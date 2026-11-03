Erkrath mit Hochdahl und Alt-Erkrath: Schrott und Altautos holt NRW Schrott direkt ab
Bereits ab ca. 300 kg Eisenschrott ist die Abholung in Erkrath kostenlos. Wer Kupfer, Messing oder Alu hat, kann auch kleine Mengen verkaufen. Altautos bringen bis zu 250 Euro
Erkrath liegt im Kreis Mettmann direkt östlich von Düsseldorf und hat rund 45.000 Einwohner auf etwa 27 Quadratkilometern. Die größten Stadtteile sind Hochdahl und Alt-Erkrath, hinzu kommen Unterfeldhaus und Sandheide. Wohnsiedlungen, die S-Bahn-Anbindung und kleinere Gewerbegebiete machen die Stadt zu einem gefragten Standort für Haushalte und Betriebe.
Für einen Schrottankauf in Erkrath sind wir mit eigenem Fahrzeug vor Ort. Das Material wird beim Termin aufgeladen, die Vergütung richtet sich nach dem tatsächlichen Gewicht.
Abholung in Erkrath: Ab wann und wie
In Erkrath beginnt die kostenlose Abholung von Eisenschrott bei ca. 300 Kilogramm. Das kann ein alter Gartenzaun aus Hochdahl, ein Stapel Stahlregale aus einem Keller in Unterfeldhaus oder Restmaterial einer Sanierung sein. Ihre Menge lässt sich vorab per WhatsApp einordnen, indem Sie PLZ, ein Foto oder Video und eine ungefähre Menge senden. Dann planen wir die Altmetallabholung in Erkrath.
Buntmetall ist auch in kleinen Posten interessant. Ein Bündel Kupferrohre, Messinghähne aus einer Badsanierung oder Alu-Fensterrahmen lassen sich schon mit einem Foto bewerten. Wer außerdem Eisen hat, kann beide Mengen zusammenrechnen, um die Marke für die kostenlose Abholung zu erreichen.
Ein Fahrzeug ohne Zukunft kann in Erkrath mit der Schrottauto-Abholung in Erkrath vom Hof oder von der Straße verschwinden. Dafür sind bis zu 250 Euro drin. Am Ende der Autoverschrottung in Erkrath steht der Verwertungsnachweis nach AltfahrzeugV. Die Zulassungsstelle ist das Straßenverkehrsamt des Kreises Mettmann, die Abmeldung erledigen wir bei Bedarf. Das Angebot ist unter Auto entsorgen in Erkrath beschrieben.
Für Demontagen von Anlagen, Tanks und Regalsystemen steht die Schrottdemontage in Erkrath bereit. Bei Wohnungsauflösungen hilft die Entrümpelung in Erkrath. Für einzelne Ladungen gibt es den Klüngelskerl in Erkrath.
Erkrath: Antworten auf typische Fragen
Muss ich eine Mindestmenge in Erkrath erreichen?
Für Eisenschrott gelten ca. 300 kg. Bei Buntmetall nehmen wir auch kleinere Mengen.
Wie bekomme ich eine schnelle Preisauskunft?
Foto oder Video, PLZ und Menge per WhatsApp schicken, dann melden wir uns sofort.
Wird mein Altauto aus Erkrath bezahlt?
Ja, mit bis zu 250 Euro, abhängig von Zustand und Gewicht.
Bekomme ich einen Nachweis über die Verwertung?
Ja, nach AltfahrzeugV. Die Abmeldung erledigen wir bei Wunsch ohne Gebühr.
Welche Zeiten gelten für Terminvereinbarungen?
Montag bis Samstag, jeweils von 07:00 bis 20:00 Uhr.
Gibt es eine zentrale Seite für Erkrath?
Ja, die finden Sie als Erkrath-Seite bei NRW Schrott.
Erkrath: Abholung anfragen
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Einsatzgebiet: Erkrath und ganz Nordrhein-Westfalen
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr