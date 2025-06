Fahrende Schrotthändler Pulheim, Altautoverschrottung Pulheim, Schrott Verkaufen in Pulheim Fahrende Schrotthändler in Pulheim

Kostenlose Schrottabholung in ganz Pulheim

Abholung direkt bei Ihnen vor Ort – auch spontan möglich

Fachgerechte Verladung und Sortierung

Entsorgung nach höchsten Umweltstandards

Barauszahlung bei werthaltigem Material

Abholung Ihres Altfahrzeugs – auch ohne TÜV oder fahrbereit

Verwertungsnachweis gemäß Altfahrzeugverordnung

Demontage & Recycling nach zertifizierten Standards

Fahrzeugabmeldung bei der Zulassungsstelle auf Wunsch

Faire Preise für Restwert- oder Unfallfahrzeuge

Kupfer (blank, lackiert, Millberry)

Kupferkabel & Elektrokabel

Messing, Zink, Aluminium, Edelstahl

Elektromotoren, Transformatoren, Heizkörper

Maschinenteile, Guss, Baustahl, Blechreste

Autoteile, Starterbatterien, Katalysatoren

Kontakt aufnehmen – telefonisch, per WhatsApp oder über unser Onlineformular Termin vereinbaren – kurzfristig und flexibel, auch samstags Abholung & Sortierung vor Ort Verwiegung & Auszahlung bei Wertschrott Umweltgerechtes Recycling durch unsere Partnerbetriebe

Bereitstellung von Sammelcontainern

Abholung nach Bedarf oder in Intervallen

Ankauf großer Mengen Altmetall zu Vorzugspreisen

Vor-Ort-Demontage von Maschinen oder Metallanlagen

Schriftliche Nachweise für die Entsorgung

Sofortige Auszahlung bei werthaltigem Schrott

Keine Transportkosten – wir kommen zu Ihnen

Fachkundige Sortierung & Beratung vor Ort

Umweltgerechte Entsorgung mit Nachweis

Flexible Termine – auch kurzfristig möglich

Telefonisch erreichbar Mo–Sa

Online-Anfrageformular 24/7

WhatsApp-Service für Fotos und Terminabsprachen

Insind wir alstäglich im Einsatz, umdirekt vor Ort abzuholen. Unser Service richtet sich an, die ihren Schrott unkompliziert und schnell loswerden möchten.Wir sind mit unseren modernen Fahrzeugen täglich in allen Stadtteilen Pulheims unterwegs: von Buer über Schalke bis Ückendorf. Wenn Sie Metallschrott haben –Ein altes, nicht mehr fahrbereites Auto blockiert nicht nur Ihren Parkplatz, sondern kann auchenthalten. Unsere Altautoverschrottung in Pulheim kümmert sich um eineOb alter PKW, Transporter, LKW oder Wohnmobil – wir entsorgen Fahrzeuge aller Art. Dabei legen wir großen Wert auf eine, um Ressourcen zu schonen und die Umwelt zu entlasten.Sie möchtenund suchen nach einem seriösen Abnehmer in? Dann sind Sie bei uns genau richtig. Wir bieten– schnell, fair und ohne versteckte Kosten.Wir wiegen Ihren Schrott mit, berechnen den Preis nach dem aktuellen Börsenkurs und zahlenUnser Service ist, solange es sich um haushaltsübliche oder gewerbliche Mengen an Metallschrott handelt. Für größere Projekte oder Sondermetalle machen wir Ihnen gern ein individuelles Angebot.Fürin Pulheim bieten wir maßgeschneiderte Lösungen. Ob regelmäßige Abholungen, Containerdienste oder die Demontage von Industrieanlagen – unser Team ist auf die Bedürfnisse von Unternehmen spezialisiert.Wir arbeiten mit zahlreichen Handwerksbetrieben, Abbruchfirmen, Hausverwaltungen und Produktionsunternehmen zusammen –Viele Metalle enthalten, die wiederverwertet werden können. Das entlastet die Umwelt, spart Energie und bringt Ihnen bares Geld.Recycling ist mehr als ein Trend – es ist ein notwendiger Beitrag zur Erhaltung unserer Ressourcen. Als verantwortungsbewusstelegen wir großen Wert auf. Unsere Partner und Verwertungsbetriebe sind nach höchsten Standards zertifiziert.Jeder Schrott, den wir abholen, wird. Dadurch tragen wir aktiv zurbei.Ob Altmetall, Haushaltsgeräte, Autoteile oder ein komplettes Altfahrzeug –und bieten Ihnen bei wertvollen Materialien eine. Vertrauen Sie auf unsereUnsere erfahrenen fahrenden Schrotthändler in Pulheim holen Ihren Schrott zuverlässig ab, verschrotten Fahrzeuge gesetzeskonform und bieten. Ob privat oder gewerblich – wir sind Ihr Ansprechpartner für