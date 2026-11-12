Erftstadt: Lechenich, Liblar und Gymnich bekommen kostenlose Schrottabholung ab 300 kg
NRW Schrott holt in Erftstadt Eisenschrott ab etwa 300 kg gratis ab, Buntmetalle auch in kleinen Mengen. Altautos vergüten wir mit bis zu 250 Euro samt Verwertungsnachweis.
Metallankauf in Erftstadt (PLZ 50374)
Erftstadt im Rhein-Erft-Kreis hat rund 50.000 Einwohner und eine Fläche von etwa 120 Quadratkilometern. Die Stadt setzt sich aus Lechenich, Liblar, Gymnich, Friesheim, Bliesheim, Kierdorf, Köttingen und Blessem zusammen. Nach dem Hochwasser 2021 wurde vielerorts saniert, und noch immer fallen Metallteile aus Umbauten an.
Wir holen in Erftstadt Schrott bei Haushalten, Höfen und Gewerbe. Der Schrottankauf in Erftstadt wird nach Gewicht und Kurs bezahlt.
Ab 300 kg fahren wir kostenlos
Eisenschrott holen wir in Erftstadt ab rund 300 Kilogramm kostenlos ab, Buntmetall zählt mit. Häufig geht es um Heizungsteile aus Sanierungen in Blessem, Stahlgerüste aus Liblar oder alte Maschinen von einem Hof bei Friesheim. Per WhatsApp brauchen wir PLZ, Foto oder Video und die ungefähre Menge, Sie hören sofort von uns. Im Anschluss wird die Altmetallabholung in Erftstadt terminiert.
Kupfer, Messing und Aluminium nehmen wir in Erftstadt auch einzeln mit. Handwerker, die bei Sanierungen Rohre und Kabel ausbauen, können diese sammeln und gemeinsam abholen lassen.
Die Schrottauto-Abholung in Erftstadt holt Fahrzeuge ohne Zukunft ab, wir zahlen bis zu 250 Euro. Nach der Autoverschrottung in Erftstadt erhalten Sie einen Verwertungsnachweis nach AltfahrzeugV für das Straßenverkehrsamt des Rhein-Erft-Kreises. Anhänger und Kleintraktoren nehmen wir über Auto entsorgen in Erftstadt mit.
Alte Heizungsanlagen und Stahlbauten baut die Schrottdemontage in Erftstadt aus. Für Räumungen gibt es die Entrümpelung in Erftstadt. Kleinteile holt der Klüngelskerl in Erftstadt.
Erftstadt: Fragen und Antworten
Welche Menge brauchen Sie in Erftstadt?
Für Eisenschrott rund 300 kg, für Buntmetall weniger.
Holen Sie Material aus Sanierungen ab?
Ja, Rohre, Heizkörper und Kabel nehmen wir mit.
Was passiert mit einem Kleintraktor?
Er wird abgeholt und nach Gewicht verwertet.
Fahren Sie nach Bliesheim und Kierdorf?
Ja, jeder Stadtteil von Erftstadt gehört zum Fahrgebiet.
Wann erreiche ich Sie?
Rufen Sie Montag bis Samstag zwischen 7 und 20 Uhr an.
Wo finde ich die Erftstadt-Seite?
Die Übersicht liegt unter nrw-schrott.de zu Erftstadt.
Abholung in Erftstadt anfragen
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Einsatzgebiet: Erftstadt und ganz Nordrhein-Westfalen
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr