Was ist der Unterschied zwischen einer Haushaltsauflösung und einer Entrümpelung?



Entrümpelung mit Schrott Vergütung



eine Haushaltsauflösung erhoffen sich viele Menschen dass sie ihre entsorgten Sachen noch für einen bestimmten Preis verkaufen können, bei einer Entrümpelung ist es eigentlich so dass das gesamte Inventar oder die gesamten Sachen in einem Haushalt entsorgt werden.



Das geschieht über Profi Entrümpler die in Räumlichkeiten kommen und alles was sich dort drin befindet entsorgen. Die Fachgerechte Entsorgung erfolgt natürlich über zertifizierte Entsorgungsfirmen, dabei sind wir nur ein Bindeglied zwischen Auftraggeber und Entsorger.



Die Mobilen Entrümpler sie holen die Sachen ab mit Container oder mit LKWs und Transporter Sperrmüll Möbel und andere Sachen werden dabei Entsorgt.



Für die Abholung von Sperrmüll und anderen Sachen durch Container Bereitstellung ist einfacher bei der Ausführung aber umständlicher. Darf man für Container Bereitstellung auf öffentlichen Straßen einen Container Abstellen? Leider nicht dafür bedarf es einer Genehmigung, viele Containerdienste kümmern sich aber Selbst drum.



Ferner sollte für die Abholung mit Container größere Objekte entrümpelt werden für kleinere Entrümpelungen und Haushaltsauflösungen reichen auch Transporter und LKWs



Für die Ausführung einer Haushalt Auflösung kann sich jeder kostenlos und unverbindlich beraten unsere Mitarbeiter stehen den Kunden von Montag bis Freitag von 8 Uhr morgens bis 20 Uhr abends zur Verfügung für größere Objekte wird auch ein Besichtigungstermin vor Ort vereinbart die Preise für eine Haushaltsauflösung sind sehr unterschiedlich es wird aber im Vorfeld ein Festpreis festgelegt dem es nicht zu widerrufen gilt.







Schrott und Altmetall was bei einer Entrümpelung anfällt wird Kostenlos mit genommen und wird bei der Entrümpelung nicht angerechnet. Bei Metallen wie Kupfer und Messing oder andere Wertgegenstände ist ein Ankauf nicht ausgeschlossen.





