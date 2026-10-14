Fahrradstadt Münster: NRW Schrott kauft Altmetall an und holt Schrottautos von Hiltrup bis Kinderhaus ab

Metallankauf Münster – Schrott, Fahrzeuge und Räumungen im Münsterland
Münster ist mit rund 320.000 Einwohnern das Oberzentrum des Münsterlandes und erstreckt sich auf etwa 303 km². Die sechs Stadtbezirke Mitte, Nord, Ost, West, Süd-Ost und Hiltrup umfassen Stadtteile wie Kreuzviertel, Kinderhaus, Gremmendorf, Wolbeck, Roxel, Nienberge, Amelsbüren und Handorf. A 1 und A 43 führen an der Stadt vorbei, der Dortmund-Ems-Kanal mit dem Stadthafen quert das Stadtgebiet.
Prinzipalmarkt, Dom und Schloss prägen die Altstadt, Universität und Verwaltung die Wirtschaft – und mehr Fahrräder als Einwohner das Stadtbild. Rund um die Stadt liegen viele landwirtschaftliche Höfe. NRW Schrott & Metallankauf (Robertstraße 70, 44809 Bochum) bietet einen zuverlässigen Schrottankauf in Münster – in der Innenstadt wie auf den Höfen im Außenbereich.
Eisenschrott in Münster abgeben – Mindestmenge und kostenlose Abholung
Stallgitter von einem Hof in Amelsbüren, ein alter Heizkessel in Wolbeck oder Metallregale aus einem Lager am Hafen – Eisenschrott fällt in Münster in vielen Formen an. Für die kostenlose Abholung gilt eine Mindestmenge von ca. 1000 kg.
Buntmetalle wie Kupfer, Messing oder Aluminium holen wir auch in kleineren Mengen kostenlos ab.
Zur Bewertung genügt eine WhatsApp mit PLZ, Foto oder Video und der geschätzten Menge. Wir melden uns schnell mit einer klaren Aussage. Mehr zur Schrottabholung in Münster auf unserer Website.
Kupfer, Messing, Aluminium & Kernschrott – Buntmetall in Münster verkaufen
Verwaltung, Hochschulen, Handel, Landwirtschaft und Handwerk prägen Münsters Wirtschaft. Fahrradwerkstätten, Installateure, Elektriker und Landmaschinenbetriebe haben laufend Aluminium-, Kupfer- und Messingreste.
Wir kaufen alle NE-Metalle an: Kupfer, Messing, Aluminium, Edelstahl, Zink und Blei – auch kleinere Mengen, wenn der Wert passt. Alu-Rahmen aus einer Fahrradwerkstatt, Kupferkabel eines Elektrikers aus Kinderhaus oder Edelstahltanks von einem Hof in Handorf – ein Foto mit PLZ und Menge genügt.
Betriebe und Höfe mit Stahl, Altmaschinen oder Kernschrott erhalten die besten Tagespreise. Ihre Anfrage zur Altmetallabholung in Münster nehmen wir Mo–Sa von 07:00 bis 20:00 Uhr entgegen.
Schrottauto in Münster loswerden – drei Wege
Ein alter Pkw auf einem Hof in Nienberge, ein Unfallwagen auf der A 1 oder ein Transporter mit Motorschaden in Gremmendorf – Münsteraner Fahrzeughalter haben drei Optionen:
- Kostenlose Abholung: Ihr Fahrzeug fährt nicht mehr? Wir holen es in der Stadt und auf den Höfen im Außenbereich ab. Ein Foto mit PLZ genügt. Mehr zur Schrottauto-Abholung in Münster.
- Verwertung mit Nachweis: Ihr Fahrzeug wird nach Altfahrzeugverordnung verwertet. Die Abmeldung beim Straßenverkehrsamt der Stadt Münster übernehmen wir auf Wunsch kostenlos. Infos zur Autoverschrottung in Münster.
- Barauszahlung: Sind noch Teile verwertbar, zahlen wir bis zu 250 Euro bar. Ein Foto vorab genügt. Mehr unter Auto entsorgen in Münster.
Altbauten im Kreuzviertel, Einfamilienhäuser in Hiltrup und Bauernhöfe im Außenbereich: Viele Gebäude enthalten Öltanks, Heizkessel, Stalltechnik oder alte Maschinen.
Unsere Schrottdemontage in Münster baut diese Anlagen fachgerecht ab, auch in Ställen und Scheunen, und nimmt alles mit.
Bei Haus-, Wohnungs- und Hofauflösungen übernimmt unsere Entrümpelung in Münster den gesamten Ablauf. Metalle werden verrechnet. Für alte Fahrräder, Herde oder Gartengeräte gibt es den Klüngelskerl in Münster.
Handel, Handwerk und Landwirtschaft – Rahmenverträge in Münster
Gewerbebetriebe am Hafen, Handwerker in den Stadtteilen und Höfe im Umland haben regelmäßig Stahl, Altmaschinen und Buntmetall. Eine planbare Abholung spart Zeit.
Wir bieten Rahmenverträge mit festen Terminen, Tagespreisen und einem Ansprechpartner. Alle Leistungen unter nrw-schrott.de/muenster.html.
Fragen und Antworten – Schrottankauf in Münster
- Welche Mindestmenge gilt in Münster?
Für Eisenschrott ca. 1000 kg. Buntmetalle holen wir auch in kleineren Mengen kostenlos ab.
- Wie bekomme ich eine Einschätzung?
PLZ, Foto oder Video und Menge per WhatsApp senden – wir antworten schnell.
- Nehmen Sie alte Fahrräder mit?
Ja, Fahrräder und Rahmen nehmen wir als Metallschrott mit – Alu-Rahmen gern auch einzeln.
- Wo wird mein Auto abgemeldet?
Auf Wunsch kostenlos beim Straßenverkehrsamt der Stadt Münster, inklusive Verwertungsnachweis.
- Kommen Sie auch auf Höfe in Amelsbüren oder Roxel?
Ja, im gesamten Stadtgebiet. Bei Eile unter 0152 / 52 376 589.
- Holen Sie Landmaschinen ab?
Ja, nach Absprache, auf Wunsch inklusive Demontage.
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr