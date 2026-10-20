Fröndenberg/Ruhr: Kettenschmiede-Tradition trifft modernes Metallrecycling direkt vor der Haustür

Fröndenberg/Ruhr (PLZ 58730) ist eine Stadt im Kreis Unna mit rund 20.700 Einwohnern auf etwa 55 km². Neben der Kernstadt gehören zahlreiche Dörfer wie Ardey, Bausenhagen, Dellwig, Frohnhausen, Frömern, Hohenheide, Langschede, Neimen, Ostbüren, Stentrop, Strickherdicke, Warmen und Westick dazu.
Das Kettenschmiedemuseum erinnert an die industrielle Tradition der Stadt, die Ruhr bildet die südliche Grenze. Über die B233 und die nahe A44 erreichen wir Fröndenberg ohne Umwege und bieten dort den Schrottankauf in Fröndenberg mit Abholung auch auf Höfen und in Außenlagen an.
Eisenschrott ab 300 kg: Wir holen kostenlos
Auf landwirtschaftlichen Höfen in Ostbüren oder Bausenhagen, in Siedlungen in Langschede und Dellwig: Alte Weidezäune, Landmaschinenteile oder Stahlträger stapeln sich schnell. Ab ca. 300 kg Eisenschrott kommen wir ohne Kosten. Fehlende Menge gleichen Buntmetalle aus.
Ihre Anfrage stellen Sie bequem per WhatsApp – PLZ, Foto oder Video und eine grobe Mengenschätzung genügen. Wie die Altmetallabholung in Fröndenberg abläuft, lesen Sie auf unserer Website.
Ankauf von Kupfer, Messing und Edelstahl
Handwerksbetriebe im Gewerbegebiet Westick und Landwirte mit alten Melkanlagen haben oft wertvolles Material: Edelstahltanks, Kupferleitungen oder Messingventile. Wir kaufen Nichteisenmetalle nach Sorte und Tagespreis an – auch in kleinen Mengen, wenn der Wert stimmt.
Fahrzeuge und Landmaschinen verwerten – rechtssicher und unkompliziert
Unsere Schrottauto-Abholung in Fröndenberg holt nicht nur Pkw, sondern nach Absprache auch Anhänger oder Kleintraktoren ab.
Bei Pkw erhalten Sie den Verwertungsnachweis nach Altfahrzeugverordnung, die Abmeldung beim Straßenverkehrsamt des Kreises Unna übernehmen wir kostenlos. Weitere Infos unter Autoverschrottung Fröndenberg und Auto entsorgen in Fröndenberg/Ruhr.
Hofräumung, Demontage, Klüngelskerl
Alte Stallanlagen, Silos oder Stahlgerüste zerlegt unsere Schrottdemontage in Fröndenberg direkt vor Ort.
Bei Haus- und Hofauflösungen übernimmt die Entrümpelung in Fröndenberg/Ruhr den gesamten Ablauf. Einzelne Metallgegenstände holt der Klüngelskerl in Fröndenberg ab – ohne Mindestmenge.
Fragen aus Fröndenberg
- Kommen Sie auch auf abgelegene Höfe?
Ja, solange die Zufahrt für unser Fahrzeug möglich ist. Fotos der Zufahrt helfen bei der Planung.
- Nehmen Sie alte Landmaschinen an?
Grundsätzlich ja – ein paar Fotos genügen uns zur Prüfung. Gummi- und Kunststoffteile klären wir vorab.
- Ist ein Edelstahl-Milchtank etwas wert?
Ja, Edelstahl wird gesondert und höher als Eisenschrott bewertet.
- Wie wird ein Pkw abgemeldet?
Wir übernehmen die Abmeldung beim Kreis Unna – Sie geben uns lediglich Papiere und Kennzeichen.
- Gibt es Termine am Samstag?
Ja, wir sind Mo–Sa von 07:00 bis 20:00 Uhr erreichbar und planen auch Samstagstermine.
- Wo sind die Fröndenberg-Infos gebündelt?
Unter nrw-schrott.de/froendenberg-ruhr.html.
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr