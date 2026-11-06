Frechen, die Keramikstadt: Schrott aus Königsdorf, Bachem und Habbelrath wird abgeholt
Ab ca. 300 kg Eisenschrott ist die Abholung in Frechen kostenlos. Buntmetall nehmen wir nach Materialwert, auch klein. Für Altautos gibt es bis zu 250 Euro und einen Nachweis.
Frechen ist eine Stadt im Rhein-Erft-Kreis direkt westlich von Köln und hat rund 53.000 Einwohner auf etwa 45 Quadratkilometern. Zu den Stadtteilen gehören Königsdorf, Bachem, Habbelrath, Grefrath, Buschbell und Hücheln. Die Stadt gilt wegen ihrer Töpfertradition als Keramikstadt, heute prägen Gewerbeparks, Wohnlagen und Verkehrswege den Alltag.
In Frechen sind wir für Haushalte, Betriebe und Hausverwaltungen unterwegs. Der Schrottankauf in Frechen beginnt mit Fotos, auf die wir einen Preis nennen.
Frechen: Gratis-Abholung und Vorabcheck
In Frechen wird Eisenschrott ab ca. 300 Kilogramm gratis mitgenommen. Das kommt rasch zusammen, etwa bei Kellerauflösungen in Buschbell oder Werkstatträumungen in Königsdorf. Mit PLZ, Foto oder Video und Ihrer Mengenschätzung per WhatsApp erhalten Sie direkt eine Rückmeldung. Danach folgt der Termin für die Altmetallabholung in Frechen.
Buntmetalle brauchen in Frechen keine Mindestmenge. Kupfer, Messing, Alu und Edelstahl werden nach Materialwert angekauft, auch wenn es nur wenige Kilo sind. Gibt es zusätzlich Eisen, lassen sich die Mengen zusammenlegen, um die Grenze zu erreichen.
Wenn ein Wagen in Frechen ausgedient hat, kommt die Schrottauto-Abholung in Frechen vorbei. Bis zu 250 Euro sind je nach Zustand drin. Die Autoverschrottung in Frechen folgt der AltfahrzeugV, und Sie erhalten den Verwertungsnachweis. Für Zulassungen ist das Straßenverkehrsamt des Rhein-Erft-Kreises zuständig, die Abmeldung machen wir bei Bedarf. Mehr Details bietet Auto entsorgen in Frechen.
Bei Hallenrückbau, Maschinenabbau und Anlagen übernimmt die Schrottdemontage in Frechen. Wohnungsauflösungen sind ein Fall für die Entrümpelung in Frechen. Wer nur ein paar Teile hat, ruft den Klüngelskerl in Frechen.
Frechen: Wissenswertes in sechs Fragen
Wie viel Eisen braucht es in Frechen?
Etwa 300 kg Eisenschrott genügen für die Gratis-Abholung, bei Buntmetall reichen schon wenige Kilo.
Wie funktioniert der WhatsApp-Check?
Foto oder Video, PLZ und Menge schicken, die Antwort erfolgt ohne Pflichttermin.
Wie viel Geld bringt ein altes Auto in Frechen?
Bis zu 250 Euro, außerdem den Nachweis der Verwertung nach AltfahrzeugV.
Wer meldet das Auto im Rhein-Erft-Kreis ab?
Auf Wunsch kostenfrei wir.
Wann sind Abholungen möglich?
Montag bis Samstag, 07:00 bis 20:00 Uhr.
Wo gibt es mehr zu Frechen?
Mehr Informationen: NRW Schrott in Frechen.
Frechen: Jetzt Anfrage senden
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Einsatzgebiet: Frechen und ganz Nordrhein-Westfalen
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr