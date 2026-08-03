Fahrzeugentsorgung und Schrottankauf in Dortmund – professionell und unkompliziert

Dortmund (PLZ 44135–44388) ist mit rund 610.000 Einwohnern auf einer Fläche von 280 km² die größte Stadt des Ruhrgebiets und Westfalens. Das Stadtgebiet gliedert sich in 12 Stadtbezirke mit 62 statistischen Stadtteilen: Innenstadt-West (mit City, Dorstfeld, Klinik- und Kreuzviertel), Innenstadt-Nord (mit Nordmarkt, Hafen und Borsigplatz), Innenstadt-Ost (mit Körne, Ruhrallee und Ostpark), Eving (mit Eving, Brechten und Lindenhorst), Scharnhorst (mit Alt-Scharnhorst, Kirchderne und Grevel), Brackel (mit Brackel, Wambel, Asseln und Wickede), Aplerbeck (mit Aplerbeck, Berghofen, Schüren und Lichtendorf), Hörde (mit Hörde, Benninghofen, Wellinghofen und Syburg), Hombruch (mit Barop, Kirchhörde und Brünninghausen), Lütgendortmund (mit Lütgendortmund, Bövinghausen und Marten), Mengede (mit Mengede, Bodelschwingh und Westerfilde) sowie Huckarde (mit Huckarde, Deusen und Rahm). Die gültigen Postleitzahlen umfassen 44135, 44137, 44139, 44141, 44143, 44145, 44147, 44225, 44227, 44229, 44263, 44265, 44267, 44269, 44287, 44289, 44309, 44319, 44328, 44329, 44339, 44357, 44359, 44369, 44379 und 44388.
Dortmund steht für einen einzigartigen Strukturwandel: vom Zentrum von Kohle und Stahl zur modernen Technologie- und Wissenschaftsstadt. Das Dortmunder U als Wahrzeichen des Wandels, der PHOENIX See auf dem Areal der einstigen Hoesch-Hüttenwerke, das Technologiezentrum Dortmund und der zweitgrößte Kanalhafen Europas am Dortmund-Ems-Kanal machen die Stadt zum bedeutenden Wirtschaftsstandort im Herzen Westfalens. NRW Schrott & Metallankauf (Robertstraße 70, 44809 Bochum) steht Privatkunden und Gewerbebetrieben als direkter Nachbar in allen 12 Dortmunder Stadtbezirken für einen zuverlässigen Metallankauf und Schrottabholservice in Dortmund – von der Innenstadt bis in die Randlagen an der belgischen und niederländischen Grenze.
Schrott in Dortmund loswerden – Mindestmenge, WhatsApp-Vorabcheck & kostenfreie Abholung
Dortmund vereint als größte Stadt Westfalens eine enorme Dichte an Industrie-, Technologie- und Handwerksbetrieben in allen 12 Stadtbezirken: Von den Logistikzentren am Dortmunder Hafen über die Gewerbezonen in Huckarde und Eving bis zu den Handwerksbetrieben in Aplerbeck und Mengede fällt täglich erheblicher Eisenschrott an. NRW Schrott & Metallankauf holt Eisenschrott ab ca. 300 kg kostenlos im gesamten Dortmunder Stadtgebiet ab.
Wer die Mindestmenge mit reinem Eisenschrott nicht erreicht, hat eine einfache Lösung: Buntmetalle wie Kupfer, Messing oder Aluminium lassen sich problemlos ergänzen – die Kombination beider Materialien gleicht die Schwelle aus und ermöglicht trotzdem eine kostenfreie Abholung.
Für eine schnelle Erstbewertung ohne Pflichttermin vor Ort gilt: Senden Sie uns per WhatsApp Ihre PLZ, ein Foto oder kurzes Video des Materials sowie eine grobe Mengenangabe – wir antworten umgehend mit einer konkreten Rückmeldung. Dieser Vorabcheck funktioniert für Eisenschrott, Altmetall, Fahrzeuge und Entrümpelungsgut gleichermaßen. Alle Details zur Schrottentsorgung in Dortmund finden Sie auf unserer Website.
Kupfer, Edelstahl, Messing & Kernschrott – Buntmetallankauf in Dortmund zu Tagespreisen
Dortmunds Wirtschaft ist geprägt durch Logistik, Technologie und Stahl: ThyssenKrupp Steel Europe, Wilo SE, Ardagh Group und die Deutsche Post/DHL am Dortmunder Hafen erzeugen täglich werthaltige Buntmetallabfälle. Elektrounternehmen, Kfz-Betriebe und Metallbauer in allen 12 Stadtbezirken produzieren Kupferkabel, Messingarmaturen und Edelstahlreste. Zahlreiche Handwerksbetriebe und Zulieferbetriebe produzieren täglich Buntmetallabfälle, die gezielt verwertet werden können.
NRW Schrott & Metallankauf kauft alle Nichteisenmetalle an: Kupfer in jeder Form, Messing, Aluminium, Edelstahl, Zink und Blei. Entscheidend dabei: Auch kleine Mengen Buntmetall werden berücksichtigt, sofern der Materialwert stimmt. Ein Elektriker aus Haaren mit Kupferkabelresten, ein Installateur aus Brand mit Messingarmaturen oder ein Betrieb aus Huckarde mit Aluminiumabschnitten – ein WhatsApp-Foto mit PLZ und Menge reicht für eine sofortige, unverbindliche Einschätzung.
Für Industriekunden mit schwerem Maschinenbruch oder Blockschrott gilt: Kernschrott erzielte bei uns stets den Höchstpreis. Wer regelmäßig über hochwertiges Industriematerial verfügt, sollte direkt von unseren tagesaktuellen Konditionen profitieren. Anfragen zur Altmetallverwertung in Dortmund nehmen wir Mo–Sa von 07:00 bis 20:00 Uhr entgegen.
Altfahrzeuge in Dortmund entsorgen – drei Wege, ein Ansprechpartner
Ob Unfallfahrzeug, jahrelang abgestellter Gebrauchtwagen in Lütgendortmund oder ein nicht mehr fahrtüchtiges Fahrzeug in einem Dortmunder Hinterhof – für Fahrzeughalter in allen 12 Stadtbezirken bieten wir drei klar strukturierte Entsorgungsoptionen:
- Kostenlose Fahrzeugabholung: Ihr Fahrzeug ist nicht mehr fahrbereit oder soll schnell und unkompliziert abgeholt werden? Wir kommen in alle 12 Dortmunder Stadtbezirke – von Mengede und Eving im Norden bis Syburg im Süden. Ein WhatsApp-Foto mit PLZ und Fahrzeugbeschreibung genügt zur Vorbewertung. Mehr unter Schrottauto-Abholung im Raum Dortmund.
- Zertifizierte Fahrzeugverwertung nach AltfahrzeugV: Wir verwerten Ihr Fahrzeug rechtssicher und stellen Ihnen einen amtlichen Verwertungsnachweis gemäß der Altfahrzeugverordnung aus. Auf Wunsch kümmern wir uns um die KFZ-Abmeldung – vollständig kostenlos, ohne dass Sie zum Straßenverkehrsamt müssen. Weitere Infos zur Autoverschrottung in Dortmund.
- Fahrzeug abgeben und Vergütung erhalten: Hat Ihr Altfahrzeug noch verwertbare Bestandteile, zahlen wir Ihnen eine Barauszahlung von bis zu 250 Euro aus. Schicken Sie uns vorab ein Foto – wir bewerten es kostenfrei und nennen Ihnen sofort eine realistische Summe. Alle Details: Auto entsorgen in Dortmund.
In Dortmund finden sich historische Arbeitersiedlungen am Borsigplatz, das gründerzeitliche Kreuzviertel, die Industriedenkmäler in Hörde rund um den PHOENIX See sowie moderne Gewerbeparks in Huckarde und am Hafen. In all diesen Gebäuden stecken häufig fest verbaute Metallkonstruktionen, Heizungsanlagen, Maschinengestelle oder Stahleinbauten, die nicht einfach abtransportiert werden können.
Genau für solche Fälle steht unsere Schrottdemontage in Dortmund bereit: Unser Team baut Stahlkonstruktionen, Anlagen und Einbauten direkt vor Ort fachgerecht ab – ohne Schäden am Gebäude und mit anschließendem vollständigen Abtransport des Materials.
Für Wohnungs- und Haushaltsauflösungen, Keller- und Dachbodenberäumungen übernimmt unsere Entrümpelung in Dortmund den kompletten Ablauf. Verwertbare Metalle fließen direkt weiter – das senkt die Gesamtkosten spürbar. Wer nur einzelne Metallgegenstände, alte Fahrräder oder Haushaltsgeräte loswerden möchte, nutzt am besten unseren Klüngelskerl-Service für Dortmund – diskrete Abholung direkt am Haus, auch ohne große Menge.
Dortmund als Technologie- und Forschungsstandort – Rahmenverträge für Gewerbebetriebe
Die RWTH Dortmund und die FH Dortmund zählen zu den forschungsstärksten Hochschulen Deutschlands. Rund um den Campus haben sich zahlreiche Technologieunternehmen, Ingenieurbüros und industrielle Zulieferer angesiedelt, die regelmäßig Schrott und Altmetall produzieren. Hinzu kommen Betriebe in den Gewerbegebieten rund um das Autobahnkreuz Dortmund, wo sich A 4, A 44 und A 544 treffen.
Für Unternehmen mit dauerhaftem Materialaufkommen bieten wir individuelle Rahmenverträge mit festen Abholterminen, transparenten Tagespreisen und unkomplizierter Abwicklung. Alle Materialströme – Eisenschrott, Buntmetall, Fahrzeuge – können über einen einzigen Ansprechpartner koordiniert werden. Ein erster Überblick findet sich unter nrw-schrott.de/dortmund.html.
FAQ – Schrottankauf & Metallverwertung in Dortmund
- Wann ist eine Schrottabholung in Dortmund für mich kostenlos?
Kostenlos abholen kommen wir ab ca. 300 kg Eisenschrott. Wer diese Menge allein nicht zusammenbekommt, kann Buntmetalle wie Kupfer, Aluminium oder Messing ergänzen – eine sinnvolle Materialkombination gleicht die Mindestmenge aus und ermöglicht trotzdem eine gebührenfreie Abholung.
- Wie läuft die Erstbewertung per WhatsApp ab?
Ganz unkompliziert: PLZ + Foto oder kurzes Video des Materials + grobe Mengenangabe per WhatsApp senden – wir antworten sofort mit einer konkreten Einschätzung. Ein Pflichttermin vor Ort ist für die Erstbewertung nicht notwendig, weder für Schrott noch für Fahrzeuge oder Entrümpelungsgüter.
- Ich habe in Dortmund nur kleinere Mengen Kupfer oder Messing – lohnt sich trotzdem eine Anfrage?
Ja, absolut. Buntmetalle werden auch ohne große Mindestmenge angekauft, wenn der Materialwert es rechtfertigt. Schicken Sie uns ein Foto – wir antworten ehrlich und ohne Mindestgebühren.
- Übernehmen Sie die KFZ-Abmeldung für Dortmunder Fahrzeughalter?
Ja, auf Wunsch erledigen wir die Fahrzeugabmeldung beim zuständigen Straßenverkehrsamt Dortmund kostenfrei für Sie. Sie erhalten außerdem einen rechtssicheren Verwertungsnachweis nach der Altfahrzeugverordnung.
- Wie schnell ist ein Termin in Dortmund möglich – auch in Außenbezirken wie Mengede?
In der Regel sind Termine in wenigen Werktagen umsetzbar – auch in den Außenbezirken Richterich, Aplerbeck oder Mengede/Walheim. Bei dringendem Bedarf empfiehlt sich ein direkter Anruf unter 0152 / 52 376 589.
- Können Sie bei Betriebsauflösungen rund um den RWTH-Campus oder in Dortmunder Gewerbegebieten tätig werden?
Ja. Gerade bei größeren Auflösungen, Umbauten oder Abrissen in Forschungs- und Gewerbeimmobilien übernehmen wir Schrottdemontage, Räumung und Abtransport komplett – auch auf größeren Flächen und nach Absprache mit Projektverantwortlichen oder Eigentümern.