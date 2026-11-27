Ennigerloh: Ab 300 kg Eisen und Buntmetall zusammen gibt es die Abholung kostenlos
Zementwerke, Gleisanlagen und Höfe prägen Ennigerloh, Neubeckum und Ostenfelde. NRW Schrott holt ab 300 kg kostenlos ab, dabei zählen Eisen und Buntmetall zusammen. Für ein Altfahrzeug bieten wir bis zu 250 Euro.
Schrottabholung in Ennigerloh (PLZ 59320)
Ennigerloh liegt im Kreis Warendorf, hat etwa 20.000 Einwohner und gut 100 Quadratkilometer Fläche. Außer der Kernstadt gehören Neubeckum, Enniger, Ostenfelde und Westkirchen dazu. Neubeckum ist als Bahnknoten und Zementstandort bekannt.
Gewerbe und Privathaushalte zwischen Neubeckum und Ostenfelde finden bei uns einen mobilen Abnehmer. Der Schrottankauf in Ennigerloh richtet sich nach dem Marktpreis am Tag der Verladung.
Nur 300 kg: Eisen und Buntmetall dürfen zusammen
Bei uns zählt in Ennigerloh die Gesamtmenge. Liegen 200 kg Stahl und 100 kg Kupferrohr bereit, ist die Abholung bereits gratis. Das passt zu Bauplätzen im Neubaugebiet, wo Betonstahlreste, Alurahmen und Kabel anfallen. Schreiben Sie uns per WhatsApp PLZ, Foto oder Video und Ihre Schätzung. Nach der Zusage planen wir die Altmetallabholung in Ennigerloh.
Im Umfeld der Zementindustrie und der Bahn fallen Stahlteile, Kupferleitungen und Edelstahlbleche an. Werkstätten in Ennigerloh können sie nach Sorten stapeln und müssen dafür nicht zum Schrottplatz fahren.
Altautos aus Enniger oder Westkirchen bewertet die Schrottauto-Abholung Ennigerloh mit bis zu 250 Euro. Die Autoverschrottung liefert den Verwertungsnachweis nach AltfahrzeugV für das Straßenverkehrsamt des Kreises Warendorf. Wohnmobile und Zweiräder sind bei Autoentsorgen Ennigerloh gut aufgehoben.
Wird ein Silo, eine Rampe oder eine Stahlbühne zurückgebaut, übernimmt die Schrottdemontage in Ennigerloh den Abbau. Für Häuser mit Altbestand gibt es die Entrümpelung Ennigerloh, Kleinkram sammelt der Klüngelskerl Ennigerloh ein.
Ennigerloh: Ihre Fragen an uns
Welche Mindestmenge gilt für die kostenlose Abholung?
300 kg, Eisen und Buntmetall werden zusammengerechnet.
Lohnt sich die Fahrt nach Neubeckum für so wenig?
Ja, ab 300 kg fahren wir ohne Gebühr.
Muss ich Metalle vorab trennen?
Hilfreich ist es, nötig ist es nicht.
Welche Unterlagen brauche ich fürs Auto?
Fahrzeugschein oder Eigentumsnachweis sowie Ausweis.
Wie schnell antworten Sie auf WhatsApp?
Meist noch am gleichen Tag, spätestens abends.
Wo ist die Ennigerloher Seite?
Unter nrw-schrott.de/ennigerloh.
Abholung in Ennigerloh bestellen
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Einsatzgebiet: Ennigerloh und ganz Nordrhein-Westfalen
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr