in Haan.
Demontage und Räumung in Haan
Gewächshäuser, Stahlhallen oder Maschinen baut unsere Schrottdemontage in Haan ab und nimmt das Material mit.
Bei Wohnungs- und Hausauflösungen übernimmt die Entrümpelung in Haan. Wer nur einzelne Teile loswerden möchte, nutzt den Klüngelskerl in Haan.
Fragen aus Haan und Gruiten
- Kommen Sie auch nach Gruiten-Dorf mit den engen Gassen?
Ja, wir planen dafür passende Fahrzeuge ein.
- Kann ich ein altes Gewächshaus abbauen lassen?
Ja, Aluminium- und Stahlgewächshäuser demontieren wir und verwerten das Metall.
- Was kostet die Autoabmeldung?
Für Sie nichts – wir erledigen sie im Rahmen der Verwertung mit.
- Werden Aluminiumspäne angekauft?
Ja, sortenreine Späne werden nach Tagespreis bewertet.
- Wie lange im Voraus muss ich buchen?
Meist reichen wenige Werktage Vorlauf.
- Wo gibt es die Haan-Infos?
Unter nrw-schrott.de/haan.html.
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr