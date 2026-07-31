Fahrende Schrotthändler Solingen – Ihr Partner für Metallankauf und Fahrzeugentsorgung in der Klingenstadt

Solingen (PLZ 42651) ist eine kreisfreie Stadt im Bergischen Land zwischen Wuppertal, Remscheid und Köln, und zählt mit rund 161.000 Einwohnern auf einer Fläche von ca. 89 km² zu den größeren Großstädten im Regierungsbezirk Düsseldorf. Das Stadtgebiet gliedert sich in die fünf Stadtbezirke Mitte, Wald, Gräfrath, Höhscheid und Ohligs. Die Stadt ist weltweit bekannt als „Klingenstadt“ – Solingen steht seit Jahrhunderten für hochwertige Messer, Scheren und Bestecke, die Bezeichnung „Solingen“ ist als Herkunftsangabe für Schneidwaren rechtlich geschützt.
Solingen blickt auf eine über 600-jährige Tradition der Schneidwarenherstellung zurück – bereits im Mittelalter siedelten sich hier Schmiede und Klingenschmiede an, begünstigt durch Wasserkraft und Erzvorkommen im Bergischen Land. Das Deutsche Klingenmuseum sowie zahlreiche traditionsreiche Manufakturen prägen bis heute das Bild der Stadt. NRW Schrott & Metallankauf (Robertstraße 70, 44809 Bochum) steht Privatkunden und Gewerbebetrieben in allen Solinger Stadtbezirken für einen zuverlässigen Metallankauf und Schrottabholservice in Solingen – von der Innenstadt bis in die Stadtbezirke Gräfrath, Wald und Ohligs.
Schrott in Solingen loswerden – Mindestmenge, WhatsApp-Vorabcheck & kostenfreie Abholung
Solingen vereint auf seinem Stadtgebiet Industrie, Handwerk und traditionelle Schneidwarenbetriebe. In Manufakturen, Handwerksbetrieben, Gewerbegebieten und privaten Haushalten in allen fünf Stadtbezirken fällt regelmäßig Eisenschrott an. Überall dort, wo gebaut, produziert und repariert wird, entsteht Schrott – und der muss professionell entsorgt werden. NRW Schrott & Metallankauf holt Eisenschrott ab ca. 300 kg kostenlos im gesamten Solinger Stadtgebiet ab.
Wer die Mindestmenge mit reinem Eisenschrott nicht erreicht, hat eine einfache Lösung: Buntmetalle wie Kupfer, Messing oder Aluminium lassen sich problemlos ergänzen – die Kombination beider Materialien gleicht die Schwelle aus und ermöglicht trotzdem eine kostenfreie Abholung.
Für eine schnelle Erstbewertung ohne Pflichttermin vor Ort gilt: Senden Sie uns per WhatsApp Ihre PLZ, ein Foto oder kurzes Video des Materials sowie eine grobe Mengenangabe – wir antworten umgehend mit einer konkreten Rückmeldung. Dieser Vorabcheck funktioniert für Eisenschrott, Altmetall, Fahrzeuge und Entrümpelungsgut gleichermaßen. Alle Details zur Schrottentsorgung in Solingen finden Sie auf unserer Website.
Kupfer, Edelstahl, Messing & Kernschrott – Buntmetallankauf in Solingen zu Tagespreisen
Solingens Wirtschaft wird geprägt durch die traditionsreiche Schneidwaren- und Metallindustrie sowie einen starken Mittelstand: Betriebe in den Gewerbegebieten entlang der Wuppertaler Straße und in Ohligs sowie Elektrounternehmen, Kfz-Betriebe und Metallbauer in allen fünf Stadtbezirken produzieren täglich werthaltige Buntmetallabfälle. Zahlreiche Handwerksbetriebe und Zulieferer produzieren täglich Buntmetallabfälle, die gezielt verwertet werden können.
NRW Schrott & Metallankauf kauft alle Nichteisenmetalle an: Kupfer in jeder Form, Messing, Aluminium, Edelstahl, Zink und Blei. Entscheidend dabei: Auch kleine Mengen Buntmetall werden berücksichtigt, sofern der Materialwert stimmt. Ein Elektriker aus Gräfrath mit Kupferkabelresten, ein Installateur aus Wald mit Messingarmaturen oder ein Betrieb aus Ohligs mit Aluminiumabschnitten – ein WhatsApp-Foto mit PLZ und Menge reicht für eine sofortige, unverbindliche Einschätzung.
Für Industriekunden mit schwerem Maschinenbruch oder Blockschrott gilt: Kernschrott erzielte bei uns stets den Höchstpreis. Wer regelmäßig über hochwertiges Industriematerial verfügt, sollte direkt von unseren tagesaktuellen Konditionen profitieren. Anfragen zur Altmetallverwertung in Solingen nehmen wir Mo–Sa von 07:00 bis 20:00 Uhr entgegen.
Altfahrzeuge in Solingen entsorgen – drei Wege, ein Ansprechpartner
Ob Unfallfahrzeug, jahrelang abgestellter Gebrauchtwagen in Höhscheid oder ein nicht mehr fahrtüchtiges Fahrzeug in einem Solinger Hinterhof – für Fahrzeughalter in allen fünf Stadtbezirken bieten wir drei klar strukturierte Entsorgungsoptionen:
- Kostenlose Fahrzeugabholung: Ihr Fahrzeug ist nicht mehr fahrbereit oder soll schnell und unkompliziert abgeholt werden? Wir kommen ins gesamte Stadtgebiet Solingen – von Gräfrath im Norden bis Ohligs im Süden. Ein WhatsApp-Foto mit PLZ und Fahrzeugbeschreibung genügt zur Vorbewertung. Mehr unter Schrottauto-Abholung im Raum Solingen.
- Zertifizierte Fahrzeugverwertung nach AltfahrzeugV: Wir verwerten Ihr Fahrzeug rechtssicher und stellen Ihnen einen amtlichen Verwertungsnachweis gemäß der Altfahrzeugverordnung aus. Auf Wunsch kümmern wir uns um die KFZ-Abmeldung – vollständig kostenlos, ohne dass Sie zur Zulassungsstelle Solingen müssen. Weitere Infos zur Autoverschrottung in Solingen.
- Fahrzeug abgeben und Vergütung erhalten: Hat Ihr Altfahrzeug noch verwertbare Bestandteile, zahlen wir Ihnen eine Barauszahlung von bis zu 250 Euro aus. Schicken Sie uns vorab ein Foto – wir bewerten es kostenfrei und nennen Ihnen sofort eine realistische Summe. Alle Details: Auto entsorgen in Solingen.
In Solingen finden sich historische Altbausubstanz in Gräfrath und der Innenstadt, Wohnhäuser aus der Nachkriegszeit in Wald und Höhscheid sowie Industrie- und Gewerbeimmobilien rund um die traditionellen Schneidwarenbetriebe. In all diesen Gebäuden stecken häufig fest verbaute Metallkonstruktionen, Heizungsanlagen, Maschinengestelle oder Stahleinbauten, die nicht einfach abtransportiert werden können.
Genau für solche Fälle steht unsere Schrottdemontage in Solingen bereit: Unser Team baut Stahlkonstruktionen, Anlagen und Einbauten direkt vor Ort fachgerecht ab – ohne Schäden am Gebäude und mit anschließendem vollständigen Abtransport des Materials.
Für Wohnungs- und Haushaltsauflösungen, Keller- und Dachbodenberäumungen übernimmt unsere Entrümpelung in Solingen den kompletten Ablauf. Verwertbare Metalle fließen direkt weiter – das senkt die Gesamtkosten spürbar. Wer nur einzelne Metallgegenstände, alte Fahrräder oder Haushaltsgeräte loswerden möchte, nutzt am besten unseren Klüngelskerl-Service für Solingen – diskrete Abholung direkt am Haus, auch ohne große Menge.
Solingen als Industrie- und Handwerksstandort – Rahmenverträge für Gewerbebetriebe
Der Klingen- und Gewerbestandort Solingen zählt zu den traditionsreichsten Industriestädten im Bergischen Land. Rund um die Schneidwarenbetriebe und die Gewerbegebiete an der Wuppertaler Straße haben sich zahlreiche Zulieferbetriebe, Logistikunternehmen und Handwerksbetriebe angesiedelt, die regelmäßig Schrott und Altmetall produzieren. Hinzu kommen Betriebe in den Stadtbezirken Ohligs und Wald.
Für Unternehmen mit dauerhaftem Materialaufkommen bieten wir individuelle Rahmenverträge mit festen Abholterminen, transparenten Tagespreisen und unkomplizierter Abwicklung. Alle Materialströme – Eisenschrott, Buntmetall, Fahrzeuge – können über einen einzigen Ansprechpartner koordiniert werden. Ein erster Überblick findet sich unter nrw-schrott.de/solingen.html.
FAQ – Schrottankauf & Metallverwertung in Solingen
- Wann ist eine Schrottabholung in Solingen für mich kostenlos?
Kostenlos abholen kommen wir ab ca. 300 kg Eisenschrott. Wer diese Menge allein nicht zusammenbekommt, kann Buntmetalle wie Kupfer, Aluminium oder Messing ergänzen – eine sinnvolle Materialkombination gleicht die Mindestmenge aus und ermöglicht trotzdem eine gebührenfreie Abholung.
- Wie läuft die Erstbewertung per WhatsApp ab?
Ganz unkompliziert: PLZ + Foto oder kurzes Video des Materials + grobe Mengenangabe per WhatsApp senden – wir antworten sofort mit einer konkreten Einschätzung. Ein Pflichttermin vor Ort ist für die Erstbewertung nicht notwendig, weder für Schrott noch für Fahrzeuge oder Entrümpelungsgüter.
- Ich habe in Solingen nur kleinere Mengen Kupfer oder Messing – lohnt sich trotzdem eine Anfrage?
Ja, absolut. Buntmetalle werden auch ohne große Mindestmenge angekauft, wenn der Materialwert es rechtfertigt. Schicken Sie uns ein Foto – wir antworten ehrlich und ohne Mindestgebühren.
- Übernehmen Sie die KFZ-Abmeldung für Solinger Fahrzeughalter?
Ja, auf Wunsch erledigen wir die Fahrzeugabmeldung bei der zuständigen Zulassungsstelle Solingen kostenfrei für Sie. Sie erhalten außerdem einen rechtssicheren Verwertungsnachweis nach der Altfahrzeugverordnung.
- Wie schnell ist ein Termin in Solingen möglich – auch in Außenbezirken wie Gräfrath?
In der Regel sind Termine in wenigen Werktagen umsetzbar – auch in den Außenbezirken Gräfrath, Wald oder Höhscheid. Bei dringendem Bedarf empfiehlt sich ein direkter Anruf unter 0152 / 52 376 589.
- Können Sie bei Betriebsauflösungen rund um die Schneidwarenbetriebe oder in Solinger Gewerbegebieten tätig werden?
Ja. Gerade bei größeren Auflösungen, Umbauten oder Abrissen in Industrie- und Gewerbeimmobilien übernehmen wir Schrottdemontage, Räumung und Abtransport komplett – auch auf größeren Flächen und nach Absprache mit Projektverantwortlichen oder Eigentümern.
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr