Festspielstadt mit Schrottproblem? In Recklinghausen löst NRW Schrott das Thema Altmetall direkt vor Ort

Recklinghausen (PLZ 45657–45665) ist Kreisstadt des gleichnamigen Kreises und mit rund 111.000 Einwohnern das Zentrum des Vests. Zur Stadt gehören unter anderem Altstadt, Paulusviertel, Hillerheide, Süd, Grullbad, König-Ludwig, Hochlar, Hillen, Ost, Speckhorn, Bockholt, Suderwich, Essel, Berghausen und Stuckenbusch.
Bekannt ist Recklinghausen für die Ruhrfestspiele und das Ikonen-Museum, verkehrlich für die Lage an A2 und A43. NRW Schrott & Metallankauf nutzt diese Anbindung für regelmäßige Touren und bietet in allen Stadtteilen den Schrottankauf in Recklinghausen mit Abholung an.
Wann die Abholung in Recklinghausen kostenlos ist
Ein ausgedienter Heizöltank in Essel, Stahlzaunfelder aus einem Kleingarten in Hochlar oder Bauschrott nach einer Sanierung in Süd: Ab rund 300 kg Eisenschrott berechnen wir für die Abholung nichts. Bei geringeren Mengen hilft die Kombination mit Kupfer, Messing oder Aluminium.
Statt Besichtigungstermin reicht eine WhatsApp mit Postleitzahl, Foto oder Video und Mengenangabe. Ausführliche Infos bietet die Seite zur Altmetallabholung in Recklinghausen.
Nichteisenmetalle verkaufen – faire Tagespreise für Handwerk und Haushalt
Elektroinstallateure aus Suderwich, Heizungsbauer aus König-Ludwig oder Hausmeisterdienste im Paulusviertel: Überall entstehen Kupferkabel, Messingventile, Zinkbleche oder Edelstahlteile. Diese Materialien kaufen wir nach Gewicht und Sorte zu aktuellen Preisen an und holen sie auf Wunsch direkt ab.
Das Altauto in Recklinghausen abmelden und verwerten lassen
Auch nicht fahrbereite Fahrzeuge holen wir ab – Schlüssel und Papiere genügen. Unsere Schrottauto-Abholung in Recklinghausen kommt mit Abschleppfahrzeug, wenn nötig.
Die Verwertung erfolgt zertifiziert nach Altfahrzeugverordnung, die Abmeldung beim Straßenverkehrsamt des Kreises Recklinghausen übernehmen wir kostenfrei. Alle Schritte erklären die Seiten Autoverschrottung Recklinghausen und Altfahrzeug entsorgen in Recklinghausen.
Demontage, Haushaltsauflösung und Kleinabholung
Stahlkonstruktionen in Gewerbehallen am Ortloh oder alte Maschinen in einer Werkstatt baut unsere Schrottdemontage in Recklinghausen fachgerecht zurück.
Für komplette Räumungen steht die Entrümpelung in Recklinghausen bereit. Einzelne Gegenstände – etwa ein defekter Trockner oder ein Gartengrill – holt unser Klüngelskerl in Recklinghausen auch ohne Mindestmenge.
Recklinghausen-FAQ
- Ist Recklinghausen-Süd genauso abgedeckt wie die Altstadt?
Ja, wir fahren alle Stadtteile zu identischen Bedingungen an.
- Kann ich Elektroschrott mitgeben?
Metallhaltige Großgeräte wie Waschmaschinen nehmen wir mit. Bei speziellen Elektrogeräten klären wir das kurz per Foto.
- Muss ich zur Zulassungsstelle, wenn mein Auto noch angemeldet ist?
Nein, die Abmeldung übernehmen wir für Sie – Sie bekommen die Bestätigung zusammen mit dem Verwertungsnachweis.
- Werden Messing und Kupfer getrennt bewertet?
Ja. Sortenreines Material wird einzeln gewogen und erzielt so den besten Preis.
- Wie kurzfristig ist ein Termin möglich?
Häufig schon in den nächsten Werktagen. Für Eilfälle bitte direkt anrufen: 0152 / 52 376 589.
- Gibt es eine Übersichtsseite für die Stadt?
Ja, unter nrw-schrott.de/recklinghausen.html sind alle Leistungen gebündelt.
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr