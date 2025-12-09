Kontakt
Fahrende Schrotthändler Rheine, Altautoentsorgung Rheine, Klüngelskerale Rheine – Ihr zuverlässiger Service für Schrott & Altmetall

Wir Entsorgen Schrott und Buntmetall Aller Art - Schrottabholung Rheine

Als professioneller Dienstleister für Schrottabholung, Altmetallentsorgung und zertifizierte Altautoentsorgung in Rheine bieten wir einen umfassenden, zuverlässigen und umweltgerechten Service. Unsere mobilen Schrotthändler – in der Region oft liebevoll Klüngelskerle Rheine genannt – stehen für schnelle Hilfe, transparente Abläufe und faire Konditionen.

Wir betreuen Privathaushalte, Gewerbebetriebe, Handwerksunternehmen und Industriekunden gleichermaßen und stellen sicher, dass Schrott und Altmetall fachgerecht und ressourcenschonend verwertet werden.

Schrottabholung Rheine – Kostenfrei, flexibel und professionell

Unsere fahrbaren Schrotthändler in Rheine holen Metallschrott aller Art kostenlos bei Ihnen ab. Mit modernen Fahrzeugen und geeigneter Ausrüstung garantieren wir eine reibungslose Abwicklung – selbst bei größeren oder schwer zugänglichen Gegenständen.

Wir holen unter anderem folgende Materialien ab:

Buntmetalle wie Kupfer, Messing, Aluminium

Eisen- und Stahlschrott

Elektroschrott & Kabelreste

Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Öfen, Trockner

Maschinen, Werkzeuge, Industrieteile

Bau- und Gewerbeschrott

Ob spontane Abholung oder geplante Entrümpelung – wir passen uns Ihren zeitlichen Wünschen an.

Klüngelskerle Rheine – Traditioneller Schrotthandel auf modernem Niveau

Der klassische Klüngelskerl gehört seit Jahrzehnten zum Stadtbild vieler NRW-Regionen. In Rheine verbinden wir diese Tradition mit einer zuverlässigen, modernen Dienstleistung.

Unsere Klüngelskerle zeichnen sich aus durch:

Zuverlässige Termine

Freundliches Auftreten

Transparente Konditionen

Schnelle Unterstützung bei Entrümpelungen

Ob altes Fahrrad, Metallregal, defekter Herd oder umfangreiche Metallreste – wir übernehmen alles zuverlässig und umweltgerecht.

Zertifizierte Altautoentsorgung Rheine – Sicher, gesetzeskonform und nachhaltig

Die umweltgerechte Entsorgung eines Altfahrzeugs ist komplex und unterliegt strengen gesetzlichen Vorgaben. Wir sorgen dafür, dass Ihr Fahrzeug ordnungsgemäß verwertet wird.

Unser Service umfasst:

Abholung des Fahrzeugs in Rheine und Umgebung

Zertifizierte Demontage & fachgerechte Verwertung

Entsorgungsnachweis gemäß aktueller Gesetzeslage

Auf Wunsch: Abmeldung bei der Zulassungsstelle

Egal ob PKW, Transporter oder Motorrad – wir bieten Ihnen einen rundum sorgenfreien Altauto-Entsorgungsservice.

Vorteile unserer Schrotthändler in Rheine 1. Kostenlose Abholung

Haushaltsübliche Mengen werden gratis abgeholt. Bei wertvollen Metallarten zahlen wir Ihnen attraktive Vergütungen basierend auf aktuellen Marktpreisen.

2. Faire Bewertung & Transparenz

Ob Kupfer, Aluminium oder Edelstahl – wir bewerten jedes Material nachvollziehbar und fair.

3. Nachhaltige Recyclingprozesse

Wir setzen auf professionelle Recyclingwege, um Rohstoffe zu schonen und Umweltbelastungen zu reduzieren.

4. Flexible Terminwahl

Wir richten uns nach Ihrem Zeitplan – kurzfristig oder langfristig.

5. Service für Privat & Gewerbe

Von privaten Haushalten über Werkstätten bis hin zu großen Industriebetrieben: Wir decken alle Anforderungen ab.

Entrümpelung & Haushaltsauflösung Rheine – Effizient und preiswert

Wir bieten Ihnen umfassende Unterstützung bei:

Keller- und Garagenräumungen

Wohnungs- und Hausauflösungen

Betriebs- und Werkstattauflösungen

Räumungen von Gärten, Schuppen & Scheunen

Metallhaltige Gegenstände werden kostenfrei entfernt; weitere Entsorgung erfolgt nach Absprache – eine besonders wirtschaftliche Lösung für Komplettentrümpelungen.

Welche Gegenstände holen fahrende Schrotthändler in Rheine ab?

Unsere Teams nehmen nahezu alle metallhaltigen Gegenstände mit, darunter:

Heizkörper, Metallrohre, Geländer

Fahrräder, Werkzeuge, Gartenmaschinen

Kabel, Motoren, Generatoren

Maschinenteile & Industriemetall

Elektronikgeräte mit Metallanteilen

Auch sperrige oder schwere Gegenstände stellen für uns kein Problem dar.

Ablauf der Schrottabholung in Rheine

1. Anfrage stellenKontakt per Telefon, WhatsApp oder E-Mail – gerne mit Bildern.

2. TerminvereinbarungSie erhalten kurzfristig einen festen Termin.

3. Abholung vor OrtWir verladen den Schrott schnell, sicher und kostenlos.

4. Fachgerechtes RecyclingAlle Materialien werden sortiert und umweltgerecht verwertet.

Unser Einsatzgebiet rund um Rheine

Neben dem Stadtgebiet Rheine sind wir aktiv in:

Mesum

Elte

Hauenhorst

Emsdetten

Spelle

Neuenkirchen

Lingen

Salzbergen

Hörstel

Dank unserer mobilen Schrotthändler erreichen wir jeden Ort zuverlässig und kurzfristig.

Fazit: Ihr professioneller Partner für Schrott, Altmetall & Altautos in Rheine

Mit unseren fahrenden Schrotthändlern, unseren modernen Klüngelskerlen und der fachgerechten Altautoentsorgung in Rheine bieten wir einen erstklassigen Service für private und gewerbliche Kunden. Wir stehen für Effizienz, Transparenz und nachhaltige Recyclingprozesse – eine rundum zuverlässige Lösung für Schrott, Altmetall und Altfahrzeuge in Rheine.
