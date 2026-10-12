Felsenmeerstadt Hemer: NRW Schrott holt Altmetall und Altfahrzeuge von Becke bis Deilinghofen ab

Metallankauf und Schrottabholung in Hemer – Altmetall, Fahrzeuge und Entrümpelungen im Märkischen Kreis
Hemer (PLZ 58675) liegt im Märkischen Kreis am Nordrand des Sauerlands, umgeben von Iserlohn, Menden, Balve, Neuenrade und Altena. Auf knapp 67,7 km² wohnen rund 34.700 Menschen. Offizielle Ortsteile gibt es nicht, doch die früheren Gemeinden haben ihre eigene Identität bewahrt: Niederhemer und Oberhemer, Becke, Deilinghofen, Frönsberg, Ihmert, Landhausen, Sundwig und Westig. Die A 46 bindet die Stadt an das Autobahnnetz an.
Den Beinamen Felsenmeerstadt verdankt Hemer dem gleichnamigen Geotop. Die Heinrichshöhle, der Jübergturm und der Sauerlandpark auf dem Gelände der Landesgartenschau 2010 locken Besucher aus der ganzen Region. Seit Jahrhunderten wird hier zudem Metall verarbeitet – schon 1567 entstand in Hemer die erste Papiermühle Westfalens. NRW Schrott & Metallankauf (Robertstraße 70, 44809 Bochum) bietet Haushalten und Betrieben in allen Stadtbereichen einen verlässlichen Schrottankauf in Hemer – von Frönsberg bis nach Landhausen.
Eisenschrott in Hemer abholen lassen – kostenfrei ab etwa 300 kg
Abgebaute Stahlregale aus einer Halle in Becke, ein ausrangierter Ölkessel aus einem Haus in Deilinghofen oder Reste vom Carport-Abriss in Westig – Eisenschrott fällt in Hemer laufend an. Ab rund 300 kg holen wir ihn kostenlos im gesamten Stadtgebiet ab.
Fehlt noch etwas zur Mindestmenge, kombinieren Sie das Eisen einfach mit Buntmetall: Kupfer, Messing oder Aluminium bringen die Ladung auf das nötige Gewicht, die Abholung bleibt kostenfrei.
Für die erste Bewertung ist kein Ortstermin nötig. Schicken Sie uns per WhatsApp Ihre PLZ, ein Foto oder Video und eine ungefähre Mengenangabe – wir antworten schnell und konkret. Das gilt für Eisen, Buntmetall, Fahrzeuge und Räumungsgut gleichermaßen. Alle Informationen zur Schrottabholung in Hemer finden Sie auf unserer Website.
Draht, Kupfer, Messing & Kernschrott – Buntmetallankauf in Hemer zu Tagespreisen
Hemers Wirtschaft ist industriell geprägt: Metallverarbeitung, Drahtziehereien und Papierherstellung haben lange Tradition, Gewerbegebiete in Becke, Westig, Deilinghofen und Sundwig bündeln Produktion und Handwerk. Elektro- und Sanitärbetriebe, Kfz-Werkstätten und Schlossereien sorgen zusätzlich für werthaltige Buntmetallreste.
Wir kaufen alle Nichteisenmetalle an: Kupferkabel und Kupferdraht, Messing, Aluminium, Edelstahl, Zink und Blei. Auch kleinere Posten lohnen sich, sofern der Materialwert passt. Drahtreste aus einer Fertigung in Sundwig, Messingarmaturen eines Installateurs aus Ihmert oder Aluprofile aus einer Werkstatt in Landhausen – ein Foto mit PLZ und Menge per WhatsApp genügt für eine schnelle Einschätzung.
Für metallverarbeitende Betriebe mit Stanzabfällen, Drahtbruch oder schwerem Kernschrott bieten wir die besten Tageskonditionen. Bei regelmäßigem Aufkommen lohnt sich eine feste Vereinbarung. Ihre Anfrage zur Altmetallabholung in Hemer nehmen wir Mo–Sa zwischen 07:00 und 20:00 Uhr entgegen.
Altauto in Hemer entsorgen – drei Wege zur passenden Lösung
Der Zweitwagen, der seit dem letzten Winter in Frönsberg steht, ein Unfallauto nach einem Schaden auf der A 46 oder ein Lieferwagen ohne TÜV im Gewerbegebiet Becke – für Fahrzeughalter in Hemer gibt es drei einfache Optionen:
- Kostenfreie Abholung: Ihr Fahrzeug fährt nicht mehr oder soll rasch abgeholt werden? Wir kommen in alle Hemeraner Stadtbereiche – von Landhausen im Norden bis Ihmert im Süden. Ein WhatsApp-Foto mit PLZ genügt für die Vorbewertung. Mehr zur Schrottauto-Abholung in Hemer.
- Verwertung nach Altfahrzeugverordnung: Wir führen Ihr Fahrzeug einem zertifizierten Verwerter zu und stellen den amtlichen Verwertungsnachweis aus. Die Abmeldung beim Straßenverkehrsamt des Märkischen Kreises erledigen wir auf Wunsch kostenfrei. Infos zur Autoverschrottung in Hemer.
- Barauszahlung für Ihr Altauto: Ist an Ihrem Fahrzeug noch etwas verwertbar, zahlen wir bis zu 250 Euro bar aus. Ein Foto vorab reicht für eine kostenlose, ehrliche Einschätzung. Details unter Auto entsorgen in Hemer.
Ob Fabrikgebäude und Werkhallen in Sundwig und Becke, ältere Wohnhäuser in Niederhemer oder Höfe in Frönsberg und Ihmert – in Hemer stecken in vielen Gebäuden fest verbaute Maschinen, Krananlagen, Stahltreppen oder alte Heizungstechnik.
Unsere Schrottdemontage in Hemer baut solche Konstruktionen fachgerecht vor Ort ab, ohne Schäden an Gebäude oder Gelände, und transportiert das Material vollständig ab.
Für Haus- und Wohnungsauflösungen, Keller oder Scheunen übernimmt unsere Entrümpelung in Hemer den kompletten Ablauf. Verwertbares Metall fließt direkt in die Kalkulation ein und senkt Ihre Kosten. Für einzelne Stücke wie eine alte Waschmaschine, Fahrräder oder Gartengeräte ist unser Klüngelskerl in Hemer die richtige Wahl – Abholung direkt vor der Tür.
Metallverarbeitung mit Tradition – Rahmenverträge für Hemeraner Betriebe
Drahtindustrie, Metallbearbeitung und Zulieferer für Maschinen- und Anlagenbau prägen den Industriestandort Hemer bis heute. In den Gewerbegebieten Becke, Westig, Deilinghofen und Sundwig entstehen täglich Stahl-, Draht- und Buntmetallabfälle, die verlässlich abgeholt und verwertet werden müssen.
Für Unternehmen mit kontinuierlichem Schrottaufkommen bieten wir Rahmenverträge mit festen Abholterminen, nachvollziehbaren Tagespreisen und einem Ansprechpartner für alle Materialarten. Eine Übersicht gibt es unter nrw-schrott.de/hemer.html.
Häufige Fragen – Schrottankauf und Fahrzeugentsorgung in Hemer
- Ab welcher Menge ist die Schrottabholung in Hemer gratis?
Ab etwa 300 kg Eisenschrott. Ist es weniger, können Kupfer, Messing oder Aluminium ergänzt werden – dann bleibt die Abholung ebenfalls kostenlos.
- Wie läuft die Erstbewertung ab?
Per WhatsApp: PLZ, Foto oder Kurzvideo und eine grobe Mengenschätzung senden. Wir antworten zügig mit einer konkreten Einschätzung, ein Vor-Ort-Termin ist dafür nicht nötig.
- Lohnt sich eine Anfrage für eine kleine Menge Kupferdraht aus Westig?
Ja, auch kleinere Mengen Buntmetall kaufen wir an, wenn der Materialwert stimmt. Senden Sie uns einfach ein Foto, wir sagen Ihnen offen, was möglich ist.
- Kümmern Sie sich um die Abmeldung meines Fahrzeugs?
Ja, auf Wunsch übernehmen wir die Abmeldung beim Straßenverkehrsamt des Märkischen Kreises kostenlos. Sie erhalten zudem einen rechtssicheren Verwertungsnachweis.
- Kommen Sie auch nach Frönsberg, Ihmert oder Landhausen?
Ja, in alle Bereiche Hemers. Termine sind meist innerhalb weniger Werktage möglich, bei dringendem Bedarf am besten direkt anrufen: 0152 / 52 376 589.
- Bieten Sie Drahtziehereien und Metallbetrieben feste Abholungen an?
Ja. Für Betriebe mit laufendem Aufkommen vereinbaren wir regelmäßige Termine, Abrechnung nach Tagespreis und auf Wunsch Containerstellung nach Absprache.
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr